【出展レポート】ORENDA WORLD（オレンダワールド）、熊本・天草市主催の「ゲーム・アニメ・CG企業就職フェア」に出展

株式会社ORENDA WORLD

「デザインとテクノロジーを用いて、人々に感動と心揺さぶる体験を届ける」をビジョンに掲げる株式会社ORENDA WORLD（本社：東京都港区、代表取締役：澁谷 陽史、以下 ORENDA WORLD）は、2026年3月8日（日）に熊本城ホールで開催された「天草ゲーム・アニメ・CG企業就職フェア」（主催：天草市）に出展いたしました。

当日は、天草スタジオの現役クリエイターによるポートフォリオ添削や、地方拠点における最新AI活用の必然性をテーマにした業界セミナーを実施いたしました。来場者アンケートでは、回答者の66.7%が「天草市への移住に興味」を持つきっかけとなり、天草市の取り組みとクリエイティブ企業・キャリアへ期待が寄せられていることが明確になりました。

■出展の背景：デジタルアートの島・天草と共に歩む地方創生

ORENDA WORLDは、2023年4月に天草スタジオを本格稼働させて以来、天草市が進める「デジタルアートの島創造事業」の戦略的パートナーとして、地場産業の創出と次世代クリエイターの育成に注力してまいりました。

今回の就職フェアは、熊本県内の若手人材やUIJターン希望者に対し、都市部と同水準の制作環境を維持しながら、天草という豊かな環境で働く魅力を具体的に提示することを目的に出展いたしました。

■当日の様子：都市部の「スリップダメージ」を解消する働き方の提示

1.業界セミナー：地方拠点における「AI導入」と生産性向上

当社登壇のセミナーでは、最新のAIソリューションの紹介とともに、制作現場におけるAI活用の現状について解説いたしました。また、都市部の過密環境でクリエイターが知らず知らずのうちに受ける精神的負荷を「スリップダメージ」と定義。それに対し、天草の豊かな自然や食が提供する「リカバリー効果」が、いかにクリエイティブな生産性を向上させるかという「天草モデル」の優位性を提唱いたしました。

2.個別ブース：プロの視点によるポートフォリオ添削と就職相談

ブースでは、実際に天草拠点で活躍するメンバーが、学生や求職者の作品を直接評価する「ポートフォリオ相談」を実施。参加者からは「プロの具体的なアドバイスにより、これから磨くべきスキルが明確になった」といった声が寄せられ、各相談枠が埋まる盛況ぶりとなりました。

■アンケート結果：高い満足度と、ORENDA WORLDへの期待

イベント後のアンケートでは、以下の通り高い評価をいただきました。

イベント満足度: 平均3.8点（4点満点）を記録し、83.3%が「大変参考になった」と回答。

参加者の声: 「熊本でこのような専門的なイベントが開催されるのは非常に貴重」「普段直接話せない企業の現場の話が聞けて、天草で働くイメージが湧いた」といったポジティブな反応を多数いただきました。

■今後の展望

ORENDA WORLDは、天草工業高校で新設されたCG系列への講師派遣や、新川高校での生成AI活用講座など、教育面での支援も継続してまいります。今後も「デジタルアートの島」の実現に向け、行政・教育機関・地元企業と連携し、天草を「世界に誇れるクリエイティブ拠点」へと成長させるべく邁進いたします。

【株式会社ORENDA WORLD】

「デザインとテクノロジーを用いて、人々に感動と心揺さぶる体験を届ける」をビジョンに掲げ、ゲーム開発における技術を活かして社会課題を解決するソリューションを提供している。

コンピューターグラフィックス・映像分野とコラボレーションさせた、デジタルヒューマン・メタバースコンテンツへの音声合成技術の活用にも積極的に取り組む。

会 社 名：株式会社ORENDA WORLD（ORENDA WORLD Inc.）

設 立：2015年7月15日

所 在 地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番6号 SIビル青山

Ｕ Ｒ Ｌ：https://orenda.co.jp

代 表 者：代表取締役 澁谷 陽史

事業内容 ：AIソリューション事業、デザイン開発事業、地方創生事業

天草スタジオ: 熊本県天草市本渡町広瀬956-13

株式会社ORENDA WORLDのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/101429