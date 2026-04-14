北大阪急行電鉄8000形「ポールスター号」 営業開始40周年の記念企画を実施します

阪急阪神ホールディングス株式会社

北大阪急行電鉄株式会社（本社：大阪府豊中市、社長：奥野雅弘）は、2026年7月1日に営業開始40周年を迎える8000形「ポールスター号」の記念企画を2026年4月22日から実施いたします。

日頃より当社車両をご愛顧いただいている皆様に感謝の気持ちを込めて、特別ポスター展示や記念ヘッドマークの掲出、さらには写真撮影会などの記念企画を実施し、40周年を盛り上げます。

詳細は以下の通りです。

■8000形「ポールスター号」とは

8000形は1986年7月1日にデビューし、北の空に輝く北極星になぞらえて「ポールスター号」と名付けられました。

「より高度な安全輸送の確立」と「より快適なサービスの提供」を基本に設計され、当初は8両編成でしたが、相互直通運転を行うOsaka Metro（当時：大阪市営地下鉄）御堂筋線がなかもず駅まで延伸された1987年に9両編成、1995年に10両編成となりました。

導入当時、車体にアルミ合金を用いて軽量化を図り、制御方式にVVVFインバータ制御を採用するなど、性能・仕様・車内装備において高く評価され、1987年に鉄道友の会が制定する「ローレル賞」を受賞しました。

現在、8000形は3編成が運行しておりますが、8003編成は2027年1月頃、残り2編成（8006・8007編成）も順次運行を終了し、新造車に置き換えていく予定です。

■記念企画概要

1．千里中央駅ショーケース 特別ポスター展示

当社社員が撮影した8000形「ポールスター号」の写真を約 6,000mm（幅）×約1,700mm（縦）の特大ポスターにして展示いたします。

当社社員でしか撮れない、とっておきの写真がたくさん載っていますので、この機会にぜひご覧ください。

◆期間 2026年4月22日（水）～2026年12月中旬頃まで（予定）

◆場所 千里中央駅 中央北改札口または中央南改札口すぐ近く

◆特別ポスターデザイン（イメージ）

2．記念ヘッドマークの掲出、ワンポイントラッピングの装飾

◆車両

8003×10両編成 8003号車、8903号車

8006×10両編成 8006号車、8906号車

8007×10両編成 8007号車、8907号車

◆期間

2026年5月30日（土）～2026年12月中旬頃まで（予定）

※運行期間は変更になる場合があります。

※車両点検などの都合によりヘッドマーク掲出等編成は運休となる場合があります。

※運行ダイヤに関するお問い合わせはご遠慮ください。

◆デザイン（イメージ）

【コンセプト】

「40」の数字を貫く垂直のラインが、延伸の歴史や箕面萱野から江坂を繋ぐ力強さを想起させ、当社の南北に延びる路線を視覚的に表現したデザインとしています。

3．写真撮影会の開催（有料）

普段立ち入ることのできない当社桃山台車庫にて、有料撮影会を開催いたします。ぜひお申し込みください。

◆開催日時

2026年5月30日（土）

10時10分～12時00分（受付9時45分～、撮影は11時30分まで）

※開催時間には、注意事項の説明や移動時間、グッズ販売が含まれており、撮影時間は1時間程度となります。

◆開催場所

桃山台車庫（最寄り駅は桃山台駅）

◆参加費用

大人（中学生以上）1人8,000円（税込）※限定記念品付き

◆定員 100名

◆内容他

・記念ヘッドマークを掲出した 8003×10両編成、8006×10 両編成、8007×10両編成の外観他をご撮影いただけます。

・本撮影会へご参加いただいたお客様のみ手に入れることができる限定記念品をプレゼントいたします。

※グループで申し込む場合は、代表者を含む1グループ2名様まで

※雨天決行、荒天中止とします。

※お申し込みは、中学生以上に限ります。

※年齢を確認させていただく場合がございますので、運転免許証やマイナンバーカードなどの公的証明書をご持参ください。確認できない場合は、入場をお断りさせていただきます。

※本撮影会の内容およびスケジュール等は変更となる場合があります。

※当日の運行状況により開催時間の遅れ、またはやむなく中止する場合があります。

◆申し込み等

・申し込み期間

2026年4月14日（火）14時～2026年4月27日（月）23時59分まで

・申し込み方法

（1）8000形「ポールスター号」営業開始40周年記念 写真撮影会専用の応募フォームよりお申し込みください。

URL： https://e.cnz.jp/sv/zcpt/drgEhhc2

（2）申し込みに関する注意事項

申し込みの際は、応募フォーム内に記載の注意事項を必ずご確認ください。

4．記念グッズの販売

（1）3連アクリルキーホルダー 700円

（2）缶バッジ 各500円

※可動パーツで自立させることができる缶バッジ（スタンドピン）です。

※5月から販売を予定しています。販売日が決まり次第、当社ホームページおよび Instagram にてお知らせいたします。

※数には限りがございます。

■今後の予定

※詳細は当社ホームページ、Instagram にてご確認ください。

※内容等は変更となる場合がございます。

北大阪急行電鉄株式会社 https://www.kita-kyu.co.jp/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/284c51c928604f8df598715e77f76e446707d705.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1