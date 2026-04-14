WED株式会社 × デリッシュキッチン、共催ウェビナーを開催

WED株式会社

WED株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：新井 俊樹）は、株式会社エブリーが運営するレシピ動画メディア『デリッシュキッチン』と共同で、食品・飲料メーカーのマーケティング・営業企画担当者を対象としたウェビナーを2026年4月21日（火）12時より開催します。

開催概要

開催背景

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19739/table/115_1_90b85aa7033997607f1b47ca34fa3fc5.jpg?v=202604140451 ]

食品・飲料メーカーのマーケティング現場では、「広告を打っても本当に棚が動いているのかわからない」「施策ごとに指標がバラバラで、統合的な判断ができない」といった悩みが根強く残っています。

この課題の本質は、ブランド認知を高める広告施策と、実購買を促す販促施策が別々のプラットフォーム・別々の指標で運用されている点にあります。結果として、施策間の相乗効果が見えにくく、次の一手への学習が蓄積されにくい状況が続いています。

広告施策の効果を「売上貢献」として実感するために、本ウェビナーでは3つの視点からアプローチをご紹介します。まず、認知から購買までを途切れなくカバーするタッチポイントの設計。次に、消費者の購買意向を段階的に高める施策全体の構成方法。そして、施策の成果を次の一手や改善サイクルに活かすためのデータ活用の仕組み。食品・飲料メーカーの実例を交えながら、現場で使える具体的な打ち手をお届けします。

プログラム内容

登壇者

- 食品マーケターが直面する広告効果の可視化問題と、その構造的背景- 認知・興味・購買を途切れなくつなぐ施策設計のフレームワーク- WED（Performance Media Network）によるマストバイキャンペーン活用事例- デリッシュキッチンによる店舗サイネージを活用したブランドリフト事例- 本ウェビナー限定特典のご案内

株式会社エブリー ストアDX事業部 部長 日埜 嘉久様

WED株式会社 ONE事業部 セールス 田中 祐貴

▶ お申し込みはこちら https://wed.business/events/260421

『デリッシュキッチン』について（株式会社エブリー）

レシピサービス アプリユーザー評価 国内No.1（※）で、4,200万人以上に利用されているレシピ動画メディア。

レシピは「誰でも簡単においしく作れる」をコンセプトにすべて管理栄養士などの食のプロによって考案され、その総数は56,000件以上。さらに、近くのお店の特売情報の配信・クーポン配布などの毎日のお買い物がお得・便利になる機能や、作りたいレシピに必要な食材をワンタップでネットスーパーに注文できるシステム、デザイン性と機能性に優れたオリジナルキッチンツール、管理栄養士監修の栄養バランスが取れた食事をご自宅までお届けする冷凍宅配弁当Mealsなど、食卓を豊かにするサービスを提供しています。

（※）Sensor Tower調べ。App Store および Google Play「フード＆ドリンク」カテゴリーにおける累計ダウンロード数100万以上のレシピアプリの平均評価値〔リリース日～2025/4/30〕

会社概要

会社名：株式会社エブリー

代表者：吉田 大成

設立：2015年9月1日

所在地：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー38階

事業内容：動画メディア事業等

コーポレートサイトURL：https://corp.every.tv/

WED株式会社

代表者：代表取締役 新井俊樹

設立：2016年

所在地：東京都渋谷区

事業内容：レシート事業を中心としたデータ活用型マーケティングサービスの提供

企業ビジョン：「お金を使うたび、わくわくする世界へ」

URL：https://wed.company

本件に関するお問い合わせ先

WED株式会社 広報担当

E-mail：pr@wed.company

株式会社エブリー 広報担当

E-mail：info-pr@every.tv