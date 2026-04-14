【下田海中水族館】下田海中水族館 ×幼魚水族館～幼魚水族館を卒魚した魚たちが下田海中水族館に進学～こどもの日 特別展！

藤田観光株式会社

体験型水族館「下田海中水族館（所在地：静岡県下田市三丁目22-31 総支配人：慶野光市）」

5月5日のこどもの日にちなみ、こどもの魚の特別展示を行います。

◇こどもの日 特別展

2026年3月14日に幼魚水族館（静岡県駿東郡清水町伏見52－1 サントムーン柿田川 オアシス 3階）では卒業式ならぬ「卒魚式」が行われ、一人前の魚と認められるイベントを開催しました。 卒魚式を終えた魚たちは進学先として下田海中水族館にやってくることとなりました。今回、卒魚式を無事に終えた魚たちの進学をテーマに展示イベントを開催いたします。

◇幼魚水族館を卒業し下田海中水族館へ進学！

幼魚水族館では幼魚（孵化して間もない稚魚のこと）を中心に飼育展示し、魚の魅力を提供していますが、毎年3月に大きく成長した魚は卒業式ならぬ「卒魚式」を執り行い、成魚への一歩を踏み出します。毎年全国各地の水族館や海外の水族館へ搬出されますが、今年はアイゴやヒラメ、 メジナ、ナンヨウツバメウオなど17種類42匹が下田海中水族館へ「進学」してきます。幼いころは幼魚水族館でたくさんのお客さまを楽しませておりましたが、成長し新天地に進んだ卒魚生たちは 下田海中水族館で新たに出会った人々にたくましい生き様や魅力を伝え、第二の魚生を歩み始めます。皆さんで魚たちの進学をお祝いしましょう！

タカノハダイの幼魚アイゴの幼魚ナミマツカサの幼魚

【場 所】マリンスタジアム入口の企画展水槽

【期 間】2026年4月18日（土）～5月17日（日）

【展示生物】ソラスズメダイ、アイゴ、タカノハダイ、ナミマツカサ ※予告なく展示変更する場合有

◇幼魚水族館について

世界初の幼魚専門水族館です。幼魚に特化した展示を通じて、小さな命の魅力や成長の不思議を楽しく伝えています。

■所在地：〒411-0907 静岡県駿東郡清水町伏見

52番地１サントムーン柿田川 オアシス3階

■TEL：055-928-6429

■公式HP：https://yo-sui.com/

◇下田海中水族館について

下田海中水族館は藤田観光の完全子会社である下田アクアサービス株式会社が運営する体験型水族館として1967年3月に開業しました。国内でも珍しい天然の入り江を利用した水族館で、イルカやアシカ、アザラシ、ペンギン、カワウソに加え、伊豆半島近海に生息している生き物を中心に飼育展示しています。エサやりやイルカと泳ぐことができるふれあいプログラムが充実しており、来館者と生き物との距離が非常に近いことが最大の特徴的です。

■所在地 ：〒415-0023

静岡県下田市三丁目22-31

■アクセス：（電車をご利用の場合）

伊豆急行線 伊豆急下田駅より定期バス／7分・

タクシー／5分・徒歩／25分

（車をご利用の場合）

伊豆中央道・修善寺道路 月ヶ瀬ICより約40km

■公式HP ： https://shimoda-aquarium.com

◇藤田観光について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

■公式HP：https://www.fujita-kanko.co.jp/

■ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie