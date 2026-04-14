【無料オンラインセミナー開催】最新動向2026 ドローンショーの飛行申請と法令

一般社団法人 日本ドローンショー協会

一般社団法人 日本ドローンショー協会（所在地：東京都港区、代表理事：佐々木 孔明）は、2026年5月12日（火）16:00より、無料オンラインセミナー「最新動向2026 ドローンショーの飛行申請と法令 ー都心部における大型案件の実例紹介から学ぶー」を開催いたします。

本セミナーでは、都心部における大型案件の実例と共に、ドローンショーの現場で役立つ法令のリアルを具体的に解説します。

■ セミナー開催の背景

近年、イベント・観光・地域プロモーションの分野で導入が進み、注目を集めているドローンショーですが、開催にあたっては航空法をはじめとする多岐にわたる法令への対応や、適切な飛行申請手続きが不可欠です。

本セミナーでは、2025年に好評を博した「ドローンショーに関連する法令セミナー」を基に、最新の制度動向や申請実務のポイントをアップデートして解説します。

■ セミナーの見どころ

1.ドローンショーに関わる主要な法令、2026年最新版

2.都心部における大型ドローンショー案件の実施実例

お申込みはこちら :https://zoom.us/webinar/register/WN_Fv-D5mmySi-Ssjf79hv9Fw

無料セミナー概要

タイトル：最新動向2026 ドローンショーの飛行申請と法令 ー都心部における大型案件の実例紹介から学ぶー

日時：2026年5月12日（火）16:00～17:00

場所：オンライン開催（Zoomウェビナー）

参加費：無料（事前申込制／先着500名）

申込URL：https://zoom.us/webinar/register/WN_Fv-D5mmySi-Ssjf79hv9Fw

※Zoom社のウェビナーを利用したオンラインセミナーになります。普段お使いのパソコンや、タブレット端末、スマートフォンから参加することが可能です。

※登録者には前日までに視聴用URLをメールにてお送りいたします。

※お申し込み情報は、本セミナーの運営および今後のドローン関連情報のご案内を目的として、本協会および登壇者が代表を務める法人間で共有させていただきます。お預かりした情報は、適切に管理し、第三者に無断で提供することはございません。

■登壇者

スピーカー：

- 佐々木慎太郎 （ささき・しんたろう）バウンダリ行政書士法人 代表／一般社団法人 日本ドローンショー協会 顧問

ドローンに関する許認可申請、許認可管理、法務顧問を専門とするバウンダリ行政書士法人の代表。飛行許可申請をはじめメーカー支援、登録講習機関の開設やスクール運営、事業コンサルティング、空飛ぶクルマなど支援の幅を広げ日本屈指のサポート実績を誇る。ドローンショー対応案件は150件以上、ドローン許認可全体としては35,000件を突破。

無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとして、ドローン業界の発展を推進している。またドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」や公式LINEを開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信している。

本セミナーでは、都心部における大型案件の実例と共に、ドローンショーの現場で役立つ法令について解説する。

インタビュアー：

- 佐々木 孔明（ささき・こうめい）

株式会社レッドクリフ 代表取締役／一般社団法人 日本ドローンショー協会 代表理事

1994年秋田県生まれ。大学在学中にドローンと共に世界一周を経験。帰国後、DJI日本一号店で販売・講習・空撮に携わる。2019年にレッドクリフを創業し、世界各地のドローンショーを視察。2021年より国内最大級のドローンショーを企画・運営。2024年「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」に選出。

X @komex_001(https://x.com/komex_001)

Instagram @komex_001(https://www.instagram.com/komex_001?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

■ 本セミナーで得られること

・ドローンショーに関わる主要な法令の理解

・飛行申請の基本プロセスと、押さえるべき注意点を把握

・ドローンショー特有の申請ポイントを学べる

・最新の制度変更・運用のアップデートを把握し、実務に反映

・安全にドローンショーを開催するための実務的なチェックポイントを習得

・行政書士による実務経験に基づいた“現場で役立つ知識”を得られる

ドローン業界関係者のみならず、ドローンショーの開催を検討される

広告・イベント・エンターテイメント業界関係者にも有益な内容です。

主催：

一般社団法人 日本ドローンショー協会

お申込みはこちら :https://zoom.us/webinar/register/WN_Fv-D5mmySi-Ssjf79hv9Fw2026年5月11日（月）まで■問い合わせ先

一般社団法人 日本ドローンショー協会 事務局

メール：info@droneshow.jp

協会概要

名称 ： 一般社団法人 日本ドローンショー協会

英文名称 ： Japan Drone Show Association

所在地 ： 東京都港区虎ノ門5-9-1麻布台ヒルズガーデンプラザB

設立日 ： 2024年7月30日

代表理事 ： 佐々木 孔明（株式会社レッドクリフ 代表取締役）

URL ：https://droneshow.jp/