経験者デザイナー採用難の時代に。プロダクト改善デザイン伴走サービス「Spurevo」正式リリース

合同会社 DESIGN STUDIO K

合同会社 DESIGN STUDIO K（山形県山形市、代表社員：北村 洸）は、2026年4月14日（火）、スタートアップ向けプロダクト改善デザイン伴走サービス「Spurevo（スプレボ）」を正式リリースいたします。

プロダクト経験のあるUIデザイナー・UXデザイナーの採用が依然として困難が続く中、Spurevoは「社内1人目デザイナー機能」を専任チームとして月額定額で提供します。制作代行ではなく、仕様検討の段階から意思決定に参画し、事業KPIを起点としたUI/UX改善を実行します。

本サービスは、社内にデザイナーが不在またはリソース不足のスタートアップを対象としています。

サービスサイト: https://spurevo.design/

サービス開発の背景

経験あるデザイナーの採用難問題

デザイナー市場全体は求人数が落ち着きつつある一方、プロダクト開発の経験を持つUI/UXデザイナーの採用は依然として困難です。即戦力人材の需給ギャップは解消されていません。

スタートアップにおけるデザイナー採用の現実は以下の通りです。

- 採用リードタイム: 求人掲載から戦力化まで4～8ヶ月程度- 初年度コスト: 採用費+人件費で年間600万～1,200万円- 離職リスク: 社内唯一のデザイナーが孤立し、早期離職につながるリスクがある

この間もプロダクトのUI課題は蓄積し続けます。

既存サービスのギャップ

一方、デザインの外部リソース活用にも課題がありました。

- 制作会社への外注: 仕様変更のたびに見積もりが発生。意思決定プロセスへの関与は限定的- 定額制作代行サービス: バナーやLP制作には適するが、プロダクトのUI設計・改善には対応しきれない- 大手デザインコンサルティング: 月額100万円～と高額。スタートアップには過剰なスコープ

「デザイナーを採用できない。しかし制作代行では判断の課題が解決しない」--このスタートアップ固有のギャップを埋めるために、Spurevoは開発されました。

Spurevoの特徴：制作代行ではなく「意思決定に参画する」

Spurevoのコンセプト

Spurevoが提供するのは「手を動かすデザイナー」ではなく、プロダクト改善を前に進めるUIデザインチームです。

スタートアップのプロダクトチームで最も詰まっているのは「デザインの制作リソース」ではなく、「UIの何をどう改善すべきかの判断」です。Spurevoは、この「判断の詰まり」を解消することを最大の提供価値としています。

3つの提供価値- デザインの仕組み化デザインシステムとコンポーネントを整備し、「誰が実装しても品質がブレない」状態を構築。手戻りの削減と開発スピードの向上を実現します。- UI/UX改善と伴走事業フェーズとKPIを起点に、成果につながるUI改善を特定・優先順位付け・実行。仕様検討から参画し、エンジニアチームと直接連携します。- ブランドデザインLP、営業資料、名刺まで、プロダクトに関わるすべてのタッチポイントで一貫したブランド体験を設計します。

既存の選択肢との比較

料金・体制[表1: https://prtimes.jp/data/corp/181478/table/3_1_12eff2472b9638a4bd376419fb3b0ea5.jpg?v=202604141051 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/181478/table/3_2_d846665e8316beb37669b301821ffe0c.jpg?v=202604141051 ]

※1 正社員デザイナーの年間コストは給与+社会保険料。採用費（60万～245万円）は初期費用に計上。背景セクションの「初年度コスト900万～1,200万円」は採用費を含んだ初年度の総額

AI時代のポジショニング

Claude CodeをはじめとするAIツールの進化により、UIの「制作」は自動化が進んでいます。しかし、「このプロダクトの今のフェーズで、何を優先して改善すべきか」という事業文脈を踏まえた設計判断は、AIでは代替できません。

Spurevoは、AIが苦手な「設計判断」と「優先順位付け」を担い、プロダクトチームの意思決定を加速させます。

運営会社について

DESIGN STUDIO Kは、デジタルプロダクトのUI/UXデザインを専門とするデザイン会社です。CSS Design Awards SPECIAL KUDOS、Awwwards Honorable Mention（複数回）を受賞するなど、国際的なクリエイティブ品質の評価を受けています。

Spurevoは、これまでスタートアップのプロダクト開発に伴走してきた経験から生まれたサービスです。「制作代行」ではなく「社内にデザイン文化を根付かせる」ことをゴールに、プロダクトの成長を支援します。

今後の展望

Spurevoは、2026年度に複数社のスタートアップへの導入を目指しています。導入後12ヶ月を目安に、デザインシステムの構築、ブランドレギュレーションの策定、自社デザイナー採用時のサポートまで支援し、クライアントが自走できる状態を作ることを目指します。

中長期的には、プロダクト改善に特化したデザインナレッジの体系化にも取り組んでまいります。

無料相談のご案内

プロダクトのUI/UX課題を感じている方に向けて、30分の無料相談を実施しています。無料相談では、UI/UX観点での簡易診断と、改善の方向性をお伝えします。

お申し込み: https://spurevo.design/

会社概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/181478/table/3_3_39ec93767912eaf3da14ad3e30d50e82.jpg?v=202604141051 ]本件に関するお問い合わせ先

合同会社 DESIGN STUDIO K

Email: contact@ds-k.site

TEL: 023-608-1178

URL: https://ds-k.site/contact/talk/