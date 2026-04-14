おもてなしに、ビジネスに役立つ！好評の中国語単語集がダウンロード版でリニューアル『音声DL版　今すぐ役立つ中国語の日常基本単語集』が4月16日に発売

株式会社ナツメ社

実用書や児童書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、『音声DL版 今すぐ役立つ中国語の日常基本単語集』（https://amzn.asia/d/03HpJvs1） を4月16日に発売します。

■中国語の単語をこの1冊に！

旅行や暮らし、ビジネスに役立つ中国語の単語約3,000語を、ぎゅっと1冊にまとめました。食、生活、趣味などのテーマごとにまとめた引きやすい構成です。それぞれの単語には、日本語、中国語に加えて、発音をカタカナとピンインで表記しています。

■イラストが豊富！ 中国の今もわかる！

単語を入れ替えて使えるフレーズも掲載

イラストを見ながら、単語を覚えられるページを収録。様々なシーンで役立つ表現も豊富に掲載しています。また、文化、風習、通貨や交通など、現地情報がわかるコラムも充実しています。

■音声データがダウンロードでき、発音・文法の基礎も解説

イラストを見ながら覚えられるページも

本文に対応した音声データがダウンロードできます。スマートフォンやパソコンで、正しい発音を確認でき、通勤・通学時の学習にも便利です。巻末には、最低限知っておきたい中国語の文字と発音、文法をコンパクトに解説しました。

【目次】

発音、文法も解説

第1章 基本表現

第2章 身近な言葉

第3章 時間・場所

第4章 食

第5章 生活

第6章 学校・社会

第7章 趣味

第8章 旅行・その他

第9章 緊急時

第10章 中国語の基本

【著者紹介】

王 婷婷（おう ていてい）

中国ハルビン市生まれ。現役の会議通訳者。サイマル・アカデミー中国語通訳者養成コースで講師を務め、NHK国際放送局で翻訳とナレーションにも携わる。主な著書に『音声DL版 オールカラー超入門！書いて覚える中国語ドリル』（ナツメ社）、『中国語超入門ブック』（永岡書店）などがある。

【書誌情報】

『音声DL版 今すぐ役立つ中国語の日常基本単語集』

著者：王 婷婷（おう ていてい）

発行：ナツメ社

定価：1,650円（税込）

仕様：四六判／288ページ

発売日：2026年4月16日

Amazon ⇒https://amzn.asia/d/03HpJvs1

【本リリースに関するお問い合わせ】

ナツメ出版企画株式会社 編集部

TEL：03-3295-3921 FAX：03-3291-1305

E-mail： info@natsume.co.jp

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-52 ナツメ社ビル3階

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