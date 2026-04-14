【累計販売数100万個を突破*】再生柔軟剤 ReWEARから、マツキヨ・ココカラファインで数量限定「ライラック＆アップルブロッサム」の香りを5月1日より新発売

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ（本社：大阪市中央区）が展開する再生ファブリックケアブランド「ReWEAR（リウェア）」は、2026年5月1日（金）より再生柔軟剤「ライラック＆アップルブロッサム」の香りを、マツキヨ・ココカラファイングループ限定で順次発売いたします。

・商品名：リウェア 再生柔軟剤 ライラック＆アップルブロッサム

・容量/価格：500mL/880円（税込）、800mL/1,320円（税込）

・発売日：2026年5月1日（金）より順次

・販路：全国のマツモトキヨシ・ココカラファイン（一部店舗除く）



* ReWEAR全カテゴリの累計販売数実績より（2025年2月～2025年12月/12月10日時点 自社調べ）

** 毛玉、毛羽立ちを除去すること。コットン衣類を洗濯実験環境下で複数回洗濯にて検証。綿や麻など植物由来繊維を含むものを対象

ReWEAR（リウェア）「再生柔軟剤 クラシックローズ＆ムスク/フレッシュシトラス＆グリーン」は、日本経済新聞社「2025年日経MJヒット商品番付」に選出されるなど大変ご好評いただいています。オンラインチャネルでの販売好調も後押しし、計画販売比は2.3倍*3となり、累計販売数は100万個を突破*4しています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000887.000012002.html

好評を受け「ライラック＆アップルブロッサムの香り」を限定発売します。初夏の季節にふさわしい、今だけの香りをお楽しみください。

*3 2025年4月～9月の売上計画比（自社調べ）

*4 ReWEAR全カテゴリの累計販売数実績より（2025年2月～2025年12月/12月10日時点 自社調べ）

商品特長

【1】みずみずしく透明感のある「ライラック＆アップルブロッサム」の香り

軽やかに香り立つ繊細なフローラルブーケの要素にみずみずしいムスクを重ねた、透明感に満ちた柔らかな香りです。香料の一部に、開花しすぎたために切り花として販売できなくなった花をアップサイクル原料*1として使用しています。

花々の息吹感じる休日の散歩道

やがて来る季節を予感させるみずみずしい風が織りなす

目を閉じて心に留めておきたくなる上品で甘美なる香り

【2】キー成分「デンマーク産酵素」が衣類表面の毛玉・毛羽立ちを分解*2

サステナビリティ先進国であるデンマークのメーカーが衣類廃棄問題の解決を願い開発した酵素成分を配合しています。衣類がダメージを受けて毛羽立った部分に酵素が選択的に反応し、繊維を分解・除去することで、色・柄がくっきりとし新品のような仕上がりに。

＜洗濯回数を重ねた実験結果＞

回数を重ねるほどに毛玉や毛羽立ちが除去され、なめらかな質感になり、毛玉や毛羽立ちによる色褪せが軽減しています。



*1 捨てられるはずだった廃棄物や不用品を新しい製品にアップグレードすること

*2 毛玉、毛羽立ちを除去すること。コットン衣類を洗濯実験環境下で複数回洗濯にて検証。綿や麻など植物由来繊維を含むものを対象としますが、効果は衣類の素材によって異なる場合があり、すべての繊維に対して効果を保証するものではありません

▼詳しい商品特長は以下のリリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000761.000012002.html

商品概要

■リウェア 再生柔軟剤 ライラック＆アップルブロッサム

500mL/880円（税込）

■リウェア 再生柔軟剤 ライラック＆アップルブロッサム（詰替）

800mL/1,320円（税込）

既存商品

■リウェア 再生柔軟剤 クラシックローズ＆ムスク

■リウェア 再生柔軟剤 フレッシュシトラス＆グリーン

■リウェア 再生柔軟剤 ホワイトシャルドネ＆ダージリンティー

500mL/880円（税込）

■リウェア 再生柔軟剤 クラシックローズ＆ムスク（詰替）

■リウェア 再生柔軟剤 フレッシュシトラス＆グリーン（詰替）

■リウェア 再生柔軟剤 ホワイトシャルドネ＆ダージリンティー（詰替）

800mL/1,320円（税込）

■リウェア 再生クリーニングブースター

400g/858円（税込）

■リウェア 再生クリーニングブースター（詰替）

700g/1,298円（税込

ReWEAR

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