【2本確定×山崎18年・12年 W当選のチャンス!!】「超高確率みくじ 第2弾 限定150口」が4月14日より販売開始

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株式会社アップライジング

超大吉「山崎18年+山崎12年」

タチバナE酒販（株式会社アップライジング）は、1口につき必ず2本確定でお届けする「超高確率みくじ 第2弾」（150口限定）を、2026年4月14日より販売開始いたしました。


本企画は、1口につき必ず2本確定でお届けする特別な企画です。ラインナップには、ジャパニーズウイスキーの中でも特に高い人気と希少性を誇る「山崎18年」をはじめ、「白州18年」「響17年」「宮城峡10年」「竹鶴」「イチローズ」「津貫」など豪華銘柄を設定。超大吉に"いつかは手にしたい"と語られる「山崎18年」と「山崎12年」のW当選も狙える、超高確率・150口限定の特別企画としてお届けいたします。


販売は口数到達次第終了となり、売り切れまでの数量限定販売となります。



超高確率みくじ
150口限定で、価格は12,999円（税込・送料無料）


Amazonで見る(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX3Q62Q4)


超高確率みくじ 内容（全150口）

・超大吉：山崎18年×山崎12年（1口）
・大大吉：白州18年×白州12年（1口）
・大吉：響17年×響 JAPANESE HARMONY（1口）
・中吉：山崎12年×白州12年（2口）
・喜吉：宮城峡10年×宮城峡（3口）
・福吉：山崎シングルモルト×白州シングルモルト（3口）
・縁吉：竹鶴 ピュアモルト 白ラベル×竹鶴 ピュアモルト 黒ラベル（3口）
・幸吉：イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション×イチローズモルトワインウッドリザーブ ピュア モルト（3口）
・宝吉：本坊酒造 シングルモルト津貫×ブレンデッドウイスキー √（ルート）（5口）


・栄：ブレンデッドウイスキー矢部×ライスブレンデッドウイスキー はなぐり（53口）
・吉：ブレンデッドウイスキー √（ルート）×グレーンウイスキー 巳乃霞（75口）


※総150口、なくなり次第終了







販売詳細

商品名： 超高確率みくじ 第2弾


価格： 12,999円（税込・送料無料）


販売口数： 150口限定（完売次第、提供終了となります）


販売開始日： 2026年4月14日



販売場所：


・タチバナE酒販　本店　(https://whiskykuzi.com/shop/products/ougon_copy_1)
・タチバナＥ酒販　楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/tachibanaeshuan/2kikaku/)


・タチバナE酒販　Amazon店(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX3Q62Q4)


・宮崎どげんかせんとい館　楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/dogenka-miyazaki/2kikaku1/)


・宮崎どげんかせんとい館　ヤフー店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/dogenka-miyazaki/2kikaku.html)



主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり


自社倉庫で商品を管理

自社倉庫の様子

お客様からお寄せいただいたレビュー

株式会社アップライジングが運営するタチバナE酒販のウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど複数のオンラインストアで展開し、高い信頼を得ています。


購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「選定に丁寧さを感じる」といった声が多数寄せられています。


当社では外部倉庫に依存せず、自社倉庫にて温度・湿度を厳格に管理。
お客様の手元に届くまでウイスキーを最良の状態に保つことで、くじ企画の信頼性を高めています。


ウイスキーくじとは？ シンプルなルールで楽しむ大人のサプライズ

ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、
1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービスです。


どのボトルが届くか分からない--その“選べない楽しさ”が、
日常にささやかな高揚感を添えてくれます。


タチバナE酒販のくじは、すべてハズレなし。
憧れの高級ボトルが手に入るチャンスもご用意しています。


箱を開けるその瞬間から、ウイスキー体験はもっと豊かに、もっとエキサイティングに。
そして、まだ知らない銘柄との一期一会の出会いが、
あなたのウイスキーの世界を、静かに広げてくれるはずです。



会社概要と問い合わせ先

会社名：株式会社アップライジング


宮崎事務所：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３丁目1-26 長谷川ビル2F


TEL：0985-77-9039


MAIL：uprisingood@gmail.com


◆ウェブサイト＞＞https://uprisingood.com/



■ 主要販売チャネル


タチバナE酒販は、以下の主要オンラインストアにて商品展開を行っています。


・タチバナE酒販　本店トップ：https://x.gd/btHIv


・タチバナE酒販　Amazon店：https://amzn.asia/d/aruOy09


・タチバナE酒販　楽天市場店トップ：https://x.gd/oKg2M


・宮崎どげんかせんとい館　楽天市場店トップ：https://x.gd/XO9Zj


・宮崎どげんかせんとい館　Yahoo!ショッピング店トップ：https://x.gd/XJrKy