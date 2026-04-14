【2本確定×山崎18年・12年 W当選のチャンス!!】「超高確率みくじ 第2弾 限定150口」が4月14日より販売開始
超大吉「山崎18年+山崎12年」
タチバナE酒販（株式会社アップライジング）は、1口につき必ず2本確定でお届けする「超高確率みくじ 第2弾」（150口限定）を、2026年4月14日より販売開始いたしました。
本企画は、1口につき必ず2本確定でお届けする特別な企画です。ラインナップには、ジャパニーズウイスキーの中でも特に高い人気と希少性を誇る「山崎18年」をはじめ、「白州18年」「響17年」「宮城峡10年」「竹鶴」「イチローズ」「津貫」など豪華銘柄を設定。超大吉に"いつかは手にしたい"と語られる「山崎18年」と「山崎12年」のW当選も狙える、超高確率・150口限定の特別企画としてお届けいたします。
販売は口数到達次第終了となり、売り切れまでの数量限定販売となります。
超高確率みくじ
150口限定で、価格は12,999円（税込・送料無料）
Amazonで見る(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX3Q62Q4)
超高確率みくじ 内容（全150口）
・超大吉：山崎18年×山崎12年（1口）
・大大吉：白州18年×白州12年（1口）
・大吉：響17年×響 JAPANESE HARMONY（1口）
・中吉：山崎12年×白州12年（2口）
・喜吉：宮城峡10年×宮城峡（3口）
・福吉：山崎シングルモルト×白州シングルモルト（3口）
・縁吉：竹鶴 ピュアモルト 白ラベル×竹鶴 ピュアモルト 黒ラベル（3口）
・幸吉：イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション×イチローズモルトワインウッドリザーブ ピュア モルト（3口）
・宝吉：本坊酒造 シングルモルト津貫×ブレンデッドウイスキー √（ルート）（5口）
・栄：ブレンデッドウイスキー矢部×ライスブレンデッドウイスキー はなぐり（53口）
・吉：ブレンデッドウイスキー √（ルート）×グレーンウイスキー 巳乃霞（75口）
※総150口、なくなり次第終了
販売詳細
商品名： 超高確率みくじ 第2弾
価格： 12,999円（税込・送料無料）
販売口数： 150口限定（完売次第、提供終了となります）
販売開始日： 2026年4月14日
販売場所：
・タチバナE酒販 本店 (https://whiskykuzi.com/shop/products/ougon_copy_1)
・タチバナＥ酒販 楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/tachibanaeshuan/2kikaku/)
・タチバナE酒販 Amazon店(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX3Q62Q4)
・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/dogenka-miyazaki/2kikaku1/)
・宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/dogenka-miyazaki/2kikaku.html)
主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり
自社倉庫で商品を管理
自社倉庫の様子
お客様からお寄せいただいたレビュー
株式会社アップライジングが運営するタチバナE酒販のウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど複数のオンラインストアで展開し、高い信頼を得ています。
購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「選定に丁寧さを感じる」といった声が多数寄せられています。
当社では外部倉庫に依存せず、自社倉庫にて温度・湿度を厳格に管理。
お客様の手元に届くまでウイスキーを最良の状態に保つことで、くじ企画の信頼性を高めています。
ウイスキーくじとは？ シンプルなルールで楽しむ大人のサプライズ
ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、
1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービスです。
どのボトルが届くか分からない--その“選べない楽しさ”が、
日常にささやかな高揚感を添えてくれます。
タチバナE酒販のくじは、すべてハズレなし。
憧れの高級ボトルが手に入るチャンスもご用意しています。
箱を開けるその瞬間から、ウイスキー体験はもっと豊かに、もっとエキサイティングに。
そして、まだ知らない銘柄との一期一会の出会いが、
あなたのウイスキーの世界を、静かに広げてくれるはずです。
会社概要と問い合わせ先
会社名：株式会社アップライジング
宮崎事務所：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３丁目1-26 長谷川ビル2F
TEL：0985-77-9039
MAIL：uprisingood@gmail.com
◆ウェブサイト＞＞https://uprisingood.com/
■ 主要販売チャネル
タチバナE酒販は、以下の主要オンラインストアにて商品展開を行っています。
・タチバナE酒販 本店トップ：https://x.gd/btHIv
・タチバナE酒販 Amazon店：https://amzn.asia/d/aruOy09
・タチバナE酒販 楽天市場店トップ：https://x.gd/oKg2M
・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店トップ：https://x.gd/XO9Zj
・宮崎どげんかせんとい館 Yahoo!ショッピング店トップ：https://x.gd/XJrKy