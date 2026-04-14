【2本確定×山崎18年・12年 W当選のチャンス!!】「超高確率みくじ 第2弾 限定150口」が4月14日より販売開始

株式会社アップライジング超大吉「山崎18年+山崎12年」

タチバナE酒販（株式会社アップライジング）は、1口につき必ず2本確定でお届けする「超高確率みくじ 第2弾」（150口限定）を、2026年4月14日より販売開始いたしました。

本企画は、1口につき必ず2本確定でお届けする特別な企画です。ラインナップには、ジャパニーズウイスキーの中でも特に高い人気と希少性を誇る「山崎18年」をはじめ、「白州18年」「響17年」「宮城峡10年」「竹鶴」「イチローズ」「津貫」など豪華銘柄を設定。超大吉に"いつかは手にしたい"と語られる「山崎18年」と「山崎12年」のW当選も狙える、超高確率・150口限定の特別企画としてお届けいたします。

販売は口数到達次第終了となり、売り切れまでの数量限定販売となります。



超高確率みくじ

150口限定で、価格は12,999円（税込・送料無料）

Amazonで見る(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX3Q62Q4)

超高確率みくじ 内容（全150口）

・超大吉：山崎18年×山崎12年（1口）

・大大吉：白州18年×白州12年（1口）

・大吉：響17年×響 JAPANESE HARMONY（1口）

・中吉：山崎12年×白州12年（2口）

・喜吉：宮城峡10年×宮城峡（3口）

・福吉：山崎シングルモルト×白州シングルモルト（3口）

・縁吉：竹鶴 ピュアモルト 白ラベル×竹鶴 ピュアモルト 黒ラベル（3口）

・幸吉：イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション×イチローズモルトワインウッドリザーブ ピュア モルト（3口）

・宝吉：本坊酒造 シングルモルト津貫×ブレンデッドウイスキー √（ルート）（5口）

・栄：ブレンデッドウイスキー矢部×ライスブレンデッドウイスキー はなぐり（53口）

・吉：ブレンデッドウイスキー √（ルート）×グレーンウイスキー 巳乃霞（75口）

※総150口、なくなり次第終了

販売詳細

商品名： 超高確率みくじ 第2弾

価格： 12,999円（税込・送料無料）

販売口数： 150口限定（完売次第、提供終了となります）

販売開始日： 2026年4月14日

販売場所：

・タチバナE酒販 本店 (https://whiskykuzi.com/shop/products/ougon_copy_1)

・タチバナＥ酒販 楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/tachibanaeshuan/2kikaku/)

・タチバナE酒販 Amazon店(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX3Q62Q4)

・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/dogenka-miyazaki/2kikaku1/)

・宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/dogenka-miyazaki/2kikaku.html)

主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり

自社倉庫で商品を管理自社倉庫の様子お客様からお寄せいただいたレビュー

株式会社アップライジングが運営するタチバナE酒販のウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど複数のオンラインストアで展開し、高い信頼を得ています。

購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「選定に丁寧さを感じる」といった声が多数寄せられています。

当社では外部倉庫に依存せず、自社倉庫にて温度・湿度を厳格に管理。

お客様の手元に届くまでウイスキーを最良の状態に保つことで、くじ企画の信頼性を高めています。

ウイスキーくじとは？ シンプルなルールで楽しむ大人のサプライズ

ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、

1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービスです。

どのボトルが届くか分からない--その“選べない楽しさ”が、

日常にささやかな高揚感を添えてくれます。

タチバナE酒販のくじは、すべてハズレなし。

憧れの高級ボトルが手に入るチャンスもご用意しています。

箱を開けるその瞬間から、ウイスキー体験はもっと豊かに、もっとエキサイティングに。

そして、まだ知らない銘柄との一期一会の出会いが、

あなたのウイスキーの世界を、静かに広げてくれるはずです。

会社概要と問い合わせ先

会社名：株式会社アップライジング

宮崎事務所：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３丁目1-26 長谷川ビル2F

TEL：0985-77-9039

MAIL：uprisingood@gmail.com

◆ウェブサイト＞＞https://uprisingood.com/

■ 主要販売チャネル

タチバナE酒販は、以下の主要オンラインストアにて商品展開を行っています。

・タチバナE酒販 本店トップ：https://x.gd/btHIv

・タチバナE酒販 Amazon店：https://amzn.asia/d/aruOy09

・タチバナE酒販 楽天市場店トップ：https://x.gd/oKg2M

・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店トップ：https://x.gd/XO9Zj

・宮崎どげんかせんとい館 Yahoo!ショッピング店トップ：https://x.gd/XJrKy