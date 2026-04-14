福留光帆さんがりらくる公式アンバサダー就任！就任記念で初回1,000円割引の新キャンペーン開始！

株式会社りらく

本格もみほぐしサービス利用者数No.1※のリーディングカンパニーとして、「りらくる」ブランドを全国で604店舗（2026年2月1日現在）展開する株式会社りらく（本社：大阪府大阪市、代表取締役：青木正太）は、元AKB48で現在はタレントとしてマルチに活躍する福留光帆（ふくとめ みつほ）さんを、新たな公式アンバサダーとして起用しました。

※2021年3月ESP総研調べ/同一店舗名における店舗数/医療機関、有資格施術所を含まない/利用者数は延べ人数

■りらくる公式アンバサダーに福留光帆さん就任！

全国約600店舗を展開する「りらくる」は、ブランドの新たな顔として、タレントの福留光帆さんを公式アンバサダーに迎えました。

近年、バラエティ番組やYouTubeでの活躍が目覚ましい福留さんと共に、忙しい現代社会を生きるすべての人へ「もっと身近で、気軽なリフレッシュ体験」を提案してまいります。今後、福留さんとのコラボキャンペーンなど、順次展開予定です。

■ 福留光帆さん起用の背景

福留光帆さんは、ボートレース愛やバラエティ番組で見せる鋭いワードセンス、そして何より「嘘のない真っ直ぐな言葉」で、世代を問わず多くの支持を集めています。

そんな彼女が、気軽に立ち寄ることができ、素に戻ってリラックスできる場所として「りらくる」を選んでいただく姿を通じて、「もっと気軽に、日常的に身体をメンテナンスする習慣」を広めたいとの思いから、今回の起用に至りました。

忖度のない彼女が選ぶ場所だからこそ、サービスの信頼性をよりリアルに伝えていただけると確信しています。

■ 福留光帆さんからのコメント

「この度、りらくるのアンバサダーに就任しました福留光帆です！ りらくるを通して、皆さんに心も身体もほぐれる、そんな体験を届けたいと思いアンバサダーに就任させていただきました。皆さんの毎日が少しでも軽く、楽しくなるように、全力で盛り上げていきます。」

■【期間限定】りらくる公式アンバサダー就任記念キャンペーン概要

アンバサダー就任を記念して、以下の通りキャンペーンを実施いたします。

・キャンペーン名：福留光帆アンバサダー就任記念キャンペーン

・特典：新規アプリ会員限定/もみほぐし60分以上で1,000円割引

・期間：2026年4月13日(月) ～ 2026年4月28日(火)

・ご利用方法：受付時に、保存したクーポン画面をスタッフへご提示いただくだけでOKです！

★クーポン獲得方法：以下のボタンから、ページをご確認ください。

クーポン獲得はコチラから :https://relxle.com/usr/pr_coupon

■ 会員登録で、りらくるがもっと身近に、もっとお得に。

今回の福留光帆アンバサダー就任記念キャンペーンに加え、アプリ会員様には今後も特別クーポンを随時お届けいたします。この機会にぜひ、便利でお得な公式アプリをご活用ください。

【アプリ会員のご登録はコチラから】

https://relxle.com/usr/about_login

■福留光帆（ふくとめ みつほ）プロフィール

2003年10月22日生まれ、兵庫県出身。

元AKB48メンバー。

現在はタレントとしてバラエティ番組や

YouTubeを中心に活動。

鋭いワードセンスや趣味のボートレースで見せる

独自の視点が話題を呼び、

SNSを中心に多方面で活躍中。

＜りらくるについて＞

全身もみほぐし「りらくる」はアプリ会員価格60分3,600円（税込）～で施術を実施いたします（オールハンド/すべてベッドで施術）。私たち「りらくる」がお客様にご提案するのは、 ヘルスケアから始まる一生を通じたライフケア。もみほぐし・足つぼ・ハンドリフレ・ドライヘッドスパ等、ココロもカラダも、いつも元気ではつらつと、人生をエンジョイしていただく。生きる喜びを実感できる毎日のために、 私たち「りらくる」はライフケアを提供します。

■株式会社りらく 会社概要

会社名 ： 株式会社りらく https://relxle.com/

設立 ： 2010年1月8日

代表者 ： 代表取締役社長 青木 正太

従業員 ： 196名 ※グループ会社連結 パート含む（2025年1月1日現在）

事業内容： リラクゼーションスペースの運営

所在地 ： 大阪府大阪市港区弁天1丁目2番1号 大阪ベイタワーオフィス