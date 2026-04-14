モクシー・ホテル、国内4軒で「LATIN STREET BITES 食で旅するラテンアメリカ」を開催

マリオット・インターナショナル

マリオット・インターナショナル（本社：米国メリーランド州、最高経営責任者：アンソニー・カプアーノ、以下「マリオット」）が展開する30のブランドの一つであるモクシー・ホテルは、2026年5月1日（金）から5月31日（日）までの期間、国内4軒のホテルにて「LATIN STREET BITES 食で旅するラテンアメリカ」を開催いたします。

本企画では、ラテンアメリカのさまざまな国にフォーカスし、各国を代表するソウルフード「サンドイッチ」を提供。具材や味付けに表れる食文化や背景を通して、それぞれの国が持つ個性豊かなカルチャーを体感いただけます。

期間中は4つのホテルを巡るスタンプラリーを実施。いずれかのホテルで3つのスタンプを集めると(組み合わせ自由)、ラテンドリンクメニューより1杯を無料でプレゼントいたします。ホテルを巡りながら、まるでラテンアメリカを旅するかのような周遊型の食体験をお楽しみください。

さらに館内は、ラテンアメリカの雰囲気を感じさせる装飾で彩られ、ラテンダンスや音楽イベントも開催。五感で楽しむ没入型の体験をお届けします。

■イベント概要

・日時：2026年5月1日（金）～5月31日（日）

・実施ホテル： モクシ―東京錦糸町(https://www.marriott.com/ja/hotels/tyoox-moxy-tokyo-kinshicho/dining/)、モクシ―京都(https://www.marriott.com/ja/hotels/ukyox-moxy-kyoto/overview/)、モクシ―大阪本町(https://www.marriott.com/ja/hotels/osaox-moxy-osaka-honmachi/overview/)、モクシ―大阪梅田(https://www.marriott.com/ja/hotels/osaoo-moxy-osaka-shin-umeda/overview/)

＜サンドイッチについて＞

セルヒオ・ウリベ・ラミレス（モクシー大阪梅田 ヘッドシェフ／メキシコ出身）が監修。ラテンアメリカ6カ国のソウルフードを象徴する6種のサンドイッチをご用意。各国の食文化や味わいを反映した本場のレシピをもとに、モクシーならではのアレンジを加えた一品をお楽しみいただけます。

シグネチャーメニュー２種（4ホテル共通）

■ メキシコ｜ロンチェ・バニャード（Lonche Bañado）

カリッとした食感のパン「ビローテ」に、ポークやチキン、パネラチーズを挟み、温かくスパイシーなトマトベースのソースをたっぷりとかけた“浸す”スタイルのサンドイッチ。

価格：1,800円（税込）

ロンチェ・バニャード(メキシコ)

■ アルゼンチン｜チョリパン（Choripan）

香ばしくグリルしたチョリソーソーセージをパンに挟み、チミチュリやサルサを添えた南米定番のストリートフード。バーベキューや屋台で親しまれる、力強い味わいが特徴。

価格：2,100円（税込）

チョリパン（アルゼンチン)

ドリンクメニュー５種（4ホテル共通）

ラテンアメリカ各国を代表するドリンクもご用意しています。

・カイピリーニャ（ブラジル）

・フェルネット・コーラ（アルゼンチン）

・ピスコーラ（チリ）

・パロマ（メキシコ）

・テキーラ「Hacienda de Tepa」（メキシコ）

モクシ―東京錦糸町限定メニュー

■ ブラジル｜サンドイッチ・ジ・モルタデーラ（Sanduiche de Mortadela）

厚切りのモルタデーラを香ばしく焼き上げ、パンにたっぷり挟んだブラジル・サンパウロ発祥の定番サンドイッチ。素材の旨みをシンプルに味わえる、ボリューム満点の一品。

価格：2,000円（税込）

サンドゥイッチ・ジ・モルタデーラ（ブラジル)

モクシ―京都限定メニュー

■ キューバ｜クバーノ（Cubano）

ローストポークやハム、スイスチーズ、ピクルス、マスタードを重ね、プレスして香ばしく焼き上げたキューバンサンド。外はカリッと、中はジューシーな食感が楽しめます。

価格：2,100円（税込）

クバーノ（キューバ)

モクシー大阪梅田限定メニュー

■ ボリビア｜チョラ・サンドイッチ（Sandwich de Chola）

ローストポークに野菜やサルサ、スパイシーなリャフアソースを合わせたボリビアの伝統的なサンドイッチ。ラパスの屋台で親しまれる一品です。

価格：1,800円（税込）

チョラ・サンドイッチ（ボリビア)

モクシ―大阪本町限定メニュー

■ ベネズエラ｜ペピート（Pepito）

ジューシーなグリルビーフに加え、豆類や野菜を合わせてパンに挟んだ、食べ応えのあるベネズエラのストリートサンド。ボリュームと多彩な具材の組み合わせが魅力です

価格：1,800円（税込）

ぺピート（ベネズエラ)

さらに、プロモーションに先駆けて、4月27日（月）には、4ホテルが一堂に会するスペシャルイベントをモクシー大阪新梅田にて開催いたします。通常は各ホテルでのみ提供されるサンドイッチを一度に味わえる、1日限りの特別な機会です。

- 日時： 2026年4月27日（月）19:00～21:00（18:30開場）- 場所： モクシー大阪梅田- 参加費： 2,000円（税込）- サンバ・パフォーマンス：19:00~ / 20:00~ (計２回、約10分)

当日は、全種のサンドイッチが一度に揃うほか、2,000円でイベントメニューを食べ飲み放題でお楽しみいただけます。ラテンミュージックやブラジル・サンバのライブパフォーマンス、さらにはラテンアメリカ各国の大使館による情報発信など、会場を盛り上げる多彩なコンテンツも予定しています。でラテンアメリカの魅力を体感できる、特別なひとときをお楽しみください。

「LATIN STREET BITES 食で旅するラテンアメリカ」の詳細はこちらからご確認ください。からご確認ください。

※各ホテルのレストランはご予約なしでもご利用いただけます。

モクシー・ホテルについて

モクシーは、若い感性を持つすべての人に向けた、遊び心あふれるホテル体験を提供しています。世界30以上の国と地域に175軒以上のホテルを展開し、従来型のホテルステイの常識を大胆に打ち破ってきました。その非日常的な体験は、バーカウンターで行われるチェックイン「Moxy Bar」から始まり、ラウンジやライブラリーなどのソーシャルなパブリックスペース、そしてコンパクトながら機能的な客室に至るまで、ホテル全体で体感できます。モクシーは、スタイリッシュでインダストリアルなデザインとフレンドリーで社交的なサービスを、魅力的な価格帯で提供。ゲストが旅先で本当に大切な体験にお金と時間を使えるようサポートします。モクシーは、型にはまらない発想、オープンマインド、そしてオリジナリティを大切にし、常にゲストに「自分らしく楽しむ」ことを後押ししています。#atthemoxy のタグとともに、いつでも自由に Play On。詳細は https://moxy-hotels.marriott.com/ja-JP/ をご覧ください。また、TikTok (https://www.tiktok.com/@moxyhotels?lang=en)や Instagram (https://www.instagram.com/moxyhotels/)でも #atthemoxy を通じてMoxyの世界観をお楽しみいただけます。Moxyは、マリオット・インターナショナルが展開するグローバル・トラベルプログラム Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ） に参加しているブランドです。同プログラムでは、世界各地の多彩なブランドポートフォリオ、Marriott Bonvoy Moments による特別な体験、無料宿泊やエリートステータス特典など、比類のないメリットを会員の皆さまに提供しています。無料登録やプログラムの詳細については marriottbonvoy.com(https://www.marriott.com/ja/default.mi) をご覧ください。

Marriott Bonvoy について

Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）は、マリオット・インターナショナルが展開する 30 以上のホテルブランドと、世界 10,000 以上のデスティネーションを擁するポートフォリオです。世界各地の記憶に残るロケーションにおいて、評価の高いホスピタリティを提供しています。受賞歴を誇る旅行プログラム兼マーケットプレイスとして、身近な場所から世界各地まで、 会員の皆様に新たな発見と感動をもたらす体験をご提供します。Marriott Bonvoy の詳細情報や無料会員登録については、https://www.marriott.co.jp/loyalty.mi をご覧ください。Marriott Bonvoy アプリのダウンロードは、https://mobile-app.marriott.com/ja-jp よりご利用いただけま す。Facebook(https://www.facebook.com/marriottbonvoy)、X(https://x.com/marriottbonvoy)、Instagram(https://www.instagram.com/marriottbonvoy/)、TikTok (https://www.tiktok.com/@marriottbonvoy?lang=en)でも情報を発信しています。