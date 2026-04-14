GARDEN HOUSE SHINJUKU、選べるディップで楽しむ“飲めるチキン”食べ放題のビアガーデンを開催！

株式会社 GREENING

株式会社GREENING（東京都渋谷区、取締役CEO：関口正人）が運営するレストラン「GARDEN HOUSE SHINJUKU」は、2026年4月8日（水）から6月30日（火）までの期間、ビアガーデンプラン第一弾として「"飲めるチキン” BEER GARDEN 2026」を開催いたします。3種類の選べるディップで楽しむフライドチキンに加え、三浦野菜を使用したバーニャカウダも食べ放題、パスタやお肉のグリルを含む全7品をご用意。ドリンクは、メキシコ産のコロナビールをはじめ、スパークリングワインやサングリアなど、豊富なラインナップのフリーフローを提供いたします。都心でありながら開放感あふれるテラス席で、春から初夏にかけての心地よい季節を、ゆったりとお楽しみください。

「飲めるチキン × GARDEN HOUSE」選べるディップで楽しむフライドチキン食べ放題

GARDEN HOUSEのコンセプトである”Season-inspired”（季節）”Fine-crafts”（手作り）”Eat Local”（地産地消）のもと、季節の食材を取り入れた手作りの味わいをそのままに、ジューシーなフライドチキンを主役に、バランスよく楽しめるコース仕立てのビアガーデンプランをご用意しました。

3種のディップソースで楽しむフライドチキンの食べ放題は選べるディップソースで味の変化を楽しめるため、最後まで飽きずにご堪能いただける内容です。三浦市・青木農園直送野菜のバーニャカウダや本日のスープ、焼きたて釜焼きフォカッチャブレッドに加え、クリスピーポテトフライ トリュフ＆チーズ、ペパロニサラミのスパイシートマトソースパスタ、豚肩ロースのグリルなど、GARDEN HOUSEらしい人気メニューで構成しています。

食べ応えのあるメインと、素材の魅力を活かしたサイドメニューを組み合わせ、子どもから大人まで幅広く楽しめるビアガーデンプランに仕上げました。

料理ラインナップ

・3種ディップソースのフライドチキン（おかわり自由）

・三浦市・青木農園直送野菜のバーニャカウダ（おかわり自由）

・本日のスープ

・焼きたて窯焼きフォカッチャブレッド

・クリスピーポテトフライ トリュフ＆チーズ

・ペパロニサラミのスパイシートマトソースパスタ

・豚肩ロースのグリル ローズマリーマスタードソース

チキンに合わせる豊富なドリンクメニューフライドチキンと相性の良いコロナビールをはじめ、爽やかに楽しめるハイボールやレモンサワー、人気のスパークリングワインやナチュラルワイン、季節感のあるサングリアなどをご用意。さらに、お子様も楽しめるソフトドリンクも取り揃え、幅広いシーンでお楽しみいただけます。

ドリンクラインナップ

・ビール

サッポロ黒ラベル / コロナビール



・ワイン

スパークリングワイン / ナチュラルワイン（赤・白） / サングリア



・カクテル

ハイボール / レモンサワー / ジントニック / モスコミュール / ウォッカトニック

カンパリソーダ / カシスオレンジ / カシスウーロン

他20種類以上



・ソフトドリンク

コーラ / ジンジャーエール / オレンジジュース / アップルジュース

グレープフルーツジュース / ウーロン茶

プラン概要

プラン名："飲めるチキン” BEER GARDEN 2026

料金：

・【2026 BEER GARDEN】飲めるチキン食べ放題+2時間飲み放題 (90分LO)5,500円(税込)

・【2026 BEER GARDEN】飲めるチキン食べ放題+3時間飲み放題(150分LO)7,800円 (税込)

・小学生ソフトドリンク飲み放題&チキン食べ放題(90分LO)3,500円 (税込)

※未就学児 +1000円でソフトドリンク飲み放題

※+1500円にてキッズプレートをご提供

予約：

以下の予約サイトにて受け付けております。

https://www.tablecheck.com/ja/shops/garden-house-shinjuku/reserve

※TableCheckからのご予約限定で、100円引きにてご利用いただけます。

店舗情報

店名：GARDEN HOUSE SHINJUKU

場所：ニュウマン新宿 4階

店舗営業時間： 月～土 11:00～21:00（LO 20:00）/ 日・祝日 11:00～20:30（LO 19:30）

TEL：03-5925-8871

GARDEN HOUSEについて

2012年に開業したGREENINGのシグニチャーブランド。アトリエと緑豊かなガーデンを受け継ぎ鎌倉に生まれた本ブランドは、新宿・みなとみらい・広島・高輪のレストラン、カフェやベーカリーとしても展開。自宅のお庭にお客様を招くように、世代を超えてどなたでもお越しいただける場所として、「Season-inspired（季節）Fine-crafts（手作り）Eat Local（地産地消）」をコンセプトとした食体験をお届けします。

URL：https://www.ghghgh.jp

GREENINGについて

「CULTURE SCAPING ー世界に誇れる日本の文化的な風景を創造するー」 をビジョンに掲げ、私たちは地域固有の文化や歴史を深く理解し、未来へとつながる新たな価値を創造する街づくりを推進しています。クリエイティブなデジタルマーケティングを強みに、ストーリーテリングや体験設計を通じて、飲食・ホテル・商業施設を中心に多様なプロジェクトの企画・開発・運営までを一気通貫で担います。

URL：https://greening.co.jp/