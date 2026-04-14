【ウブロ】新作「ビッグ・バン リローデッド」ムーブメントから素材に至るまで、大胆さと卓越性を体現するアイコンが登場

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロHUBLOT 「ビッグ・バン リローデッド」

2026年4月14日、ジュネーブ - 1980年にゴールドとラバーを融合させたウブロ(https://www.hublot.com/ja-jp)は、2005年に「ビッグ・バン」で業界に衝撃を与え、2010年には初の自社開発・製造のクロノグラフ「ウニコ」を発表、機械式時計における独立を確立しました。以来、卓越した技術こそがウブロの真髄となっています。ムーブメントから素材、デザインに至るまで、ウブロは内側から外側へとあらゆる面において常識に挑戦し続けています。「ビッグ・バン」20周年を記念という節目を経て、ウブロはオープンワークの「ビッグ・バン ウニコ」を進化させた「ビッグ・バン リローデッド」を発表します。44mmのこのコレクションは、ウブロを築き上げてきた素材で作られ、そのいくつかは2026年に重要なアニバーサリーを迎えます。この「リローデッド」のビジョンにおいて、「ウニコ」ムーブメントが主役を務めます。色彩、コントラスト、そして設計デザインがクロノグラフならではの構造を際立たせ、ダイアル側に配置されたコラムホイールと一体型のフライバック機構は、これまで以上に楽しめるように設計されています。

HUBLOT 「ビッグ・バン リローデッド オールブラック」

内側から外側へ

2026年、アイコンは内側から外側へと全面的に刷新され、新たなエネルギー、進化したメカニズム、より洗練されたデザイン、そしてより力強いアイデンティティを携えて復活します。「ビッグ・バン リローデッド」は、「ビッグ・バン」と「ウニコ」の伝統を新たな時代へと導きます。

内側：ウニコ

2010年、ウブロのマニュファクチュール誕生のわずか1年後に発表された「ウニコ」ムーブメントは、コンポーネントの刷新、構造の最適化、そしてプロポーションの洗練を重ねながら、進化を続けてきました。2018年には、ベースとなるムーブメントとクロノグラフモジュールが完全に統合された一体型ムーブメントとなり、より高い性能を実現すべく再設計され、様々なケースに収まるよう調整されました。誕生から16年が経った今もなおその進化は止まりません。視認性をさらに高めたムーブメントが主役となり、いっそう際立っています。

HUBLOT 「ビッグ・バン リローデッド チタニウム セラミック」

「ビッグ・バン リローデッド」は、性能と視認性を最優先にしています。同世代で最も先進的な一体型クロノグラフのひとつである「ウニコ」は、5つの特許取得技術を備えています。バックラッシュ抑制水平クラッチと、コンスタントプレッシャーフリクションシステム、ゼロフリクションラチェットホイールブロッカーと、テンプ微調整機構、そして高い耐衝撃性を備えた時刻調整機構です。この「リローデッド」のビジョンは、ムーブメントの構造美と技術的な奥行きをいっそう際立たせるだけでなく、「ウニコ」ムーブメントを主役として据え、カラーとコントラストによるそのメカニズムをこれまで以上に明確に表現しています。6時位置のカラーで強調されたコラムホイールと、8時位置のバックラッシュ抑制水平クラッチが、このマニュファクチュール製フライバッククロノグラフムーブメントの存在感を際立たせます。3時位置のクロノグラフカウンターは新たにデザインされ、日付表示は4時と5時の間へ移され、フライバック機能には繊細なカラーアクセントが添えられています。新しいクロノグラフ

秒針は、その精緻な動きを印象づけます。ケースバックには、新しいオープンワークのローターに、カットアウトされたHの文字と「Hublot. Design. Manufacture. Nyon」の刻印が施されており、テンプ、香箱、輪列とともにコントラストをなしています。

HUBLOT 「ビッグ・バン リローデッド ダークグリーン セラミック」

外側：さらに際立つ「ビッグ・バン」の構造

「ビッグ・バン リローデッド」は、そのアイコニックなデザインを忠実に継承しながら、より大胆でスポーティな個性を主張しています。44mmケースは2パーツ構造のベゼルを採用し、素材と仕上げの間により鮮明なコントラストを生み出しています。多層構造のダイアルは、質感と表面のコントラストを巧みに操り、奥行きとテクニカルなエッジを演出しています。クロノグラフ機能も際立っており、4時位置のプッシュピースに施されたカラーリング、刷新された3時位置の分針、フライバックの刻印、そして4時と5時の間に再配置された日付表示が採用されています。ケースバックには、新しいオープンワークのローターに、切り抜かれたHの文字と「Hublot. Design. Manufacture. Nyon」の刻印が施されており、テンプ、香箱、輪列とともにコントラストを生み出しています。各モデルには2種類のストラップが付属します。ひとつはHパターンのステッチが施されたファブリック×ラバーストラップ、もうひとつはクラシックなブラックラバーストラップで、いずれもフォールディングバックルとウブロが特許を持つ「ワンクリック」システムを備え、スポーティなスタイルからエレガントなスタイルまで、瞬時に切り替えることができます。

HUBLOT 「ビッグ・バン リローデッド マジックゴールド」

素材が語るメッセージ

「ビッグ・バン リローデッド」は、ウブロの素材に対する卓越した技術と、重要なアニバーサリーを祝います。それは、「オールブラック」コンセプト（2006年）の20周年と、「マジックゴールド」（2011年）の15周年です。これらの定番コレクションは、数十年にわたる研究、革新、クラフツマンシップをひとつのアイコンへと融合させています。マジックゴールドのモデルは、スイス連邦工科大学ローザンヌ校の冶金研究所との4年にわたる共同研究を経て誕生し、ニヨンのウブロマニュファクチュールで完全に自社製造された独特のブロンズのような輝きをもつ、ダイヤモンドに次ぐ硬度を誇る世界初の「傷の付きにくい18Kゴールド」を採用しています。セラミックは3つのモデルで展開されます。ひとつは、「インビジブル・ビジビリティ（見えない可視性）」という革新的なコンセプトの20周年を記念する「オールブラック」エディションです。加えて、ブルーとダークグリーンのモデルには、従来のセラミックよりも300ビッカース高い硬度を誇る、ウブロのフルカラーハイテクセラミックが採用され、その高い技術力を体現しています。5つ目のモデルは、チタニウムとブラックセラミックを融合させたモデルです。軽量な航空宇宙グレードのチタニウムとテクニカルセラミックを組み合わせることで、高い耐久性を確保しています。また、2013年に発売された初代「ビッグ・バン ウニコ」と同様に、チタニウム製のベゼルとケースにブラックセラミックのケースバックを組み合わせ、卓越した堅牢性を実現しています。

HUBLOT 「ビッグ・バン リローデッド ブルー セラミック」

HUBLOT 「ビッグ・バン リローデッド チタニウム セラミック」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-reloaded-titanium-ceramic-44-mmHUBLOT 「ビッグ・バン リローデッド オールブラック」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-reloaded-all-black-44-mmHUBLOT 「ビッグ・バン リローデッド ブルーセラミック」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-reloaded-blue-ceramic-44-mmHUBLOT 「ビッグ・バン リローデッド ダークグリーンセラミック」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-reloaded-dark-green-ceramic-44-mmHUBLOT 「ビッグ・バン リローデッド マジックゴールド」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-reloaded-magic-gold-44-mm

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LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン ウブロ

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