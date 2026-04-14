渋谷区恵比寿で開催FIBA 3×3 SHIBUYA CHALLENGER 2026

岩崎電気株式会社

岩崎電気は、東京都渋谷区の恵比寿ガーデンプレイス センター広場で開催される3人制バスケットボールの国際大会「FIBA 3×3 SHIBUYA CHALLENGER 2026」に協賛し、快適なスポーツ照明環境の提供を通じて大会を応援します。

本大会は、FIBA 3x3ワールドツアーへの出場権をかけた大会で、日本における都市の公共空間での開催は今回が初めて。

2026年4月18日・19日の2日間にわたって開催される世界レベルの本格的な3人制バスケットボールの試合が繰り広げられる本大会において、当社のLED照明でコートを照らし、大会の盛り上がりをサポートします。

今回使用するのは当社独自開発の光制御で上空や周囲への光漏れをカットしたLED照明で、コート内を明るく照らすだけでなく、選手や観客、周辺の環境にも配慮した快適な光環境を提供します。

岩崎電気は光技術を追求することで、これからもスポーツシーンにおける光環境の向上をサポートいたします。

詳細は岩崎電気ウェブサイトよりご確認ください。

岩崎電気ウェブサイト：「FIBA 3×3 SHIBUYA CHALLENGER 2026」LED照明で応援します！(https://www.iwasaki.co.jp/NEWS/release/2026/3x3SHIBUYA.html?pr=007)