「CUNE」おとなこどもコレクションを発売
CUNE(R)︎では2026年4月18日(土)より「おとなこども」コレクションをスタートします。
「こどもの服とこどもの服を大きくした服」のシリーズです。
肌に優しいオーガニックコットン素材にこだわり、
サイズは、おとな用（ワンサイズ）と、こども用（100cm）2サイズでの展開です。
全国のCUNE取扱店舗にて2026年4月18日(土)より発売します。
CUNE ONLINE STOREでは後日発売予定です。
おとなこども COLLECTION
ノースリーブロンパース おとな用 \39,600 / こども用 \22,000
裾パイピングロングスリーブカットソー おとな用 \18,700 / こども用 \12,100 かぼちゃパンツ おとな用 \22,000 / こども用 \13,200
耳付きパーカーロンパース おとな用 \49,500 / こども用 \28,600
オールインワンクルーネックスウェット おとな用 \36,300 / こども用 \19,800
オールインワンスウェット耳付きパーカー おとな用 \40,700 / こども用 \24,200
サロペット おとな用 \36,300 / こども用 \19,800
・INFOMATION
CUNE（キューン）
デザイナー・安田 裕紀 により、1994年創業のファッションブランド。おとなこどものアイテムは全国のCUNE取扱店舗にて2026年4月18日(土)より発売します。
CUNE ONLINE STOREでは後日発売予定です。
・CUNE直営店（原宿/福岡）：https://www.cune.jp/dealers/(https://www.cune.jp/pages/dealers)・全国のCUNE取扱店：https://www.cune.jp/pages/dealers
・CUNE公式オンラインストア：https://www.cune.jp/
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