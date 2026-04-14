「CUNE」おとなこどもコレクションを発売

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株式会社マンモス


CUNE(R)︎では2026年4月18日(土)より「おとなこども」コレクションをスタートします。
「こどもの服とこどもの服を大きくした服」のシリーズです。

肌に優しいオーガニックコットン素材にこだわり、
サイズは、おとな用（ワンサイズ）と、こども用（100cm）2サイズでの展開です。

全国のCUNE取扱店舗にて2026年4月18日(土)より発売します。
CUNE ONLINE STOREでは後日発売予定です。


おとなこども COLLECTION


ノースリーブロンパース　　　　　　　　　　　　　　　　おとな用 \39,600 / こども用 \22,000

裾パイピングロングスリーブカットソー おとな用 \18,700 / こども用 \12,100 かぼちゃパンツ おとな用 \22,000 / こども用 \13,200


耳付きパーカーロンパース　　　　　　　　　　　　　　　おとな用 \49,500 / こども用 \28,600

オールインワンクルーネックスウェット おとな用 \36,300 / こども用 \19,800


オールインワンスウェット耳付きパーカー　　　　　　　　おとな用 \40,700 / こども用 \24,200

サロペット おとな用 \36,300 / こども用 \19,800

・INFOMATION


CUNE（キューン）


デザイナー・安田 裕紀 により、1994年創業のファッションブランド。おとなこどものアイテムは全国のCUNE取扱店舗にて2026年4月18日(土)より発売します。


CUNE ONLINE STOREでは後日発売予定です。





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