アイリストレカ、オンラインオリパの“引く楽しさ”を強化

アクセルマーク株式会社

アクセルマーク株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：松川 裕史、証券コード：3624）の100％子会社である株式会社craftyが運営するオンラインオリパサービス「アイリストレカ」（https://iris-toreca.com/）は、2026年4月14日（火）18:00より、伝説の剣をモチーフとした新演出の公開にあわせたキャンペーンを開始いたします。

アイリストレカは、トレーディングカードのオリパをオンライン上で楽しめるサービスとして、抽選結果だけでなく、引く瞬間の期待感や楽しさも含めた体験づくりに取り組んでいます。今回の施策では、新演出の公開に加え、新機能「条件解放オリパ」を導入することで、演出を楽しみながら段階的に参加できる体験を提供します。

■オリパを引く瞬間の期待感を高める新演出を公開

今回公開する新演出は、伝説の剣をモチーフとした特別仕様の演出です。

アイリストレカでは、オリパの魅力を「結果」だけでなく、「引く過程そのものの楽しさ」まで含めて届けることを重視しており、今回の新演出もその一環として実装するものです。オリパを引いた際の期待感や楽しさをより強く感じられるようにすることで、オンラインならではの楽しみ方の幅を広げてまいります。

また、イベント期間中は対象オリパに「新演出」バッジを付与し、対象商品がひと目で分かるようにすることで、ユーザーが商品を選びやすくします。

■新演出を起点に、段階的に楽しめる施策を展開

本施策では、新演出を単体で公開するだけでなく、ユーザーが気軽に触れ、その後も継続して楽しめるよう、複数の施策を連動して展開します。

ログインボーナスとして提供する0ptオリパでは、新演出を気軽に体験できる入口を用意しました。さらに、イベント期間中は、既存演出を含む複数の演出を楽しめるイベントオリパを展開します。それぞれ専用サムネイルやイベント仕様のデザインを採用し、オリパごとに異なる演出の魅力を楽しめる内容としました。

これにより、ユーザーは新演出を一度体験するだけでなく、演出ごとの違いや自分に合った楽しみ方を見つけながら、遊び方の幅を広げやすくなります。

■ 新機能「条件解放オリパ」を導入

本施策では、新たに「条件解放オリパ」を導入します。

イベント期間中、対象のイベントオリパを引いて累計ポイントを貯めることで、条件に応じて新たなオリパが順次解放される仕組みです。進行状況は専用バナーから確認でき、次に解放されるオリパまでの到達状況も把握しやすくなっています。

単発でオリパを引いて終わるのではなく、参加を重ねるほど次の楽しみが広がっていく流れをつくることで、継続して楽しめる体験を提供いたします。

■ 新演出公開を記念したSNSキャンペーンも実施

新演出の公開を記念し、公式Xアカウントにてプレゼントキャンペーンを実施します。

対象期間中に、アイリストレカ公式Xアカウントをフォローのうえ、対象投稿をリポストおよび「いいね」していただいた方の中から、抽選で1名様にPSA10 ピカチュウ(YU NAGABA）をプレゼントいたします。

アイリストレカ公式X（@IrisOripa） https://x.com/IrisOripa

【キャンペーン概要】

開始日時：2026年4月14日（火）18:00～4月23日（木）17:59

応募方法：

１. アイリストレカ公式Xアカウント（@IrisOripa(https://x.com/IrisOripa)）をフォロー

２. 対象投稿をリポスト

３. 対象投稿にいいね

※応募方法の詳細および対象投稿については、公式Xアカウント（@IrisOripa(https://x.com/IrisOripa)）をご確認ください。

※賞品内容・応募条件等は変更となる場合があります。

アイリストレカでは今後も、抽選結果だけでなく、その過程も含めて楽しめるサービスづくりを通じて、オンラインオリパならではの魅力向上に取り組んでまいります。演出や機能の拡張を重ねながら、ユーザーが繰り返し楽しめる体験を重ねながら、サービス全体の価値を高めてまいります。

■ アイリストレカについて

アイリストレカは、エンターテインメント性と信頼性の両立をコンセプトとしたオンラインオリパサービスです。プレイ状況に応じて変化する「逆転ゲージ」や、マップ探索型コンテンツ「トレジャーハント」などの機能を取り入れ、抽選結果だけでなく、引く過程そのものも楽しめる体験づくりを進めています。

今後も、演出や機能の拡張を通じて、オンラインオリパの新たな楽しみ方を提案してまいります。

サービス名：アイリストレカ

サービスURL：https://iris-toreca.com/

公式X（@IrisOripa）：https://x.com/IrisOripa