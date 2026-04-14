「同時視聴」がスマホ1台で完結。アニメ同時視聴プラットフォーム「RASENWATCH」スマホ版を正式リリース！

RASEN株式会社

■ 同時視聴について

「同時視聴」とは、お気に入りのYouTuber/配信者とアニメ・映画などの映像作品を一緒に観て楽しむ、近年急速に広がっている視聴体験です。作品の感動や驚きを配信者とリアルタイムで共有できる、新しいエンタメの形として多くのファンに親しまれています。



■ RASENWATCHについて

RASENWATCHは、YouTubeと各種動画配信サービスを自動で同期再生し、ワンクリックで同時視聴体験を楽しめるプラットフォームです。 PC版はすでにリリース済みで、「面倒な時刻合わせから解放された」「同時視聴のハードルが一気に下がった」と多くのユーザー様にご愛用いただいております。

■ スマホ版リリースの背景

同時視聴を楽しむには以下のような大きなハードルがありました。

・配信サービスとYouTubeを別々に開き、秒単位で時刻を合わせる必要がある

・途中停止やYouTube広告が入るたびに再生位置がズレてしまう

・スマホ1台では両方を同時に開けず、PCの2画面やTV+スマホなど、複数デバイスが必須だった

このため、同時視聴は「家で腰を据えて観る」ことが前提となり、外出先・移動中・ベッドの中など、スマホ一つで気軽に楽しむことは実質不可能でした。

■ スマホ版リリースの経緯

PC版のリリース以降、ユーザーの皆様から「外出先や移動中、ベッドルームでも手軽に同時視聴を楽しみたい」という強いご要望を数多くいただいてまいりました。これにお応えするため、スマートフォンに最適化した専用機能を備えたRASENWATCH スマホ版（iOS）を開発・リリースしました。



■ RASENWATCH スマホ版の特長

RASENWATCH スマホ版には以下のような特長を供えています。

1. ワンクリックで同時視聴がスタート

作品と話数を選ぶだけで、YouTubeと配信サービスの両方が自動で起動。面倒なURL検索や画面切り替えは一切不要です。

2. 自動で時刻合わせ・完全同期再生

従来、手動で合わせる必要があった再生開始タイミングを自動調整。途中停止や広告で生じるズレも自動補正し、常に配信者と同じシーンを楽しめます。

※完全同期は Amazon Prime Video・U-NEXT・DMM TV にて対応しています。

3. スマホ1台で完結するUI

YouTube画面と配信サービス画面を1画面に収め、コメント欄・チャットリプレイもそのまま閲覧可能。移動中やベッドの中でも快適に楽しめます。

4. 話数の自動切り替え

次話・前話への移動もワンタップ。両サービスの話数を自動で連動させるため、シリーズ一気見もスムーズです。

5. 配信者・作品単位での横断検索

お気に入りの配信者から作品を探したり、作品から同時視聴動画を見つけたり、自由自在に検索できます。

6. 対応配信サービス

Netflix / Amazon Prime Video / U-NEXT / dアニメストア / DMM TVをはじめとする各種配信サービス



■ 今後の展開について

RASEN株式会社は、今後も「RASENWATCH」の機能拡充と安定性向上に努めてまいります。スマホ版独自の機能追加や、対応プラットフォームのさらなる拡大を視野に入れ、より多くの方々に「離れていても同じ時間を共有できる喜び」を提供し続けます。



■ サービス概要

サービス名：RASENWATCH スマホ版

ダウンロードページ：https://apps.apple.com/jp/app/rasenwatch/id6760554638

対応OS：iOS

サービス名：RASENWATCH PC版

公式サイト：https://rasenwatch.vercel.app/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/RASENWATCH

運営会社：RASEN株式会社

■ お問い合わせ先

メール：kikuchi.masanari@rasencorp.com