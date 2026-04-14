【開業5周年記念】東京の最旬スポットを巡る宿泊プランを発売

キンプトン新宿東京「森ビル デジタルアート ミュージアム：エプソン チームラボボーダレス」麻布台ヒルズ, 東京 (C) チームラボ

Hello, 5th Anniversary Year! キンプトン新宿東京開業5周年を祝して、4月21日(火)～9月30日(水)までの期間限定で、東京の“最旬スポット”を体験できる宿泊プランが登場します。

2連泊以上の全ての客室に追加できる本プランには、延べ324万人以上が来館した東京・麻布台ヒルズにある「森ビルデジタルアートミュージアム：エプソンチームラボボーダレス」への入場チケット、キンプトン新宿東京限定ルートを人力車で巡る60分の周遊体験。さらに、チェックアウト後の都内エリアまでの片道送迎サービスが含まれます。また、ホテルに1室のみの最上級スイート「ザ シンジュクスイート(70平方メートル )」には本特典をあらかじめご用意しています。

最新のアートに触れ、街を感じ、最後までシームレスに過ごす。キンプトン新宿東京ならではの感性とおもてなしとともに、まだ知らない東京との出会いを。大切な人とのつながりをより豊かにする、特別な時間をお過ごしください。

ザ シンジュク スイートザ シンジュク スイートキンプトン新宿東京専用 人力車キンプトン新宿東京専用ルート 人力車体験※本プランはご用意できる客室数に限りがございます。※ご予約はご宿泊日の7日前までにお願いいたします。5周年記念! 東京最旬スポット大満喫プラン

販売期間: 2026年4月14日～9月23日

宿泊期間: 2026年4月21日～9月30日

パッケージに含まれる特典:

・ 1名様につき1枚、「森ビルデジタルアートミュージアム：エプソンチームラボボーダレス麻布台ヒルズ, 東京(C)チームラボ」入場券

・ 2名様につき1回、「キンプトン専用ルート人力車体験」60分コース

・ チェックアウト後、ホテルから都内までの片道送迎サービス

ご予約と詳細はこちら(https://www.kimptonshinjuku.com/jp/%e6%9d%b1%e4%ba%ac-%e3%83%9b%e3%83%86%e3%83%ab-%e5%89%b2%e5%bc%95%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3/%e5%ae%bf%e6%b3%8a/)

ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジ（キンプトン新宿東京 2階／Tel: 03-6258-1414 ）この春、本場ニューヨークの活気を感じる「NY Steakhouse」が誕生！

おすすめは、シグネチャーコース「THE SHINJUKU STEAKHOUSE RITUAL（新宿ステーキハウス・リチュアル）」。キリッと冷えたウェルカムマティーニと、お好きなだけ楽しめるフレンチフライでスタート。目の前で仕上げるシーザーサラダのライブ感を楽しんだ後、メインにはダイナミックなTボーンステーキが登場！デザートのおすすめは、炎の演出に驚く「ベイクドアラスカ」。記念日、デート、女子会はもちろん、「今夜はステーキ気分」と思い立ったときも。 行きつけにしたくなるステーキハウスで、ご機嫌なディナーを。

THE SHINJUKU STEAKHOUSE RITUAL（新宿ステーキハウス・リチュアル）お一人様: 22,000円（税込・サ別）※2名様より承ります。

ご予約はこちら(https://www.tablecheck.com/shops/district-tokyo/reserve?menu_lists=6996a6449667dbd931a87338)

【3大特典付き】3-DAY WEDDING ウエディング宿泊スタジオスイート客室アップグレードプラン 送迎・専任ディレクター・記念日宿泊プレゼント付き

<2026年4月14日(火)～9月30日(水)期間限定>

2025年11月、「WorldLuxuryHotelAwards」ウエディングホテル部門を受賞し、国内外から高い注目を集めるキンプトン新宿東京のウエディング。開業5周年を記念し、4月14日(火)～9月30日(水)までにご成約いただいたお客様限定で、ウエディング宿泊プラン「3-DAYWEDDING」を対象とした特別アップグレードパッケージをご用意しました。

本パッケージでは、ゆったりとしたリビングルーム付きプレミアムスイート客室をご用意。ペットとのご滞在やレストラン利用も可能で、大切な家族と片時も離れずお過ごしいただけます。さらに、ホテルでのご滞在をより快適でスムーズにお楽しみいただける往復送迎サービス(都内エリア)に加え、専任のウエディングディレクターによるパーソナルサポートもご利用いただけます。おふたりの大切なひとときに寄り添いながら、特別な一日を安心してお迎えいただけるようお手伝いします。また、挙式後も幸せの余韻をお楽しみいただけるよう、1周年記念のアニバーサリーステイとして1泊2日のご宿泊特典もプレゼント。

洗練されたデザイン空間と、一人ひとりに寄り添うパーソナルなおもてなしに包まれて。人生の節目をより豊かに彩る、心に残るウエディングステイをお届けします。

【プレミアム】スイートルーム＆送迎＆記念日宿泊プレゼント付きアップグレードプラン

販売期間: 2026年4月14日～9月30日ご成約者様限定

対象プラン: 3-DAY WEDDING

アップグレード客室: スタジオスイートキング又はツイン客室(上層階)

含まれる特典:

・ ご滞在中の往復送迎サービス(都内エリア)

・ ウエディングディレクターによるパーソナルサポート

・ アニバーサリーステイ1泊2日

ご予約と詳細はこちら (https://fair.kimptonshinjukuwedding.com/bridalplan/7755/)

詳しくはブライダルフェアご来館時にスタッフまでお問合せください。

キンプトン新宿東京ウエディングについて:

コンセプトは“YOUR DAY , YOUR WAY”。「感動するほどにパーソナル。だからこそ生まれる結婚式の形がある」という哲学をもとに、ふたりらしいパーソナルなウエディングを叶えます。「ハイグレードなのに、堅苦しくない」「考えれているのに、さりげない」「ラグジュアリーなのに、温かい」。そんな相反する価値観を軽やかに両立させます。肩の力の抜けたセンスが光る空間と時間を通して、期待と想像を超えるEXPERIENCEを、ふたりとゲストに。

Kimpton Shinjuku Tokyoについて:

2020年10月2日、東京・西新宿に日本初上陸したIHGホテルズ＆リゾーツのラグジュアリーライフスタイルブランド、キンプトン新宿東京。インスタレーション、ポップアップストア、ローカルに愛されるレストランなど、いつも何かが新しく、誰かに教えたくなるようなコトが見つかる、NYのアートシーンからインスピレーションを受けたラグジュアリーライフスタイルホテルです。とんでもなくパーソナルなおもてなしをはじめ、ワインやカナッペを味わいながらホテルスタッフとのソーシャルな時間が楽しめる「イブニングソーシャルアワー」や、快適な１日を始めるためのドリンクサービス「モーニングキックスタート」などの宿泊特典をご提供。開放的な高層階で楽しむヨガクラス（事前予約制）やペットとのステイといったキンプトン新宿東京ならではの“ラグジュアリーライフスタイルステイ“をご体験いただけます。https://www.kimptonshinjuku.com/jp/

＜キンプトン新宿東京公式SNS＞

インスタグラム：@kimptonshinjukutokyo@thejonestokyo@districttokyo

フェイスブック：https://www.facebook.com/kimptonshinjukutokyo

総支配人杉村信久（すぎむらのぶひさ）

スイスでホテルマネジメントスクールを卒業後、セントレジス・ニューヨーク、セントレジス・ボラボラリゾート、ザ・ペニンシュラ香港にてオペレーション業務に従事し、国際的な現場でキャリアをスタート。帰国後は、スターウッド・ホテルズ&リゾーツ（現スターウッド・ホテルズ）、FRHI(フェアモント・ラッフルズホテルズ・インターナショナル)においてコマーシャル部門の要職を務め、さらに国内のマリオット・インターナショナルのホテルではオペレーション責任者として組織運営に携わるなど、世界有数のラグジュアリーホテルブランドで実績を積み重ねてきました。2022年からはフォションホテル京都の総支配人としてホテル運営を統括し、財務面の強化やブランド価値向上に大きく寄与するなど、高い評価を得ています。2025年11月、キンプトン新宿東京総支配人に就任。

キンプトンホテルズ&レストランツについて:

1981年にサンフランシスコで誕生したキンプトンホテルズ&レストランツは、洗練された遊び心のあるデザインと、人間味のあるおもてなしを組み合わせた新しいホテルスタイルのパイオニアです。IHGホテルズ＆リゾーツのラグジュアリー＆ライフスタイルホテルブランドとして、現在、世界の主要都市やリゾート地、振興マーケットにおいて、85軒のホテルと100以上のレストラン、バー、ラウンジを展開しています。刺激的なデザインやエネルギー溢れるフレーバーがSOULに元気を与え、好奇心を呼び起こす。キンプトンがプロデュースする空間と体験は、いつもゲスト中心。台本もなく、どこまでも個性的でアーティスティック、だけど細かいところにもこだわった、とんでもなくパーソナルなゲスト体験を提供します。詳細は、www.KimptonHotels.comをご覧ください。

キンプトンホテルズ&レストランツについて:

1981年にサンフランシスコで誕生したキンプトンホテルズ&レストランツは、 洗練された遊び心のあるデザインと、人間味のあるおもてなしを組み合わせた新しいホテルスタイルのパイオニアです。 IHGホテルズ＆リゾーツのラグジュアリー＆ライフスタイルホテルブランドとして、現在、世界の主要都市やリゾート地、振興マーケットにおいて、85軒のホテルと100以上のレストラン、バー、ラウンジを展開しています。刺激的なデザインやエネルギー溢れるフレーバーがSOULに元気を与え、好奇心を呼び起こす。キンプトンがプロデュースする空間と体験は、いつもゲスト中心。 台本もなく、どこまでも個性的でアーティスティック、だけど細かいところにもこだわった、とんでもなくパーソナルなゲスト体験を提供します。 詳細は、www.KimptonHotels.com をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツについて

IHG ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihgplc.com/en) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,963軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ(https://www.sixsenses.com/jp/), リージェント ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation), インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ(https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation), ヴィニェット コレクション(https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation), キンプトン ホテルズ&レストランツ(https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation), ホテルインディゴ (https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation)

プレミアム: ノーテッドコレクション(https://notedcollection.com/hotels/), vocoホテルズ(https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation), Ruby(https://www.ruby-hotels.com/), HUALUXE ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation), クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation), EVEN ホテルズ(https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation)

エッセンシャルズ: ホリデイ・イン エクスプレス(https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation), ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation), ガーナーホテル(https://www.ihg.com/garner-hotels/hotels/jp/ja/reservation), avid ホテルズ(https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation)

スイーツ: Atwell スイーツ(https://www.atwellsuites.com/hotels/jp/ja/reservation), ステイブリッジ スイーツ(https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation), ホリデイ・イン クラブバケーションズ(https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation), キャンドルウッド スイーツ (https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation)

エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ (https://www.ihg.com/iberostar-beachfront-resorts/hotels/us/en/reservation)

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

最新情報は公式ウェブサイト(https://www.ihg.com/hotels/jp/ja/reservation)・日本語版ウェブサイト(https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan/our-brands)、ニュースルーム(https://www.ihgplc.com/en/news-and-media)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)をご覧ください。IHGワンリワーズについてはこちら(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)、アプリをダウンロードするにはApple App(https://apps.apple.com/us/app/ihg-one-rewards-book-hotels/id368217298)、Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android&pli=1)をご覧ください。