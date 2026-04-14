国内初、完全審査制ソーシャルダイニング「LYMiN」開始

株式会社ハウテレビジョン

株式会社ハウテレビジョン（本社：東京都港区、代表取締役：音成洋介）は、国内初の完全審査制ソーシャルダイニングサービス（※1）「LYMiN from 外資就活ドットコム」（以下「LYMiN」、読み：リミン）を4月13日（月）より提供開始いたしました。本サービスはiOSアプリで利用可能です。

■ソーシャルダイニングとは

ソーシャルダイニングとは、初対面の利用者同士が複数人で飲食の場を介して交流する体験型のサービスです。恋愛目的に特化したマッチングアプリとは異なり、友人づくりやビジネス交流も含めた多様な目的での出会いを、食事という自然な場を通じて提供します。「LYMiN」では、利用登録時に入力した趣味・志向性をもとに、選択した日時の参加者から複数名でテーブルを設定します。たとえば、コンサルタントとエンジニアが同じテーブルを囲み、共通の趣味をきっかけに会話が広がる--こういった、日常では生まれにくい新しい社交の場を創出します。

■開発の背景：キャリア支援から、日常の出会いへ

国内のマッチングアプリ市場は1,000億円を超える規模に成長し（※2）、人と出会う機会は飛躍的に増えました。その一方で目的のミスマッチや、効率重視のやり取りに疲弊する、いわゆる「マチアプ疲れ」も広がっています。学業や仕事に多忙な若手層にとって、心理的安全性が高く時間対効果の高い出会いの場が不足している状況です。

こうした中、海外ではソーシャルダイニングという新たなカテゴリが急成長しています。欧州発のサービスは月間15万人以上が参加し、年間経常収益は約30億円規模に達しています（※3）。複数人で食事を楽しみながら、多様なつながりを得られる点が支持を集めています。

当社は2010年より、ハイクラス向け採用プラットフォーム「外資就活ドットコム」や「外資就活ネクスト」を通じて累計70万人（※4）の若手優秀層のキャリアを支援してまいりました。その中で多くの利用者から「同じ志向性を持つ人と、仕事以外の場でもつながりたい」という声が寄せられており、既存の出会いの場に対する課題感は当社のユーザーにおいても顕在化していました。

「LYMiN」は、海外で広がるソーシャルダイニングモデルに、当社のユーザー基盤と審査の仕組みを掛け合わせることで、安心して新しいつながりを見つけられる場を提供いたします。なお、提供開始に先立ち実施した事前登録には、2,000件を超える登録が集まっています。

■サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26700/table/152_1_11a0d5f897ac5cdad065157a49420c59.jpg?v=202604140451 ]

■ 本サービスの3つの特徴

1. 完全審査制による安心のコミュニティ

「外資就活ドットコム」「外資就活ネクスト」のユーザー基盤を活かし、学歴・職歴等を軸とした独自の審査基準を設けています。経歴の信頼性を担保し、利用者の心理的安全性を確保するためです。クローズドで安心できる環境により、学生と社会人という垣根を超えても、共通のキャリア観や価値観をベースにした深い会話が生まれやすい設計になっています。

2.多忙な若手層向けのスマートなUX

日程・エリアを選択するだけで参加が完了するシンプルな導線を採用。趣味や価値観、バックグラウンドをもとにテーブルの組み合わせと最適なレストランを自動でセッティングするため、手間のかかる事前メッセージのやり取りやお店探しが不要で、限られた時間でも充実した出会いを実現します。

3. 厳選されたレストランとの連携による「場」の質

開催場所は、会話が弾みやすい席配置・雰囲気を基準に当社が厳選したレストランのみ。食事そのものも含めた体験全体の質を重視しています。

■ 今後の展望

海外ではオープン参加型のソーシャルダイニングが急拡大していますが、日本市場においては「誰と出会えるか」という心理的安全性が利用意向を大きく左右します。当社は、審査基盤によりコミュニティの質を担保しつつ、まずは東京主要エリアでの参加密度を高め、その後、大阪・名古屋等の主要都市、さらにはアジア圏への展開を視野に入れています。加えて、体験フォーマットの拡充を進め、利用者一人あたりの参加頻度の向上を目指します。

当社はこれまで、利用者の就職・転職というキャリアの転換点を支援してまいりました。

「LYMiN」の提供により、キャリア支援の領域を日常の出会いへと拡張し、学生時代から社会人に至るまで、一人ひとりの人生に伴走するサービスの実現を目指してまいります。

※1：完全審査制を採用したソーシャルダイニングサービスとして国内初（2026年4月時点、ハウテレビジョン調べ）

※2：株式会社トゥエンティトゥ「マッチングアプリ白書2026」による。2026年の国内マッチングアプリ市場規模は1,094億円（前年比7%増）と予測

※3：欧州発ソーシャルダイニングサービスの公開情報および各種報道に基づく（2025年8月時点）

※4：キャリアプラットフォーム事業（新卒及び中途サービス）の累計会員数（2026年1月末時点、ハウテレビジョン調べ）