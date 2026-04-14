ROKKO森の音ミュージアム ゴールデンウィーク期間限定 朝のSIKIガーデン＆楽器準備公開 自動演奏バイオリンの調弦など公開実演

阪神電気鉄道株式会社

六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）が運営する、ROKKO森の音ミュージアムでは、ゴールデンウィーク期間の2026年5月3日（日）～5日（火・祝）に営業時間を通常より1時間早め、9：00にオープンします。新緑が美しい朝の「SIKIガーデン～音の散策路～」（以下、SIKIガーデン）を散策いただけるほか、普段は見ることができない自動演奏バイオリンの調弦などのコンサート準備の様子をご見学いただけます。

「朝のSIKIガーデン＆楽器準備公開」概要

【日程】2026年5月3日（日）～5日（火・祝）

【営業時間】

9：00～17：00（16：30チケット販売終了）

※上記期間以外は、10：00～17：00（16：30チケット販売終了）です。

※併設のミュージアムショップ時音（10：00～17：00）と森のCafe（※1）（11：00～16：30）は通常営業です。

■自動演奏バイオリン調弦

9：30～10：00の時間帯に自動演奏バイオリンの調弦などコンサート準備の様子を公開します。通常営業時とは異なる自動演奏楽器の様子が楽しめます。

■SIKIドーム 森のライブラリー リニューアルオープン

2026年3月11日(水)まで食事付き貸切プラン利用をしていた透明ドーム「SIKIドーム」を「森のライブラリー」としてリニューアルオープンします。ドーム内や周辺のくつろぎスペースで、スタッフ厳選の本を読んでのんびりした時間が過ごせます。

※入場料のみで利用できます。

※飲食物の持ち込みはできません。

【日程】2026年4月25日（土）～

【時間】10：30～16：00

ゴールデンウィークの見どころ

■SIKIガーデン

朝のやわらかな光の中で春の植物や野鳥などの撮影が楽しめます。朝夕は野鳥が活動する時間帯です。生き物や植物の息吹を感じる、特別な散策時間が過ごせます。

＜SIKIガーデンについて＞

当施設内「SIKIガーデン」では、六甲山の自然と調和したナチュラルガーデンをコンセプトに植栽を行い、約300種類の四季折々の樹木や花々を見ることができます。六甲山は市街地より気温が5℃ほど低い為、春は花期が1か月ほど遅くなります。ガーデン内に設置されたベンチやハンモックで、ウグイスなどの鳥のさえずりに耳を傾けるなど、ゆっくりとした時間が過ごせます。

＜森のCafe（※1）テラス席＞

「ヒツジグサの池」周辺のオオシマザクラやレンギョウなどを望みながら、ランチやティータイムが楽しめます。

■組立体験開催時間について

ゴールデンウィーク期間は、オルゴール組立体験・楽器作り体験の開催時間を増やします。

【集合時間】

2026年5月3日（日）～5日（火・祝）は下記の通り

9：45／10：45／11：45／12：45／13：45／14：45

※上記期間以外は、平日10：45／13：45／14：45、

土日祝 10：45／11：45／12：45／13：45／14：45の開催。

■SIKIガーデンコンサート2026

演奏家による生演奏の野外コンサートです。ゴールデンウィーク期間は下記の通り実施します。

【場所】

SIKIガーデン

※雨天の場合は屋内コンサートルームで開催、または中止します。

【日程】

2026年4月29日（水・祝）

※その他の開催日程はHPをご確認ください。

【時間】12：35～／13：35～／14：35～（各回約20分間）

【出演】小原綾乃（アイリッシュハープ）

【料金】無料（入場料別途要）

＜営業概要＞

【入場料】

大人（中学生以上）1,700円

小人（4歳～小学生）850円

【営業時間】通常は、10：00～17：00（16：30チケット販売終了）

【休業日】当イベント期間中は無休

【駐車料金】

普通車1,000円／台

※2026年5月2日（土）～5月6日（水・休）は2,000円。

◆開催中のイベント

■フェア「ハーモニー・オブ・ガーデン」概要

フラワーシーズンを迎える「ガーデン」と本施設の見どころの「音楽」「アート」の調和をテーマにしたフェアを開催します。期間中は、施設内「SIKIガーデン」の自然とともに音楽、楽器、鳥のさえずりなどの自然の音が体感できます。また、季節ごとに変化するガーデンの風景とともに野外アートが鑑賞できます。デジタルを介して物を見たり、聞いたりする機会が多くなった昨今に、五感を使って本物の自然や生演奏の音楽、アートを鑑賞することで「発見」や「気づき」が持ち帰れるフェアです。

【日程】2026年3月14日（土）～8月21日（金）

演奏家のいないコンサート～ハーモニー・オブ・ガーデン～

「ワルツ」「コンチェルト」「シンフォニー」にまつわる楽曲や植物にちなんだ楽曲をアンティーク・オルゴールなどの自動演奏楽器で演奏します。

当コンサート開催に合わせて、1900年頃にドイツで製作されたディスク・オルゴール「ポリフォン54型“ミカド”」に新コレクション曲として「ピアノ協奏曲第1番」（チャイコフスキー作曲）を加えました。

※混雑状況やコンディションにより、急遽内容を変更する場合があります。

【日程】2026年3月14日（土）～8月21日（金）

【時間】

10：00～／11：00～／12：00～／13：00～／14：00～／

15：00～／16：00～（各回約30分間）

※2026年5月22日（金）～8月20日（木）はコンサートの終盤にオルゴールシアターを約10分間上演。

【楽曲例】

・バレエ音楽『くるみ割り人形』から「花のワルツ」

（チャイコフスキー作曲）

・交響曲第9番『新世界より』から「第2楽章」

（ドヴォルザーク作曲）他

野外アートゾーン

現代アートの芸術祭「神戸六甲ミーツ・アート」の野外アート作品等を鑑賞できます。

【作品】

植田麻由《Daikon》、草間彌生《南瓜》（特別寄託作品）、さとうりさ《こはち》、さわひらき《shadow step》、高橋瑠璃（※2）《2人の秘密の間を過ごす》、奈良美智《Peace Head》、西田秀己《fragile distance A-A’, B-B’,C-C’（point A point B）》

※天災などの諸事情により内容が変更する場合があります。最新情報はホームページをご覧ください。

（※1）eはアクセント記号

（※2）高ははしごだか

六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/d52e6b80f97a9066c91e144a1425a6c10a4847f7.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1