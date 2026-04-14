株式会社センノ・セラピューティクス

肝不全領域におけるアンメットメディカルニーズの解消を目指し、独自の他家iPS細胞由来肝芽細胞を用いた細胞治療により、致死的な肝疾患に対する革新的な治療法の開発を進める株式会社センノ・セラピューティクス（本社：東京都、代表取締役CEO：森智恵子、以下「当社」）は、開発の加速に向けて資金調達を実施しました。

当社は、東京大学医科学研究所幹細胞治療研究センター谷口英樹教授（再生医学分野）の研究成果を基盤に設立され、他家iPS細胞から分化誘導した肝芽細胞を用いた新たな細胞治療の開発に取り組んでいます。リードパイプラインである「SEN-001」は、急性増悪を伴う慢性肝不全（ACLF）など、既存治療の選択肢が限られる重篤な肝疾患に対し、失われた肝機能の補完・回復を目指すものです。

本資金調達は第三者割当増資により実施し、既存投資家であるSaisei Venturesがリード投資家として追加出資を主導するとともに、新たにOne Capitalおよびみずほキャピタル株式会社が参画しました。これにより当社の累計資金調達額は7.5億円となります。

本資金は、非臨床開発および臨床試験に向けた準備の推進に活用されます。

また当社は、日本医療研究開発機構（AMED）の「創薬ベンチャーエコシステム強化事業」にも採択されており、本資金とあわせて、研究開発を一層加速してまいります。

当社は今後も、再生医療技術の社会実装を通じて、これまで十分な治療手段がなかった患者さんに新たな選択肢を届けてまいります。

【投資家からコメント】

「センノのこれまでの進捗および基盤となる科学の強さを高く評価しています。当社は、同社の革新的なアプローチが大きなアンメット・メディカル・ニーズに応える可能性を有していると考えています」と、Saisei Ventures マネージング・ジェネラル・パートナーのジョナサン・イェーは述べています。

One Capital パートナーの横田有香子氏は、「iPS細胞を活用した革新的な技術と高い専門性を有するチームに期待しており、今後の成長を支援してまいります」とし、みずほキャピタル株式会社 インベストメントマネジャーの大森啓介氏も、「日本発のiPS細胞サイエンスを基盤に肝不全という重大疾患に挑む点を高く評価しており、みずほグループとして伴走してまいります」と述べています。

【代表コメント】

「本ラウンドにご参画いただいた投資家の皆様に、心より御礼申し上げます。本資金およびAMEDの支援を活用し、非臨床開発から臨床試験への移行を着実に進め、1日でも早く患者さんに新たな治療を届けられるよう取り組んでまいります。」

他家iPS細胞由来肝芽細胞（Hepatoblast）またはSEN-001とは

SEN-001は、他家iPS細胞から分化誘導した肝芽細胞を用いた細胞治療です。肝芽細胞は肝細胞へ分化する能力を持つ前駆細胞であり、体内投与後に肝臓へ生着・増殖しながら肝機能の補完・回復に寄与することが期待されています。

また、均質性を保ったまま大規模培養および凍結保存が可能であり、安定供給可能なオフ・ザ・シェルフ型治療としての展開を目指しています。

慢性肝不全急性増悪（ACLF）について

肝硬変などの慢性肝疾患患者に、感染症や飲酒などを契機として急激に肝機能が低下し、多臓器不全に至る重篤な病態です。発症後28日以内の死亡率は30～40％に達するとも報告されており、短期間で高い死亡リスクを伴います。

世界的にも患者数は増加傾向にある一方で、現時点での根本的な治療法は肝移植に限られており、ドナー不足などの課題から、代替治療の開発が強く求められています。

センノ・セラピューティクスについて (https://sennotx.com)

Senno Therapeuticsは、ヒトiPS細胞由来肝前駆細胞および肝臓オルガノイドの技術を用いて、致死的な肝不全に対する新たな治療法の開発を行うバイオベンチャーです。東京大学医科学研究所幹細胞治療研究センター谷口英樹教授（再生医学分野）らのヒトiPS細胞由来肝前駆細胞（肝芽細胞）に関する研究成果をもとに、2024年に設立されました。臓器移植を待ちながら亡くなってしまう肝不全患者さんを救う、革新的な細胞治療を確立することをめざしています。

会社名：株式会社センノ・セラピューティクス

所在地：東京都

代表者：代表取締役CEO 森智恵子

設立：2024年

URL：https://sennotx.com