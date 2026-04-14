【ネット上の口コミ情報に関する調査】商品やサービスを購入・利用する時に、ネット上の口コミ情報を参考にする人は約56％。口コミ情報利用者のうち、口コミ情報を信頼している人は4割強

マイボイスコム株式会社

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■商品やサービスを購入・利用する時に、ネット上の口コミ情報を参考にする人は約56％。口コミ情報利用者のうち、口コミ情報を信頼している人は4割強

■口コミ情報利用者が信頼できると感じるのは「口コミ件数が多い」が約36％、「良くない点についても書かれている」「同じ評判の口コミを、いろいろな人が書いている」「内容が具体的・わかりやすい」が3割前後

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：清水慎太郎）は、7回目となる『ネット上の口コミ情報』に関するインターネット調査を2026年3月1日～7日に実施しました。

ネット上の口コミ情報の参考状況や影響、自由記述にて参考になった経験などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1763_1_f75c67d868fbe4ec0736a15625759d1d.jpg?v=202604140451 ]◆口コミ情報の参考度

商品やサービスを購入・利用する時に、インターネット上の口コミ情報を参考にする人は、「かなり参考にする」「まあ参考にする」を合わせて約56％です。

女性で比率が高く、女性10～40代ではいずれも7割を超えます。

◆口コミ情報を参考にして購入・利用するもの

ネット上の口コミ情報利用者が、口コミ情報を参考にして購入・利用するものは（複数回答）、「家電製品、AV・デジタル機器」が42.9％、「生活雑貨、日用品」が36.8％、「食品・飲料」が35.0％、「飲食店」「宿泊、旅行」が各3割強です。

男性では、「家電製品、AV・デジタル機器」が5割弱となっています。女性では、「美容・ケア用品」「生活雑貨、日用品」が各40％台で上位2位です。

「病院、クリニック」「健康・美容関連サービス」は女性30～50代、「家具、インテリア」は男性30代や女性10～40代で高くなっています。

◆口コミ情報の信頼度

ネット上の口コミ情報利用者のうち、口コミ情報を信頼している人（「信頼している」「まあ信頼している」の合計値）は4割強です。若年層で比率が高く、10～30代では6割前後となっています。一方、70代では3割と年代差が大きくなっています。

信頼していない人（「信頼していない」「あまり信頼していない」の合計）は1割強です。

◆信頼できると感じる口コミ情報

ネット上の口コミ情報利用者が、信頼できると感じるのは（複数回答）、「口コミ件数が多い」が35.6％、「良くない点についても書かれている」「同じ評判の口コミを、いろいろな人が書いている」「内容が具体的・わかりやすい」が3割前後です。

「口コミ件数が多い」は女性で比率が高く、特に女性10～30代では各5割強となっています。

「口コミの文章や雰囲気がよく、読みやすい」は10～40代、「口コミしている人が信頼できる・できそう」「写真・動画がある」は女性若年層で高い傾向です。

※グラフの続きなど、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。

◆購買や情報発信への口コミ情報の影響

購買や情報発信する際の、ネット上の口コミ情報の影響について聞きました（複数回答）。

口コミ情報で「買うことを決めた」「評判がよい方を買った」「買うことをやめた」が各3割強と、口コミ情報が商品やサービスの購入に影響していることがうかがえます。

買うことを「決めた」「やめた」は、いずれも女性で比率がやや高くなっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆ネット上の口コミ情報で参考になった・良い選択ができた経験（全3,111件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1763_2_98565d52c7f35b3c1e550b611a0f7d13.jpg?v=202604140451 ]

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1763_3_651bd19d6975232b095b7b7a62164b28.jpg?v=202604140451 ]

※調査結果の掲載・引用に関して(https://myel.myvoice.jp/user_data/citation)

こちらは、マイボイスコム(株)がインターネット調査（ネットリサーチ）で実施した自主調査結果です。

調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「マイボイスコム調べ」もしくは「マイボイスコム(株)調べ」と表記をお願いいたします。

＜お問合せ＞

調査結果に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いいたします。

myel@myvoice.co.jp （MyEL担当）

＜会社概要＞

マイボイスコム株式会社

【代表者】 代表取締役 清水慎太郎

【設 立】 1999年7月

【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）

【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析サービス

【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階

【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/

マイボイスコムは、インターネット調査を中心に提供している伊藤忠グループのリサーチ会社です。

★調査に参加いただく「アンケートモニター」を募集しています。詳細はこちら(https://voice.myvoice.co.jp/info/visitor/)をご覧ください。