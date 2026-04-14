NIJINアカデミーにおける山梨県初のフリースクール『NIJINアカデミー山梨甲府校』開校します

株式会社NIJIN

株式会社NIJIN（本社：東京都江東区、代表取締役：星野達郎）が運営する不登校オルタナティブスクール『NIJINアカデミー』はこの度、リアル教室として『NIJINアカデミー』における山梨県初となる山梨甲府校を開校することをお知らせいたします。

■NIJINアカデミー(ニジンアカデミー）

メタバースを活用したバーチャル学校としてNHKおはよう日本にも特集されたNIJINアカデミーは、これまで累計入学者数700名を超える小中学生が入学し、学校満足度91.4％、担任クラス満足度96％という実績を積み重ねてきました。出席認定率は97％であり、復学した児童生徒の数も200名を超え、学校・教育委員会との綿密な連携を通じて、子どもたちの成長に貢献してまいりました。

今後はメタバース校舎を利用し、メタバース校舎で元気を取り戻した子どもたちが地域の習い事と共生をして、興味のある部分に特化した学び方ができる『ハイブリッド通学』を全国展開してまいります。

■NIJINアカデミー山梨甲府校×青少年センター

NIJINアカデミーは、山梨県甲府市の「山梨県立青少年センター」と提携し「NIJINアカデミー山梨甲府校」を開校いたします。不登校の子どもたちが家から出て、地域とつながり、体験を通して人生を豊かにしていく教室になります。

教室長メッセージ｜山梨甲府校、開校への思い

工作体験（県立スタートアップ支援センター）野外活動体験（県立八ヶ岳少年自然の家）

山梨県1校目となるリアル校、教室長の依田光弘です。我々の教室では、県立青少年センターを基点とし、屋外ではテニスや天然芝の運動場で様々な運動が可能です。同一敷地内には県立スタートアップ支援センターや県立パラスポーツセンターがあり、３Dプリンターなどを使用しての各種工作体験やパラスポーツ体験などが体験できます。また、近隣にある県立愛宕山こどもの国へは課外授業として、四季折々の自然に触れることが可能です。このように、様々な体験をとおして、子どもたちの成長の手助けをしたいと思っております。

NIJINアカデミー山梨甲府校 募集要項

【対 象】小学校1年生～中学校3年生

【開校日】週１日（毎週木曜日）10:00～15:00 ※月4回

【場 所】山梨県甲府市和戸町1303番地

【時 期】2026年5月より開校

【定 員】5名 ※先着順となります。予めご了承ください。

【山梨甲府校HP】体験説明会お申し込みはこちら(https://academy.nijin.co.jp/classroom/__trashed-11/)

【NIJINアカデミーHP】https://academy.nijin.co.jp/

NIJINアカデミー

2023年9月に開校した不登校小中学生向けのオルタナティブスクールで、全国36以上の都道府県から約700名超が入学している。2024年9月からはリアルでも学べる場を提供しており、ハイブリッド通学ができるリアル校は毎月増加中。「多層的な心理的安全性」「一流教師による対話的な授業」「子ども主体のプロジェクト」をカリキュラムの柱に、学校に行けないことが劣等感・罪悪感にならず、全ての子どもが希望を持てる未来を創る。学校に代わる学びの選択肢として、希望する生徒の9割以上が在籍校の出席認定を獲得。

※2026年3月現在

株式会社NIJIN

「教育から国を照らす」を理念に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する13の仕組み（事業）を展開。

会社名：株式会社NIJIN

所在地：東京都江東区常盤2-5-5

設立 ：2022年4月1日

代表者：星野達郎

事業内容：教育課題を仕組みから解決する教育事業（教師研修、不登校支援、起業支援、教育イベント、アフタースクール）

お問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、下記のメールアドレスよりご連絡ください。

【お問い合わせ】nijinacademy.yamanashikofu@gmail.com 担当：依田 光弘