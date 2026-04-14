花束をモチーフとした新作を29点発表。奥田雄太の個展「With Gratitude」がGallery & Bakery Tokyo ８分にて開催中

株式会社The Chain MuseumPhoto by Ryo Yoshiya

株式会社The Chain Museum（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠山正道、以下「The Chain Museum」）は、京橋にあるアートギャラリーとベーカリー＆カフェが併設する「Gallery & Bakery Tokyo ８分」にてアーティスト・奥田雄太の新作個展「With Gratitude」を2026年4月11日(土)～2026年5月12日(火)の会期で開催中です。

※本展の展示作品はArtStickerにて販売受付しております。

作品・展覧会詳細はこちら :https://artsticker.app/events/117614

展覧会概要

アートギャラリーとベーカリー＆カフェが併設する「Gallery & Bakery Tokyo ８分」第17回目となる本展では、アーティスト・奥田雄太による新作個展「With Gratitude」を2026年4月11日(土)から開催いたします。

奥田雄太は1987年愛知県生まれ。日本とイギリスでファッションデザインを学んだのちデザイナーとして活動し、2016年にアーティストへ転向。以降、国内外での個展・グループ展へ精力的に参加し、制作と発表を重ねてきました。近年は、絵具の流動や重なりといった「偶然性」を取り入れた花のシリーズを中心に制作。力強いストロークによる絵具の動きと、ペンによる繊細な線描が同一画面で構成される表現は、奥田作品の大きな魅力となっています。

また、本展の会場となるTODA BUILDINGとは、ビル建設時に設置された仮囲いへ奥田の作品が大きくプリントされ、多くの通行者の目に触れる機会があったという縁もあります。今回の展示は、そうした開業前からの建設プロセスとの関わりが再び結び直される場ともいえます。

本展では、「With Gratitude」シリーズを中心に、花束をモチーフとした絵画作品を展示。春の訪れを感じる空気のなかで、鮮やかで瑞々しいブーケの作品が会場に華やかな展示空間を生み出していきます。この機会にぜひ会場にてご高覧ください。

展覧会ステートメント

Photo by Ryo YoshiyaPhoto by Ryo Yoshiya

本展 《With Gratitude》 は､ コロナ禍という社会的緊張と不確実性の只中で､ 私自身が制作してきたシリーズです｡

生活の前提が大きく揺らぎ､ 「当たり前」 とされてきた行為や人との関係性が､ 突然失われた時代｡

その中で私は､ 自分自身の感情や行動の変化に､ これまで以上に強く意識を向けるようになりました｡

不安や制限が続く状況下にあっても､

「今､ すでにできていること」 へ意識的に感謝を向けることで､

内面的な姿勢が前向きに転じ､ その変化が行動や結果にも波及していく｡ 私は､ そのような心理的変化を自身の実体験として感じてきました｡ 本シリーズは､ そうした内面のプロセスを可視化する試みとして制作しています｡

同時期､ 私は 「アーティストとして､ 今何を描くべきか」 という問いにも直面していました｡

社会的出来事を直接的に描写するのではなく､

混乱の時代において私自身を支えていた 「意識の在り方」 そのものを主題化することこそが､

同時代性を持つ表現になり得るのではないか｡

そう考え､ 本作の制作に至りました｡

モチーフとして描いている花は､

幼少期から､ 感謝や想いを他者に伝える象徴的な存在として､ 私の中にあり続けてきたものです｡

色彩豊かな花々は､ 感情を押し付けたり､ 言葉で説明したりすることなく､ ご覧になる方に静かな余白と､ 感覚的な肯定をもたらす存在であってほしいと考えています｡

このシリーズで私が目指しているのは､ 状況そのものを変えることではありません｡

むしろ､ 状況をどのように受け取るかという意識の変化が､ いかに個人の行動や未来に影響を及ぼし得るのかを提示することです｡

《With Gratitude》 は､ 感謝という極めて私的で内面的な感覚を起点に､ 同時代を生きる他者へと静かに開かれた､ レジリエンスの表現だと捉えています｡

この素晴らしい会場で作品を発表できること､

そして､ 素晴らしいアーティストたちが繋げてくれたこの場を共有できることに､ 心より感謝しています｡

また､ このTODA BUILDINGの仮囲いには､ 建設中に私の作品がプリントされていたというご縁もあり､

多くの方々の目に触れる機会があったかと思います｡

そのような背景を持つTODA BUILDINGの中にある 「Tokyo8分」 にて､ 本展を開催できることを､ 心より嬉しく思っています｡

この場所を後にする頃､

あなたの心が､ ほんの少しでも晴れやかに､

そして静かに前を向いていたならば､

それ以上の喜びはありません｡

奥田雄太

Information

奥田雄太 新作個展「With Gratitude」

会期

2026年4月11日(土) ～ 5月12日(火)



会場

Gallery & Bakery Tokyo ８分



住所

〒104-0031東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 1F



営業時間

8:00～19:00



休み

会期中無休



観覧料

無料



アクセス

東京メトロ銀座線「京橋駅」6番出口 徒歩3分

東京メトロ銀座線「日本橋駅」B1出口 徒歩5分

JR各線「東京駅」八重洲中央口 徒歩8分

展覧会ページURL

https://artsticker.app/events/117614

アーティストプロフィール

奥田雄太 / Yuta Okuda

略歴

1987 愛知県生まれ

日本とイギリスにてファッションデザインを学んだのち、ファッションブランドでデザイナーとして活動。

2016年にアーティストに転向した奥田雄太は国内での個展やグループ展に精力的に参加し、

製作と発表を続けキャリアを築き上げている。

アーティスト転向後、計算した線のみで構成された細密画で表現していたが、

ここ数年「偶然性」に重きを置いた” 花” の作品を中心に発表を続けている。

激しいストロークにより強調された絵具と色彩、

ペンによる細やかな線描が共存する奥田雄太の絵画は見るものを魅了する。

Instagram（@okudayuta(https://www.instagram.com/okudayuta/?locale=ja_JP)）

Gallery & Bakery Tokyo ８分

Photo: Ryohei TomitaPhoto: Kenta Hasegawa

「Gallery & Bakery Tokyo ８分」は、ArtStickerを運営する株式会社The Chain Museumと、THE CITY BAKERY を運営する株式会社フォンスがプロデュースする、アートギャラリーとベーカリー＆カフェが併設するスペースです。

芸術や文化にも注力した都市開発が進む東京の中心地にて街に開かれたアートスペースを目指します。

場所は、戸田建設株式会社が「ART POWER KYOBASHI」をコンセプトに様々なアートプログラムを展開する、2024年11月2日に開業した TODA BUILDINGの1階です。空間の設計は建築家・元木大輔が率いる株式会社 DDAAが担当しました。

アートのために設計されたミュージアムを思わせる贅沢な空間にて、これからが楽しみなアーティストにスポットライトを当てます。また、アートを鑑賞した後の余韻に浸ったり、感想を語り合うことができるベーカリー＆カフェもアートスペースの中に設置をいたしました。アート作品を鑑賞するだけでなく、誰かと語り合いたくなる空間として、食事を楽しみながら体験できる特別なスペースです。

Gallery & Bakery Tokyo ８分 公式インスタグラム（＠tokyo8min(https://www.instagram.com/tokyo8min/?hl=ja)）

ArtStickerについて

株式会社The Chain Museumが運営する、アートに出会う機会と、対話を楽しむ場所を提供し、アート鑑賞の「一連の体験をつなぐ」プラットフォーム。著名アーティストから注目の若手アーティストの作品まで、幅広く収録。作品のジャンルも、インスタレーション、絵画、パフォーミングアーツなど、多岐にわたっています。

▽ArtSticker Webサイト

https://artsticker.app/

▽ArtSticker ダウンロードURL

App Store：https://apps.apple.com/app/artsticker/id1446438049

The Chain Museum 概略

The Chain Museumは「気付きのトリガーを、芸術にも生活にも。」というミッションを掲げ、これまで、気付きのトリガーを世界中に伝播させるために、アーティストと鑑賞者の新しい関係性が生まれる場をつくる「ArtSticker事業」、生活の中にアートを散りばめるために、ホテルや商業施設、オフィスなどの空間プロデュースを行う「Coordination事業」、そして、アートとのより多様な関わり方を提案するために、自らが運営する「Gallery事業」を展開。デジタルとリアルを相互に駆使し、気付きのトリガーを伝播させてまいります。

社名 ：株式会社 The Chain Museum（読み：ザ・チェーンミュージアム）

所在地 ：東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階 代官山TOKO

代表者 ：代表取締役 遠山 正道

▽株式会社 The Chain Museum 公式Webサイト

https://t-c-m.art/