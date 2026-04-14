青山学院大学駅伝チームが参加決定！世界最大＆同時スタートのチャリティーラン｜Wings for Life World Run 2026

レッドブル・ジャパン株式会社Miyamae Kazuki / Red Bull Content Pool

レッドブル・ジャパン株式会社は、脊髄損傷の治療研究への資金助成を目的としたウィングス・フォー・ライフ財団主催の、世界最大かつ同時開催のランニングイベント「Wings for Life World Run（ウィングス・フォー・ライフ・ワールドラン）」をサポートしています。

今年も日本公式アンバサダーとして、脊髄損傷により車いすでアイドル活動を行う仮面女子の猪狩ともかさん、車いすYouTuberの渋谷真子さん、脊髄損傷を経験した元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広さんの参加が決定しました。

さらに、レッドブルとのパートナーシップでも注目を集める、箱根駅伝を3連覇中の青山学院大学陸上競技部長距離ブロック（駅伝チーム）の参加も決定。

Miyamae Kazuki / Red Bull Content Pool

今回参加が決定した青山学院大学駅伝チームを率いる原晋監督は、本イベントについて次のように語っています。

「いいですよね、こういうイベントは。目的がタイムや順位だけじゃない。“楽しいから走る”とか、“誰かのために走る”とか。理由はなんでもいい。こういう不特定多数が参加できるイベントがあることで、陸上に関わる人の幅が広がるのは嬉しいことです」

「やっぱりつらい競争だと、なかなか走る気にならないじゃないですか。普段走らない人が、ちょっとやってみようかな！ と思えるきっかけになる。すごく価値のある取り組みだと思います」

「日本だと、チャリティに関心はあっても参加のきっかけがない人も多いと思うんです。こういうイベントはその一歩目になりますよね。専用アプリから参加できるので、どこにいても走れるっていうのもいい」

さらに、せっかくの機会ということで、プロを指導する監督に「走るコツ」についても話を聞きました。

「初歩的なことをいくつか。まずは前日。しっかり休養を取ること。気合が入りすぎて、意外とこれができない人が多い。当たり前ですが、お酒も控えた方がいいですね」

「スタート前は動的ストレッチですね。伸ばすのではなく動かして、走る前に体を起こす。しっかり体をあたためておくことが大事です。そして、走った後は伸ばすストレッチ。ハードに走った時は、アイシングなどのケアも重要です。準備とケア、そこまで含めてパフォーマンスなので」

「駅伝とかマラソンというのは古典的なスポーツですよね。地味な競技イメージをどう革新的に、華やかに変えていくかが、これからの課題です。そういう意味でもヒントになるイベントかもしれません」

レッドブルの原監督インタビューは下記にてご覧いただけます。

https://www.redbull.com/jp-ja/wings-for-life-world-run-hara-susumu

＼Wings for Life World Runとは？／

2025年のアプリランイベント 東京会場｜Suguru Saito for Wings for Life World Run

脊髄損傷の治療法研究のために、全世界が走るチャリティーランイベントで、毎年5月の日曜日に世界同時刻にスタートします。参加費の100％が脊髄損傷の治療研究に寄付されるため、楽しみながら誰かをサポートできる貴重な機会です。

2014年の初開催からこれまでに、191の国と地域から延べ187万人以上が参加し、累計6,053万ユーロ（約99億円）を研究資金として寄付してきました。2025年だけでも、170カ国・191国籍から計310,719人が参加し、日本国内では3,676人（うち東京会場700人）、総額860万ユーロ（約14億円）の募金を記録しました。

＼地球規模のユニークなランニングイベント／

「Wings for Life World Run」は、通常のランニングイベントとは異なり、世界中のランナーが一斉にスタートするだけでなく、ゴール地点が存在しません。スタートから30分後、「キャッチャーカー」と呼ばれる追跡車がスタート地点から走り出し、参加者を追いかけます。徐々にスピードを上げていくキャッチャーカーに追い抜かれた時点で、その参加者はレース終了となります。

本イベントには、本物のキャッチャーカーが追いかけてくる「フラッグシップラン」、スマートフォンアプリを使って自由なコースを走る「アプリラン」、アプリラン参加者が集まって走る「アプリランイベント」の3種類があります。

※アプリランではバーチャルキャッチャーカーが参加者を追いかけます。

＼東京、大宮、広島、福岡で一緒に走ろう／

今年の「アプリランイベント」は、東京・明治神宮外苑に青山学院大学駅伝チームの参加が決定。さらに、昨年レッドブルのサッカーネットワークに加わった「RB大宮アルディージャ」のホームタウンである埼玉県・大宮第三公園、広島・福山市竹ケ端陸上競技場、福岡・海の中道海浜公園でも開催が決定しています。

そのほかの地域からも参加可能ですので、詳しくは公式サイトをご覧ください。

「Wings for Life World Run 2026」は、5月10日（日）日本時間20時に世界同時スタートします。

https://www.wingsforlifeworldrun.com/

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開 催 概 要

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大会名称：

Wings for Life World Run 2026

日 時：

日本時間 2026年5月10日（日）20時～

参加資格：

大会当日満18歳以上。ハンドバイク不可・生活用車いす可

参加費：

3,900円（税込）

参加費の全額と同額をウィングス・フォー・ライフ財団に寄付します。天災、事件、事故等の理由で大会を中断・中止する場合があります。その場合の参加費の返金等はありませんので予めご了承ください。

主 催：

Wings for Life World Run実行委員会

後 援：

新宿区

ADVANTAGE AUSTRIA Tokyo

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会 場（アプリランイベント）

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日本国内ではスマートフォンアプリを利用してアプリランおよびアプリランイベントにご参加いただけます。詳しくは下記の「参加方法」をご覧ください。

⚫︎東京会場

場 所：明治神宮外苑

住 所：東京都新宿区霞ヶ丘町1-1

https://www.wingsforlifeworldrun.com/ja/locations/tokyo-shinjuku-ku

⚫︎大宮会場

場 所：大宮第三公園

住 所：埼玉県さいたま市大宮区堀の内町2丁目

https://www.wingsforlifeworldrun.com/ja/locations/omiya

⚫︎広島会場

場 所：福山市竹ケ端陸上競技場

住 所：広島県福山市水呑町三新田4748

https://www.wingsforlifeworldrun.com/locations/fukuyama-city-hiroshima

⚫︎福岡会場

場 所：国営 海の中道海浜公園 光と風の広場

住 所：福岡市東区大字西戸崎18-25

https://www.wingsforlifeworldrun.com/locations/fukuoka

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日本国内での参加方法

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イベントページよりお申込みの上、お持ちのスマートフォンにアプリのダウンロードをお願いいたします。アプリは、公式サイトから App StoreもしくはGoogle Playへ移動し、ダウンロードください。エントリーはイベントスタート1時間前まで受け付けています。

アプリランイベント

アプリランの参加者が特定の会場に集まって一緒に走ります。当日はレッドブル・アスリート等の著名人も参加し、イベントを盛り上げます。ぜひ会場でアスリートとともに走りましょう。

アプリラン

アプリを使って好きなコースを走ります。1人でも、家族や友人で集まっても、アプリを通して世界のランナーと走ることができます。

参加登録：

https://www.wingsforlifeworldrun.com/

Wings for Life World Run 2026Wings for Life World Run 2026

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Wings for Life World Run 2025

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総参加者数：310,719人

参加国数：170カ国

参加国籍数：191

日本国内参加者数：3,676人

東京会場参加者数：700人

募金・寄付金総額：860万ユーロ（約14億円）

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Wings for Life 財団について

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ウィングス・フォー・ライフ財団は脊髄損傷の治療研究に資金助成する非営利の財団で、脊髄損傷の治療法を見つけることを唯一の使命としています。世界中で何百万人もの人々が脊髄損傷を負っており、多くの場合は交通事故や転倒が原因です。2004年以来、世界中で人生を変える研究プロジェクトと臨床試験に資金を提供しており、治療法はまだ見つかっていないものの着実な進展が見られています。