北限の茶畑へ。新潟県村上市で「新茶のお茶摘み体験」を開催します

公益社団法人 新潟県観光協会

一般社団法人村上市観光協会は、2026年5月30日（土）・31日（日）に「新茶のお茶摘み体験」を新潟県村上市にて開催します。

お茶の産地といえば静岡や宇治を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、新潟県村上市は日本茶の産地として知られる最北の地。"北限の茶処"として、1200年以上の歴史を持つ村上茶が、この土地で丁寧に育まれてきました。

新茶が芽吹く5月、三面川のほとりに広がる茶畑で、老舗茶屋・九重園(https://www.kokonoen.com/)の社長 瀧波匡子さんのレクチャーのもと、実際に茶葉を手で摘む体験ができます。摘みたての茶葉はそのままお持ち帰りいただけるので、自宅でも村上茶を楽しめます。

詳細・ご予約はこちら :https://murakamicity.base.shop/items/61185247

※申し込み受付開始は 2026年4月18日（土）10時～

開催概要

名称： 新茶のお茶摘み体験

日時： 2026年5月30日（土）・31日（日） 受付10:00～／開始10:30～11:00

会場： 三面川中州公園 観光茶畑（新潟県村上市若葉町14）

参加費： 1,300円／1名（税込）※未就学児無料・新茶おみやげ付き

定員： 各日30名（予約制・定員になり次第終了）

予約受付開始： 2026年4月18日（土）10:00～

予約方法： BASEにて販売 https://murakamicity.base.shop/

※申し込み受付開始は 2026年4月18日（土）10時～

講師： 瀧波匡子さん（株式会社九重園 社長）

主催： 一般社団法人村上市観光協会

協力： 村上市茶業組合 ／ 後援： 村上市（予定） ※雨天決行・荒天中止 ※現地集合・解散

アクセス

車： 日本海東北自動車道「村上瀬波温泉IC」から約7分（駐車場：イヨボヤ会館 観光駐車場） 電車： JR羽越本線「村上駅」から徒歩約20分

お申込み・お問合せ

一般社団法人村上市観光協会

TEL：0254-53-2258（受付時間 9:00～17:00）

詳細・ご予約：https://murakamicity.base.shop/