ライブ配信・イベント制作・TikTokマーケティングの株式会社LIVENTを設立 ― マイネット代表取締役社長CEO 岩城農氏が顧問に就任 ―

株式会社LIVENT

株式会社LIVENT（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：吉山純基、以下「LIVENT」）は、2026年1月30日に設立したことをお知らせいたします。

あわせて、2026年4月1日付で株式会社マイネット（東証スタンダード：3928）代表取締役社長CEOの岩城農氏が、当社の顧問に就任したことをお知らせいたします。

設立の背景

近年、TikTok LIVEをはじめとするライブ配信プラットフォームは急速に成長し、エンターテインメント・マーケティング領域において大きな存在感を持つようになりました。一方で、ライブ配信の企画・制作からクリエイター育成、広告運用、コミュニティ形成までを一気通貫で支援できるプレイヤーはまだ少ないのが現状です。

LIVENTは、代表の吉山がByteDance（TikTok LIVE）、ミラティブ、Mildomなどの配信プラットフォームで培ったゲーム領域×ライブ配信の知見をベースに、「ライブ配信・イベント制作・TikTokマーケティング・コミュニティマーケティング」を軸としたワンストップの支援体制を構築するために設立しました。

LIVENTの事業内容

LIVENTは、以下の事業を展開し、クライアントのマーケティング課題を上流から下流まで一気通貫で支援します。

生放送・イベント制作

ゲーム公式生放送、eスポーツ大会、オフラインイベントの企画・制作・運営

TikTok LIVE Agency

TikTok LIVEを起点としたクリエイター育成・マネジメント、ライブ配信の企画設計・案件開発

広告・SNS運用

TikTok / X / YouTubeのショート動画制作、SNS運用代行、広告クリエイティブ制作・運用

コミュニティ・コマース

LINE / Discordコミュニティ構築、ライブコマース支援、TikTok Shop活用支援

オンラインサロン・スクール

クリエイター向けオンラインサロン・スクールの企画・運営支援

IPマーケティング

人気IPを活用したマーケティング・プロモーション戦略の企画・実行支援

顧問就任について

LIVENTの事業成長を加速させるため、株式会社マイネット（東証スタンダード：3928）代表取締役社長CEOの岩城農氏が、2026年4月1日付で当社顧問に就任いたしました。

岩城氏は、セガにてスマートフォン向けゲーム事業の立ち上げ・グローバル展開をリードし、ミラティブでは最高戦略責任者（CSO）を務めるなど、ゲーム・エンターテインメント業界で豊富な実績を持つ経営者です。2023年にマイネット代表取締役社長に就任し、同社の業績V字回復を実現。東証スタンダード上場企業の経営をリードする立場から、LIVENTの経営戦略・事業開発に関するアドバイスをいただきます。

なお、代表の吉山は、ミラティブ在籍時に岩城氏の下で配信プラットフォーム事業に従事しており、その縁からLIVENT設立にあたって顧問就任をお引き受けいただきました。

代表取締役社長 吉山純基 コメント

ミラティブやMildomでの配信プラットフォーム運営、そしてByteDanceでのTikTok LIVE Gaming部門の立ち上げと、この数年間はライブ配信という領域に浸かってきました。その中で確信したのは、ライブ配信は単なるコンテンツの届け方ではなく、ファンとの関係を根本から変えるマーケティングのインフラになるということです。

一方で、企画・制作・クリエイター育成・広告運用・コミュニティ形成までを一気通貫でやれるプレイヤーはまだほとんどいません。プラットフォームの中にいたからこそ見えた課題を、今度は外側から解決したい。それがLIVENTを立ち上げた理由です。

ミラティブ時代にお世話になった岩城さんには、ゲーム業界の深い知見と上場企業経営の視座からアドバイスをいただきます。まだ小さなチームですが、ライブ配信×マーケティングの領域で「LIVENTに任せれば間違いない」と言っていただける存在を目指します。

顧問プロフィール

岩城 農（いわき みのる）

株式会社マイネット 代表取締役社長CEO

1979年東京生まれ。大手クレジットカード会社を経て2006年にセガ入社。社長室 戦略企画開発室長として全社戦略策定に従事した後、セガネットワークスの設立に携わり、執行役員 事業本部長としてスマートフォン向けゲーム事業を国内外に展開。2019年にミラティブ最高戦略責任者（CSO）に就任。その後マイネットに参画し、2023年に代表取締役社長就任。業績のV字回復を実現し、ゲームサービス事業・スポーツDX事業を牽引している。スポーツエコシステム推進協議会 理事。

会社概要

会社名：株式会社LIVENT（LIVENT Inc.）

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

代表者：代表取締役社長 吉山純基

設立：2026年1月30日

事業内容

ライブ配信・イベント制作、TikTokマーケティング支援、クリエイターマネジメント、SNS・広告運用、コミュニティ・ライブコマース支援、オンラインサロン・スクール運営支援、IPマーケティング

URL

https://livent.tokyo/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社LIVENT

E-mail：info@livent.tokyo