【特別イベント】BEYOND THE LEADER｜価値を生み出す、次世代リーダーの思考と実践 を開催します。

株式会社セブンデックス

株式会社セブンデックス（代表取締役：中村伸啓、堀田信治）は、5月14日(木)、5月15(金)、5月21日(木)、5月22日(金)の4日間、特別イベント「BEYOND THE LEADER」を、会場参加 & オンライン（YouTube Live）のハイブリット開催いたします。

▼イベント申し込みページはこちら▼

https://beyond-the-leader.peatix.com/

■BEYOND THE LEADERとは？

情報の流通速度は加速し、AIの進化は急速に広がり、社会課題は複雑さを増している。

そうした環境の中で、リーダーに求められる思考は大きく変化している。

それは単なる意思決定ではなく、価値を構想し、社会に実装するための思考である。

BEYOND THE LEADERは、4つのテーマ（Experience / Product / Public / Brand）から、リーダーの思考と実践に迫る。

各領域の最前線で実践してきたリーダーは、何を前提にし、どのように捉え、何を考えているのか。

その輪郭を、4日間にわたって紐解く。



■イベント詳細

参加費：全日無料

形式：会場参加 & オンライン（YouTube Live）ハイブリット開催

※DAY1～DAY4はそれぞれ個別にご参加いただけます（複数日参加可）

※会場参加／オンラインのいずれもお申し込み可能です（併用可）

会場：

SEVEN DEXオフィス（恵比寿駅 日比谷線 徒歩1分）

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南一丁目1番9号 岩徳ビル5階

https://maps.app.goo.gl/V36ZGdymxLtT1Nk47





■ゲストご紹介※敬称略

篠原 健｜株式会社マイベスト Head of Design

坪田 朋｜クラシル株式会社 上級執行役員 CPO

花城 泰夢｜Partner & Vice President, AI Experience Designer, BCG X

山根有紀也｜サービスデザイナー／チームみらい 永田町エンジニアチーム

イム ジョンホ｜mount inc. CEO, クリエイティブ・ディレクター





■セブンデックスについて

Marketing Innovationを掲げ、UXUIデザイン、ブランディング、グロースマーケティング、DXソリューションをまで、一気通貫で支援を行っている会社です。「企業に寄り添い、事業成長にコミットするデザインコンサルティングファーム」として、大手上場企業からスタートアップまで、多数クライアント様の事業課題を解決しています。



会社名：株式会社セブンデックス

会社URL：https://sevendex.com

設立：2018年10月

代表者：中村伸啓、堀田信治

事業内容：UXUIデザイン、ブランドデザイン、グロースマーケティング、DXソリューション

主要取引先：三井不動産株式会社/株式会社ライトオン/株式会社マイナビ/株式会社アミューズ/株式会社学研プラス/GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社（一部記載）

お問合せ先：info@sevendex.com