【宝酒造】タカラ「焼酎ハイボール」〈東京グリーンレモン〉5月12日(火)数量限定新発売

宝ホールディングス株式会社左から、タカラ「焼酎ハイボール」〈東京グリーンレモン〉350ml、500ml

宝酒造株式会社は、“タカラ「焼酎ハイボール」〈東京グリーンレモン〉”を、5月12日（火）に全国で数量限定新発売します。

〈東京グリーンレモン〉は、タカラ「焼酎ハイボール」の辛口な味わいと相性がよく、東京都・小笠原諸島母島で果皮が緑色のうちに収穫される希少なレモン、「小笠原島レモン」を使用した新フレーバーです。小笠原諸島や都内を中心とした、一部の大衆酒場で楽しまれている、爽やかな香りとまろやかな酸味をお楽しみいただけます。

当社は、これからも確かな技術で「和酒」の新たな美味しさと価値を創造し、豊かで笑顔あふれるお客様の暮らしに貢献します。

小笠原島レモンイメージ出所：東京都島しょ振興公社「東京愛らんど」Webサイト

※本商品は「小笠原アイランズ農業協同組合」の推奨商品です。

【商品概要】

商品名：タカラ「焼酎ハイボール」〈東京グリーンレモン〉

品目：スピリッツ（発泡性）

アルコール分：7％

純アルコール量：350mlあたり20g、500mlあたり28g

内容量／容器：350ml・500ml／アルミニウム缶

梱包：24本段ボール箱入

参考小売価格（消費税抜き）：350ml／159円、500ml／217円

発売地域：全国

発売日：2026年5月12日（火）

◆タカラ「焼酎ハイボール」 ブランドサイトhttps://shochu-hiball.jp/

チューハイ（酎ハイ）の語源にもなったと言われる昭和20年代後半の東京下町の大衆酒場で生まれた元祖“焼酎ハイボール”の味わいを追求した辛口チューハイです。宝焼酎ならではの飲みごたえと、強炭酸でキレ味爽快な辛口の味わいに加え、糖質ゼロ※1・プリン体ゼロ※2・甘味料ゼロ※3といった機能面でもお客様にご好評いただいています。

タカラ「焼酎ハイボール」は、ご愛顧いただいているお客様のおかげで、2026年3月7日に発売20周年を迎えました。下町の大衆酒場で愛され続ける“強炭酸でキレ味爽快な辛口の味わい”を、これからも変わらずお届けします。

※1 食品表示基準に基づき、100ml当たり糖質0.5g未満を糖質ゼロと表示。〈ラムネ割り〉〈ブドウ割り〉〈ジンジャー〉〈大衆酒場のうめ割り〉〈大衆酒場の赤しそ割り〉〈立石宇ち多゛のうめ割り風〉は糖質ゼロではありません。

※2 100ml当たりプリン体0.5mg未満をプリン体ゼロと表示。

※3 食品添加物としての甘味料は使用していません。