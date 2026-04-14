【土屋鞄】期間限定リユースPOP-UPを神戸店・福岡店で初開催!西新井本店・自由が丘店含む4店舗で展開

株式会社土屋鞄製造所

ランドセル工房を発祥とする(株)土屋鞄製造所(本社・東京都足立区)は、お客さまから引き取った当社の鞄・革小物を修理して販売する、期間限定のポップアップストアを開催します。販売場所は、当社の自由が丘店(4月～5月)、西新井本店(8月~9月)、神戸店(10月)、福岡店(2027年1月)の4店舗で、店内に専用コーナーを設けて販売します。

顧客が使わなくなった製品を無料で引き取り、きれいにし、味のある一点物の貴重な製品として売り出します。価格は定価の4割から7.5割程度に抑えます。販売後は、新品と同様に返品保証や修理サービス(有料)に対応し、アフターサービスも万全の体制を整えます。

初回となる自由が丘店での販売期間は、4月29日(水)から5月18日(月)までとなり、各店舗での販売期間は約2週間～3週間の予定です。約750点の製品がなくなり次第、販売は終了します。また、多くのお客さまからのリクエストにお応えし、今回は神戸店・福岡店でも開催します。

集めた製品は、リユース専門の当社職人が東京・西新井の工房で丁寧に修理、メンテナンスします。製品の状態に応じて、クリーニングや保革、補色といった革のメンテナンスのほか、内装の張り替えや破損パーツ(ファスナーなど)の交換、糸のほつれ直しなどを行い、店頭に並びます。

リセールするアイテムは、過去に数量限定カラーとして販売し、今は廃番品となった、オイルヌメのジップトップショルダー、トートバッグ、バックパックなど、土屋鞄のこれまでの歩みを感じていただける製品も販売します。

2021年より開始したリユースの取り組みは、6年目を迎えることとなりました。これまで培ったノウハウを活かし、持続可能な社会の実現に貢献できるよう、今後も一層の取り組みを進めてまいります。

ポップアップストア販売の概要

・期間

【1回目】 2026年4月29日(水)～5月18日(月)(開催店舗:自由が丘店)

【2回目】 2026年8月19日(水)~9月7日(月)(開催店舗:西新井本店)

【3回目】 2026年10月8日(木)～10月26日(月)(開催店舗:神戸店)

【4回目】 2027年1月13日(水)～1月24日(日)(開催店舗:福岡店)

・備考

販売は1回目～4回目ともに約2週間～3週間を予定していますが、製品がなくなり次第終了します。

期間限定イベント「アフターサポートカウンター」

2025年10月に開催したポップアップストアの様子(自由が丘店)リユースサイクル図

ポップアップストア開催期間中には、期間限定で修理専門のスタッフと職人が店頭に立ち、直接修理やパーソナライズなどの相談を受け付け、製品とのより良い付き合い方をサポートします。

イベント概要

◆イベント名：アフターサポートカウンター

◆開催場所／開催日程：

5月1日(金)、5月2日(土) 自由が丘店

8月21日(金)、8月22日(土) 西新井本店

10月9日(金)、10月10日(土) 神戸店

2027年1月15日(金)、1月16日(土) 福岡店

※ご予約は不要です。

※イベントの営業時間は確定次第、WEBサイトにてご案内予定です。

◆参加費：無料 ※修理・加工費用は別途発生します

◆対象：TSUCHIYA KABAN製品

◆詳細ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/pages/support_detail

TSUCHIYA REUSEについて

「気に入ったものが、リユース品でもいいじゃない」

長くお使いいただけるものづくりを大切にしてきた土屋鞄にとって、まだ使える製品を次のご愛用者へ届けることも私たちの使命です。

新たな門出を迎えた製品が、誰かにとっての特別なお気に入りになれば、これほど嬉しいことはありません。

期間限定イベント「アフターサポートカウンター」

今年の製品の引き取りは、2026年7月と10月の2カ月間行い、大人向け鞄を扱うTSUCHIYA KABAN全国14店舗と配送(当社着払い)で対応します。

・引き取り期間

【1回目】 2026年7月1日(水)～7月31日(金)

※クーポン有効期限:2026年7月1日(水)～9月30日(水)

【2回目】 2026年10月1日(木)～10月31日(土)

※クーポン有効期限:2026年10月1日(木)～2027年1月31日(日)

・対象製品

土屋鞄で製作された「鞄・革小物製品のみ」です。

・引き取り方法

◇配送:「TSUCHIYA KABAN」 自社オンラインストアで受付

URL:https://tsuchiya-kaban.jp/pages/re-use

※第1回目の製品引き取りのお申し込みページは、2026年7月1日(水曜)午前10時ごろに公開予定

―配送方法、梱包方法:指定はございません。 ※送料は当社負担

◇店頭:「TSUCHIYA KABAN」 (国内14店舗)

※WEBページから事前にお申し込み後、店頭に引き取り品をお持ち込みください。

https://tsuchiya-kaban.jp/pages/shop_list

・割引クーポンコード概要

キャンペーン中に製品を引き取ったお客さまには、鞄や革小物製品を新調する際にご利用いただける10%割引クーポンコード(最大割引25,000円まで)を以下のように発行します。

1会員登録いただいた方 → ご登録いただいたメールアドレス宛てにお届け

2会員未登録でお申し込みの方 → お申し込み時に入力したメールアドレス宛てにお届け

割引クーポンのご利用対象は、TSUCHIYA KABANの店舗・オンラインストアで販売されている製品です。子ども用ランドセル及びその関連製品、童具店製品、リユース製品、当社の他ブランド製品(ATTITU、objcts.io)は対象外となります。

製品を末永くご愛用いただく土屋鞄の取り組みについて

永久サポート

大人向けの鞄ブランドでは、製品購入後の「永久サポート」として、ケアサポート、修理・補色、パーソナライズサービス、リユースを行っています。レザーソムリエの資格を持ったスタッフや、修理や補色の専門職人が、良い状態を保ち、直して末永くご愛用いただけるようサポートいたします。

【サービス詳細】https://tsuchiya-kaban.jp/pages/support_concept

CRAFTCRAFTS（クラフトクラフツ）

革製品を丁寧にお手入れし、人や世代を超え、より永く使い続けていただくための、ケアサポート・リペア・リメイク・リユースの4本を柱としたサステナブルなプロジェクトを2021年よりスタートしました。

プロジェクト名は、「CRAFTCRAFTS(クラフトクラフツ)」。後戻りできない直線的な時間の流れの中で、製品やお客さまのシチュエーションに沿った自分たちの「CRAFT(知識や技術)」を提供することで、できる限り永く「CRAFTS(製品)」をご愛用いただきたいという思いを込めています。

【プロジェクト詳細】 https://tsuchiya-craftcrafts.jp/

TSUCHIYA KABANについて

1965年にランドセルづくりから始まり、伝統と革新を胸に歩み続けてきた土屋鞄の、大人向け皮革製品を中心としたオリジナルブランド。「時を超えて愛されるもの」をコンセプトに、日本の感性と職人の手仕事による、長く愛せるシンプルさと品のある佇まいを目指した、丁寧なものづくりを大切にしています。工房を併設した西新井本店と軽井澤工房店の他、直営店16店舗（国内12、海外4）を展開しています。

会社概要

■会社名：株式会社 土屋鞄製造所

■代表取締役社長：土屋成範

■所在地（本社）：〒123‐0841 東京都足立区西新井7-15-5

■事業内容：オリジナルブランドでの皮革製品を中心としたランドセル、鞄・小物の企画・製作、及び販売。

■ブランドURL：TSUCHIYA KABAN https://tsuchiya-kaban.jp/

土屋鞄のランドセル https://tsuchiya-randoseru.jp grirose https://grirose.jp

depsoa https://tsuchiya-randoseru.jp/collections/depsoa CRAFTCRAFTS https://tsuchiya-craftcrafts.jp ATTITU https://tsuchiya-kaban.jp/pages/attitu objcts.io https://objcts.io



【お客様お問い合わせ先】

お客様サポート係

電話：0120-907-647（平日10：00～17：00） メール：support@tsuchiya-kaban.com