第4回 全国高校生「地域の自然」甲子園（ネイチャー甲子園）開幕

株式会社 地域環境計画

公益財団法人国際花と緑の博覧会記念協会(会長：御手洗 冨士夫)と株式会社地域環境計画(代表取締役：高塚 敏)は、第4回 全国高校生「地域の自然」甲子園(通称：ネイチャー甲子園)のエントリー受付を開始いたします。

ネイチャー甲子園は、全国の高校生を対象に、動画撮影や調査により、地域の身近な自然や生きもの、それに関わる人々を紹介し、地域の活性化や環境保全など、自然と人間の共生社会に向けた課題に対する力を育成することを目的としています。

応募部門は、「動画クリエイト部門」と「生きもの調査部門」の2種。それぞれ、ショート動画の制作、フリーアプリへの生きもの写真の投稿をしていただくコンテストです。

開催概要は以下の通りです。詳細は、

ネイチャー甲子園ホームページ(https://www.expo-cosmos.or.jp/naturekoshien)

をご覧ください。また、過去のネイチャー甲子園決勝大会の模様は、花博記念協会YouTubeチャンネル

(https://www.youtube.com/@EXPO90_Foundation/featured)からもご視聴頂けます。

ネイチャー甲子園 ロゴネイチャー甲子園HP第3回決勝大会の模様

【お問い合わせ先】

ネイチャー甲子園ホームページ(https://www.expo-cosmos.or.jp/naturekoshien)

お問い合わせフォームまで

【開催概要】

■応募部門

１. 動画クリエイト部門 テーマ：「自然と人間との共生」

仮受付：2026年4月14日(火)～

作品応募：2026年6月1日(月)～11月30日(月)

地域の自然とそこに生きる多様な生きもの、地域の自然とそれに関わる文化や生業など、身近な「自然と人」の姿をストーリー性のある2分～5分の動画を制作、応募するもの。審査により選ばれた上位グループに賞を贈呈。

２. 生きもの調査部門 テーマ：「身近な自然の多様性」

エントリー・応募期間：2026年4月14日(火)～10月31日(土)

学校所在地のある都道府県内で生育・生息する生きものを、フリーアプリである「いきものコレクションアプリ Biome(バイオーム)」を使って投稿するもの。生物多様性の観点から、動物・植物総合の種類数の上位グループに賞を贈呈。

■結果発表

2027年2月7日(日)に開催する決勝大会にて、審査、結果発表。ネイチャー甲子園ホームページでも発表。

１. 動画クリエイト部門

◆グランプリ(1点)…賞状および副賞（楯、賞金5万円、ミラーレス一眼カメラ）

◆準グランプリ(2点)…賞状および副賞（楯、賞金3万円、コンパクトデジタルカメラ）

２. 生きもの調査部門

◆第1～3位…賞状および副賞（楯、自然観察アイテム各種）

■主催：公益財団法人国際花と緑の博覧会記念協会、株式会社地域環境計画

■後援：文部科学省、環境省

■協力：公益財団法人日本鳥類保護連盟、一般財団法人自然環境研究センター、株式会社バイオーム

【第3回ネイチャー甲子園 開催実績】

１．事業期間：

エントリー期間：2025年4月15日(火)～2025年11月28日(金)

決勝大会：2026年2月8日(日) 花博記念ホール(大阪市鶴見区)

２．応募数および入賞校(グループ名)

(1)動画クリエイト部門

・応募40グループ

・グランプリ 熊本県立松橋高等学校（熊本県）

・準グランプリ 長崎県立上五島高等学校（長崎県）

長野県木曽青峰高等学校 (長野県)

・優秀賞 大阪府立港南造形高等学校（大阪府）

静岡県西遠女子学園高等学校（静岡県）

名城大学附属高等学校（愛知県)

(2)生きもの調査部門

・応募 51グループ

・１位：沖縄工業高等専門学校 (沖縄県)

２位：佐賀県立致遠館高等学校 (佐賀県)

３位：東京都立日野高等学校（東京都）

第3回ネイチャー甲子園決勝大会にて

【公益財団法人国際花と緑の博覧会記念協会について】

国際花と緑の博覧会記念協会は、1990年に開催された国際花と緑の博覧会の「自然と人間との共生」という基本理念を永く継承、発展させるため、1991年に設立。「コスモス国際賞」をはじめとする顕彰事業、自然環境に関わる団体への助成事業などの諸事業を行い、潤いのある豊かな社会の創造に寄与するため、活動しています。

【株式会社地域環境計画について】

株式会社地域環境計画（ちいかん）は、1981年の設立以来、自然環境に係わる調査やコンサルティングを行っているスペシャリスト集団です。全国7拠点の専門家が、地域の課題を深く理解し、精緻な動植物調査から高度な環境解析、「自然共生サイト」の認定支援など、生きものを見つめる確かな眼差しと技術力で多角的なソリューションを提供します。

「つなげる自然、つながる社会」を掲げ、私たちはネイチャーポジティブ（自然再興）の実現を目指す企業や行政のお客様の挑戦に深く寄り添い、自然と社会が健やかにつながる豊かな未来を共創してまいります。

会社名：株式会社 地域環境計画

本社所在地：〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2丁目22－3 NDSビル

代表者：代表取締役 高塚 敏

設立：1981年6月8日

URL：https://www.chiikan.co.jp/

事業内容：生物多様性の取り組みをサポートする環境コンサルティングサービス

支社：北海道, 東北, 東京, 名古屋, 大阪, 中四国, 九州