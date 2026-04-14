ジェリービーンズスタイル リカバリーウェア ヨドバシカメラにて販売開始のお知らせ

株式会社ジェリービーンズグループ

株式会社ジェリービーンズグループ(https://www.jelly-beans-group.co.jp/)（本社：東京都台東区、代表取締役：宮崎 明、以下「ジェリービーンズ」という）は、当社が展開する「ジェリービーンズスタイル リカバリーウェア(https://www.jelly-beansshop.com/shop/pages/recoverywear.aspx)」について、株式会社ワイヤレスゲート（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：成田 徹、以下「ワイヤレスゲート」という）を通じて、2026年4月6日（月）より、ヨドバシカメラ店舗およびECサイト(https://www.yodobashi.com/)にて販売を開始することとなりましたので、お知らせいたします。

本件は、ワイヤレスゲートとの取引により実現したものであり、同社と連携した商品提案を通じて、ヨドバシカメラ様より当社商品の機能性および市場性を高くご評価いただき、本取り扱いが決定いたしました。

当社は、新たな成長領域として「リカバリーウェア事業」を強化しております。本件は、全国規模での販売網を有する大手量販店への導入となり、当該事業の認知拡大および売上成長に寄与するものと考えております。。

１． 販売開始日

2026年4月6日（月）

２． 販売店舗

ヨドバシカメラ店舗、及びヨドバシ・ドット・コム(https://www.yodobashi.com/)（ECサイト）

３．製品特徴（管理医療機器）

本製品は、第三者機関に認定を受けた工場で作られた管理医療機器製品です。

・着用による血行促進を目的とした設計

・遠赤外線特性を有する素材を用いた独自加工技術

・日常生活や休息時のコンディションケアをサポート

また、当社試験においてリラックス状態を示す指標の変化が確認されており、睡眠環境を整えるサポートを目的とした設計となっております。

※本試験結果は特定の効果を保証するものではありません。

４．商品ラインナップ

管理医療機器

ジェリービーンズスタイルリカバリーウェア

Tシャツ

サイズ展開：S M L XL 2XL

税込価格：\10,780

管理医療機器

ジェリービーンズスタイルリカバリーウェア

ロングスリーブシャツ

サイズ展開：S M L XL 2XL

税込価格\11,800

管理医療機器

ジェリービーンズスタイルリカバリーウェアロングパンツ

サイズ展開：S M L XL 2XL

税込価格：\11,800

ジェリービーンズスタイルリカバリーウェア

アイマスク

税込価格：\5,940

※本商品は管理医療機器ではありません。

ジェリービーンズスタイルリカバリーウェア

リストバンド

サイズ展開：S M L

税込価格：\8,800

※本商品は管理医療機器ではありません。

商品概要

商品名：JELLY BEANS STYLE（ジェリービーンズスタイル）リカバリーウェア

販売サイト：JELLY BEANS公式オンラインストア(https://www.jelly-beansshop.com/shop/pages/recoverywear.aspx)

今後の展開について

JELLY BEANSでは、今後も“履く・着る”という日常の行為を通じて、ライフスタイルの質を高める商品開発を進めています。今回のリカバリーウェアを起点に、健康・休息・パフォーマンスを支える新たな価値創出に取り組んでまいります。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ジェリービーンズグループ

https://www.jelly-beans-group.co.jp/



IR・広報担当

https://www.jelly-beans-group.co.jp/contact/