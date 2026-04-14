アングリーバードが中国・マカオで開催の「2026微博文化交流ナイト」にて「国際クラシックIP賞」を受賞！ ～長年にわたるブランド価値と文化的影響力が高く評価～

株式会社セガ

株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史、以下 セガ）のグループ会社であるロビオ・エンタテインメント（本社：フィンランド・エスポー、CEO：Alexandre Pelletier-Normand、以下 ロビオ）が展開する人気IP 「Angry Birds（アングリーバード）」は、2026年4月11日に中国・マカオのヴェネチアン・アリーナにて開催された 「2026微博文化交流ナイト」にて、「国際クラシックIP賞（International Classic IP Honor）」を受賞いたしました。

本イベントは、中国最大級のソーシャルメディア「微博（Weibo／ウェイボー）」が主催し、映画・テレビ・音楽など幅広い文化分野から国内外の関係者が参加する国際的な文化交流イベントです。

本賞は、グローバルで高い影響力を持ち、長年にわたり文化的価値を創出してきたIPに贈られるものです。「アングリーバード」は、世代や地域を超えて多くのファンに親しまれてきたエンタテインメントブランドとしての存在感に加え、文化交流への貢献が評価され、今回の受賞となりました。

「アングリーバード」は、2009年にモバイルゲームとして誕生して以来、ゲームのみならず、アニメーション、映画、ライセンスビジネス、体験型コンテンツへと展開を広げ、トランスメディアでの拡大を通じてグローバルIPとして成長を続けています。ユーモアや創造性といった普遍的な魅力により、現在も世界中の幅広い層から支持を受けています。

ロビオは今後も、「アングリーバード」をトランスメディアIPとしてさらに発展させるとともに、中国を含む主要市場での存在感を高め、新たな文化的価値の創出とファンとの接点拡大を図っていきます。

＜ロビオ トランスメディア担当 バイスプレジデント Hanna Valkeapaa-Nokkalaより＞

この度はこのような栄誉ある賞を頂戴し、大変光栄に存じます。「アングリーバード」は、17年にわたりゲーム、アニメーション、映画などさまざまな形で展開し、世界中のファンの皆さまとともに成長してまいりました。今後は、中国市場におけるゲーム展開や新作映画『The Angry Birds Movie 3』の公開を通じて、さらに多くの体験をお届けできることを楽しみにしております。

◆「アングリーバード」シリーズについて

「アングリーバード」シリーズは、2009年にロビオが開発・配信を開始したモバイルゲームで、2022年までに累計ダウンロード数50億回を突破している、世界的に高い人気を誇るIPです。プレイヤーは、スリングショットで個性豊かな鳥たちを飛ばし、障害物を破壊して敵である緑のブタたちを倒すという、シンプルかつ高い没入性のあるゲームデザインが特長です。これまでに複数の続編やスピンオフ作品、アニメーション、映画など多方面に展開されています。

◆ロビオ・エンタテインメントについて（ https://www.rovio.com/ ）

ロビオ・エンタテインメントは、モバイルゲームの制作・開発・パブリッシングを行うモバイル・ファーストのゲーム企業です。2009年に人気モバイルゲームとして誕生した世界的ブランド「アングリーバード」は、その後ゲームからアニメーション、各種エンターテインメント、ブランドライセンスによるコンシューマー製品へと発展してきました。また、「アングリーバード」は映画化もされており、2016年に『アングリーバード』、2019年に『アングリーバード2』が公開されました。続く最新作『アングリーバード3』（原題: The Angry Birds Movie 3）は、2026年12月23日に全米公開を予定しています。ロビオの従業員の大半は本社のあるフィンランドを拠点としており、同社は2023年にセガの子会社となりました。

◆セガについて（ https://www.sega.co.jp/ ）

株式会社セガでは、家庭用ゲーム機、PC、スマートフォン向けゲームの企画・開発・販売・運営を軸に事業を展開するほか、ゲーム事業で培ったノウハウを生かしたデジタルサービスやプライズをはじめとしたキャラクター商品の企画・開発・販売等を行っています。ゲーム事業においては、日本国内、及び海外のスタジオにて開発したゲームコンテンツを、日本を始め世界各地に置く拠点を通して全世界にご提供しています。

記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

本文書に記載している情報は、発表日時点のものです。

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