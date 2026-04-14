ライフカードが新たな支払い方法「スキップ払い」を開始

ライフカード株式会社

ライフカード株式会社（代表取締役社長：増井 啓司）は、ライフカード会員（個人会員）を対象に、ショッピング1回払いの支払月を最長8か月先まで変更できる支払方法「スキップ払い」を、2026年4月8日(水)より開始しました。

■スキップ払いとは？

「スキップ払い」は、ショッピング1回払いのお支払月を、本来のお支払月から最長8か月先まで変更できる支払方法です。一度お申し込みいただいた後も、本来の支払月から最長8か月先までの範囲であれば、何度でも支払月の変更が可能です。

急な出費が重なった場合や、支払い時期を調整したい場合など、会員様のライフスタイルや資金計画に応じて、より柔軟にカードをご利用いただけます。

■サービス概要

開始日：2026年4月8日 (水)

対象会員：ライフカード会員（個人会員）

対象となる支払い：ショッピング1回払い

スキップ可能期間：本来の支払月から最長8か月先まで

支払方法：カード利用金額と手数料の合計を、指定した支払月に一括で支払い

※スキップ払いには所定の手数料がかかります。

※手数料はカードの種類によって異なります。

■「スキップ払い」の詳細はこちら

https://www.lifecard.co.jp/howto/payment/skip/

■ライフカードについて

「Be Unique!」のブランドコンセプトのもと、「唯一、独自、類のない」枠にはまることのない斬新な発想力で、独自のユニークな商品・サービスを提供します。皆さまのニーズにお応えすべく、クレジットカード事業を中心に、プリペイドカード事業、集金代行事業など、さまざまな決済事業を展開しています。