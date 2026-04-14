軽トラに代わる次世代の船内サービスカートBeecle（ビークル） Sea Japan 2026にて展示

ガソリン不使用、GHG 不排出

株式会社エヌワイ

Beecle（ビークル）は軽トラックに替わる新たな電動サービスカートです。使われなくなった中古の電動ゴルフカートをリユースし、船員の健康と自然環境の保護に貢献します。

これまでのサービスカートとは異なり、排気ガスはゼロ。駆動用電源には再生鉛バッテリーが搭載されています。最高速度を 12km/h に制限し、サービスカートによる船内での事故を抑制します。運転時の廃熱もないので船内の環境を快適に保つエコロジカルな設計です。Beecle は脱炭素社会に向けた施策として今すぐ始めることができる環境対策です。

パワフルな走行 まさにはたらき蜂

Beecleは、船内でのガソリン車使用の問題を解決するために電動カートに荷台を取り付けた、環境に優しく、そして安全な「次世代船内サービスカート」です。限られた船内スペースを軽快かつ縦横無尽に走り回るその姿は、まるで花々の間を美しく舞う「働き蜂」を想わせます。「Bee = 蜂」、「Vehicle = 乗り物」、「Reuse = 再利用」を組み合わせ、Beecleが誕生しました。

安全に寄り添った操縦体験

Beecleは操縦者の安全を第一に考えています。 狭い船内で過剰な速度は危険でしかありません。Beecleは最高速度に制限を設定し、船内の安全を保ちます。操縦席から前後左右すべてに、広く見やすい視覚を確保します。フロントガラスは上下いっぱいに広がっており、フレームも視覚を遮らないよう設計されています。 また、パトライトや走行BGMなどを追加装備することで、より安全性の高い走行を実現します。

徹底した環境配慮

Beecleは新たな資材と資源を投入することなく、既存のものを有効活用し価値あるものへと再開発された「完全リユースカート」です。 車体は中古の電動ゴルフカート、電源には再生鉛バッテリーを使用しています。また、ガソリンを使用しないため、船に燃料を積み込む手間や経費を削減することもできます。

豊富なカスタマイズ性

同じ船がないように同じBeecleもありません。荷台のサイズやヘッドライトの有無など、船舶に合わせたカスタマイズに対応しております。

※カスタマイズには追加費用が発生することがあります。

Sea Japan 2026にて展示決定

2026/4/20～22の間、東京ビックサイトで開催されるSea Japan 2026の株式会社エヌワイ（東京都港区）のブースでは、Beecleの紹介や提案を行う。

開催概要

展示会名：Sea Japan 2026

会期：2026年4月22日（水）～24日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト

小間番号：1L-17

エヌワイ出展ブース位置