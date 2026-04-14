ウルテク スタジオ、営業資料のスライド単位の精読分析とインテントデータを統合する「ダッシュボード」機能を提供開始

ログリー株式会社

ログリー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：吉永浩和、東証グロース：6579、以下「ログリー」）は、BtoB マーケティングエージェント「ウルテク（URUTEQ） https://uruteq.logly.co.jp/ 」のスタジオ機能において、営業資料のスライド単位の精読分析とインテントデータを統合した「ダッシュボード」機能の提供を2026年4月14日(火)より開始したことをお知らせします。本機能により、資料の「どのページが・どれくらい読まれたか」という閲覧行動と、「その企業がサイト外で何を調べているか」というインテントデータを一画面で確認でき、営業フォローの最適化や資料改善を支援します。

ウルテク スタジオ 詳細ページはこちら

https://uruteq.logly.co.jp/products/uruteq-studio/

開発背景

BtoB営業において、提案資料は商談の成否を左右する重要な顧客接点です。しかし多くの営業組織では、資料を送付した後の閲覧状況が把握できず、フォローのタイミングは勘に頼らざるを得ないのが実情です。資料の「開封通知」だけを提供するツールは存在するものの、「どのページがどれだけ読まれたか」「その企業が本当に検討を進めているか」までは判断できません。

ウルテクスタジオは、ウルテクのインテントデータ基盤の上に構築されたルームや営業資料の共有・分析機能です。今回のダッシュボード機能は、スタジオで蓄積された資料閲覧データとインテントデータを統合し、「資料のどこが読まれたか」と「その企業がサイト外で何を調べているか」を把握できるようにするものです。

「ダッシュボード」機能の概要

本機能では、資料の閲覧データを3つの視点から分析できます。

1. ルーム・資料の閲覧状況を一目で把握

全ルーム統計および全資料統計のダッシュボードでは、閲覧数・閲覧企業数・資料開封数・総精読時間といったKPIをひとつのページ内で確認できます。日別トレンドグラフにより、施策の効果測定や閲覧傾向の変化も即座に捉えることが可能です。

また、ルーム別・資料別の内訳テーブルを備えており、どのルームや資料にエンゲージメントが集中しているかをすぐに特定できます。

2. スライドごとの精読分析で改善ポイントを特定

個別資料ダッシュボードでは、PDF資料についてスライド（ページ）単位の精読データを棒グラフで可視化します。以下の3つの切り口で分析が可能です。

閲覧数：各スライドが閲覧された回数

到達率：1ページ目を基準とした到達割合（離脱ポイントの特定に有効）

精読時間：スライドごとの平均精読時間（関心の高いページの把握に有効）

これにより、「どのスライドで読者が離脱しているか」「どのページに最も関心が集まっているか」を定量的に把握し、資料のブラッシュアップに直接活かすことができます。

3. 企業・リード単位の可視化と追跡×インテントデータ

全画面に共通して配置された企業別内訳テーブルでは、どの企業がいつ・どの資料を・どの程度読んだかを一覧で確認できます。最新アクセス日時や閲覧リード数、精読時間を基に、関心度の高い企業を優先的にフォローする運用が可能になります。

さらに、ウルテクのインテントデータ基盤と連動しているため、資料を閲覧した企業がサイト外でどのようなテーマを調査しているか（比較情報・製品情報・業界動向の3カテゴリで自動分類）も合わせて把握できます。たとえば「ROI資料を精読した企業が、サイト外で競合サービス名を検索している」といった立体的な検討状況の理解が可能です。

他の資料トラッキングツールとの違い

ウルテクスタジオのダッシュボードが提供するのは、単なる「開封通知」や「閲覧回数の集計」ではありません。本機能の独自性は、以下の3つのデータレイヤーが1つのプラットフォーム上で統合されている点にあります。

資料閲覧データ（スライド単位）

どの資料の・どのスライドが・どれくらいの時間読まれたかを、ページ単位の到達率・精読時間で詳細に把握。

企業・リードデータ

匿名の閲覧者がどの企業に所属し、いつ・何回アクセスし、どの資料に関心を示しているかを企業単位で集計。

インテントデータ（サイト外行動）

資料閲覧企業が自社サイト外で何を調べているか、競合比較、製品調査、業界動向をウルテクのインテントデータ基盤から自動で取得。

これにより、「ルーム内でROI資料の精読時間が長い企業が、サイト外では競合サービスも並行して調査している」といった検討フェーズの推定や、「到達率が急落するスライドを改善した結果、ポップアップ表示率が向上した」といったデータドリブンな資料改善が可能になります。

PDF・PPTXの両形式に対応

ダッシュボードは、PDFとPPTXの両方の資料形式に対応しています。PDFではスライド単位の精読時間や到達率、ポップアップ表示率まで詳細な行動データを取得できます。PPTXはダウンロード形式での提供となるため、閲覧数・閲覧企業数を中心とした指標でトラッキングが可能です。

想定される活用シーン

営業フォローの最適化

資料送付後、精読企業をダッシュボードで特定し、関心度の高い企業に優先的にアプローチ。インテントデータと組み合わせることで、「資料を読んだ直後」かつ「サイト外でも積極的に情報収集中」という最適なタイミングでのフォローを実現します。

資料改善のPDCA

スライド別の到達率・精読時間を分析し、離脱が多いページの構成を見直すことで、資料全体のエンゲージメントを向上させます。たとえば、到達率が急落するスライドの前後を入れ替える、精読時間の長いスライドを冒頭に移動するといった改善を、データに基づいて実行できます。

購買チーム全体へのアプローチ設計

ウルテクスタジオの「ルーム」機能では、営業部門向け・情報システム部門向け・経営層向け・総務管理部門向けなど、セクションを分けて資料を格納できます。ダッシュボードでルーム内の閲覧傾向を分析することで、「経営層向けROI資料の閲覧が増えた→社内稟議が進行中」「セキュリティ資料が繰り返し開かれている→情シスの審査段階」といった、購買チーム内の検討進捗の把握に活用できます。

今後の展望

ログリーは今後も、ウルテクの分析機能を拡充し、BtoB営業・マーケティングにおけるデータドリブンな意思決定を支援してまいります。

ウルテクについて

ウルテク（ウルテク）は、インテントデータとAIを活用して、Webサイト訪問企業や担当者の中から購買意欲の高い見込み顧客を自動で特定・通知するBtoB マーケティングエージェントです。サイト来訪企業の可視化、サイト外の検索行動（インテントデータ）の把握、AIインテント分析、営業資料の共有・分析（ウルテクスタジオ）、フォーム営業（ウルテク フォームエージェント）、Salesforce / HubSpot連携など、マーケティングと営業の連携に必要な機能を統合的に提供します。

サービスサイト: https://uruteq.logly.co.jp/

ログリー株式会社について

ログリーは、ファーストパーティデータを軸に BtoC／BtoB 双方の顧客接点を統合・最適化するマーケティングテック企業です。自然言語処理と機械学習の技術資産を発展させ、統合マーケティング基盤 LOGLY Marketing Nexus と BtoBマーケティングエージェントウルテク により、売上拡大とLTV向上を支援しています。

会社名 ：ログリー株式会社（東証グロース：証券コード6579）

代表者 ：代表取締役社長 吉永 浩和

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿一丁目19-15 ウノサワ東急ビル7階

事業内容：メディアテクノロジー事業、アドテクノロジー事業、データマーケティング事業

公式HP ：https://corp.logly.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

ログリー株式会社

ウルテク事業責任者 : 井上 翔太

お問合せ先メールアドレス : uruteq-support@logly.co.jp