人材獲得が困難な時代に選ばれる、外部人材の戦略的活用の実態　2025年度 ビジネスニーズに関するトレンド調査レポートを公開

株式会社ココナラ

株式会社ココナラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：鈴木 歩、東証グロース：4176、以下「当社」）は、日本最大のスキルマーケット『ココナラスキルマーケット』およびエージェント事業の『ココナラテック』『ココナラアシスト』『ココナラコンサル』『ココナラプロ』の利用動向を基に、2025年度のビジネスニーズに関するトレンド調査を実施しました。

東京商工リサーチ TSRデータインサイトによると、2025年の「人手不足」倒産は397件で過去最多を更新するなど、人材確保が容易ではない時代において、企業はいかに外部人材を戦略的に活用しているのか、その実態を調査しました。

◼️調査結果サマリー- 『ココナラスキルマーケット』のビジネス目的での登録アカウントは62万件を突破し、スタートアップから大手企業まで幅広く活用が進む。東証プライム上場企業の約4割がリピート利用しており、外部人材の活用が一過性ではなく、経営の定常的な手段として定着しつつあることがうかがえる。- AIニーズが「活用手法の習得」から「実務への組み込み」へ進化。2024年に多かったChatGPTの使い方やプロンプト作成といった活用支援の依頼から、2025年はアプリ開発や業務ツールの構築など、具体的な成果物を伴う依頼へと移行している。- 『ココナラスキルマーケット』において、検索キーワードでは「インスタ運用（145%増）」が伸長。特定のITツール名での検索も急上昇している。また、「補助金」や「営業代行」の検索も拡大。- エージェントサービス『ココナラアシスト』において、 専門人材の獲得領域が最も激しいマーケティング領域の流通高が前年比654%に急増。◼️調査結果本編

＜各種ビジネスモデルについて＞

『ココナラスキルマーケット』は、デザイン・イラスト・Webサイト制作、動画・音楽制作などの「制作系」から、ビジネス・マーケティングなどの「サポート・代行」など個人の知識・スキル・経験を売り買いできる日本最大のスキルマーケットプレイスです。

オンライン上でサービスの検索から購入、納品まで完結する仕組みにより、時間や場所を問わずに取引が可能です。ロゴデザインの作成や動画制作など、特定のタスクをピンポイントで依頼できるプラットフォームとして活用されています。

一方、エージェント事業は130万人を超えるスキル登録者データベースを活用し、企業のニーズに適したプロ人材を紹介するサービスです。当社が介在する契約形態となり、専任担当によるサポートを通じて、企業のプロジェクト推進や人材確保を支援します。ITエンジニアに特化した『ココナラテック』や人事・経理などオンラインのアシスタント領域の『ココナラアシスト』、ニーズに応じて各領域のプロ人材がチームを編成し支援・代行する『ココナラBPO』など、専門領域ごとに5つのサービスを展開しており、プロジェクト単位での柔軟な人員を確保する手段として、活用が進んでいます。

本調査では、1～4を『ココナラスキルマーケット』、5～7をエージェント事業における利用動向としてまとめました。

1.ココナラスキルマーケット：加速する「企業における外部人材活用」の実態

法人会員数62万突破。東証プライム上場企業の4割がリピートする「外部人材活用」の定着

2012年のサービス開始以来、日本最大のスキルマーケットとして成長を続けてきた『ココナラスキルマーケット』。2021年よりビジネス向け機能の拡充などを経たことで、ビジネスシーンでの利用が加速しました。

特筆すべきは、企業規模を問わずに導入が加速している点です。スタートアップから東証プライム上場企業まで幅広く活用され、中でも上場企業の約4割がリピート利用するなど、日本を代表する大企業においても外部人材活用が進んでいる実態が浮き彫りとなりました。

※会員登録時に「法人」属性、及び利用目的を「発注（購入）」と回答したアカウントを対象に算出2.ココナラスキルマーケット：ビジネス人気カテゴリ

SNS運用、動画制作が上位。企業の「発信力」を外部人材が支える構造に

SNSや動画を活用したコミュニケーションにおいて、変化の激しいアルゴリズムへの対応や高度な制作スキルが求められる場面では、最新の知見を持つ専門家へピンポイントに実務を依頼するスタイルが有力な選択肢として広がっています。

また、SNSコンテンツの制作作業だけでなく「運用代行」という継続的な支援ニーズが高いのも特徴です。『ココナラスキルマーケット』では、全国にいるカメラマンに企画から撮影、編集まで一気通貫で依頼できる点が大きな特徴です。

※会員登録時に「法人」属性、及び利用目的を「発注（購入）」と回答したアカウントを対象に算出3.ココナラスキルマーケット：購入急成長カテゴリ（取引数前年比）

AIは「活用手法の取得」から「実務への組み込み」フェーズへ。PCアプリ開発・AI実装が300%超の成長

AI活用ニーズは劇的に変化しています。2024年は「ChatGPTの使い方・プロンプト作成」が成長率394%を記録し、「AIをどう使うか」という手法を学ぶフェーズにありましたが、2025年は独自のシステム開発や業務自動化ボットの制作など、「AIを実務に組み込み、具体的な成果を出す」本格活用ニーズへと進化しました。

また、PCアプリ開発やQA・テストなどIT関連も前年と比べて多く購入されています。高度な専門性が求められるエンジニア不足が続く中、IT部門に外部人材を活用する手法が選ばれています。

※2024年4月～2025年2月と2025年4月～2026年2月の取引数を比較4.ココナラスキルマーケット：検索急上昇キーワード（検索数前年比）

「インスタグラム運用」が前年比145%増。企業のSNS戦略は「内製」から「専門家への委託」へ

前年と比較して最も検索回数が多いキーワードは「インスタ運用」。取引数トップの「SNSアカウント運用」と連動して検索数も急増していることが分かりました。

また、ITツールの運用領域では「UTAGE」や「studio」といった特定ツール名の検索が急上昇しました。背景には、導入したものの運用人材が不在という課題から、ピンポイントな専門スキルを外部に求める現状がうかがえます。そして、「小規模事業者持続化補助金」もランクイン。物価高や人件費高騰の中、複雑な公的支援の活用を専門家に相談しているケースが増えていることが予想されます。

※2024年4月～2025年2月と2025年4月～2026年2月の検索数を比較5.エージェント事業：利用企業数

利用企業数550社を突破。前年比50%超の成長で、専門領域の「外部活用」が定着

2023年に開始したエージェント事業は、130万人を超えるスキル登録者データベースを活用し、企業の課題に最適なプロをマッチングする伴走型支援を展開しています。IT特化の『ココナラテック』やオンラインのアシスタント領域『ココナラアシスト』など5つのサービスを運営。急速に企業導入が進み、利用企業数は550社を突破、前年比50%超の成長を記録しました。

※『ココナラテック』『ココナラアシスト』『ココナラコンサル』『ココナラプロ』『ココナラBPO』の契約中企業数6.エージェント事業：企業規模別の活用動向

中小企業の採用代案として定着。東証プライム上場企業のリピート利用も加速

エージェント事業は、利用企業の約7割を従業員数100名以下の中小企業が占めています。深刻な人材不足を背景に、多額のコストが必要となる正社員採用から、必要な期間だけ外部活用する戦略へと意識がシフトしていると想定されます。

一方、大企業における活用も積極的に進んでいます。東証プライム上場企業の平均購入回数は、『ココナラアシスト』『ココナラプロ』で平均3.2回、『ココナラテック』では、平均2.5回に達しました。単発での利用に留まらず、複数回の活用が加速してきています。

※利用企業規模別割合：『ココナラアシスト』『ココナラプロ』の契約中企業を対象に算出 ※1：2026年2月時点の『ココナラアシスト』『ココナラプロ』利用企業が対象 ※2：2026年2月時点の『ココナラテック』利用企業が対象7.ココナラアシスト：購入急成長カテゴリ（流通高）

Webマーケティングが前年比654%と驚異的な成長。組織の核を外部人材が担う時代へ

『ココナラアシスト』において、前年比で最も高い成長を遂げたのは、「Webマーケティング（654%）」、次いで「デザイン・コーディング（329%）」となりました。

また、営業活動における利用も前年比300%超と急増しています。自社での営業組織の構築・維持にかかるコストやリソースの課題に加え、事業立ち上げのスピードを重視する企業が増加していることが背景にあると考えられます。ターゲット選定からクロージングまでの営業フロー全体にプロの知見を外部人材を活用して取り入れることで、営業組織の早期立ち上げや体制強化を図る動きが広がっています。

※2024年4月～2025年2月と2025年4月～2026年2月の『ココナラアシスト』メインカテゴリの流通高を比較総括

今回の調査から、深刻な人材不足を背景に、外部人材を戦略的に活用する企業が増加している実態が明らかになりました。

外部人材活用は、2024年までは業務効率化のための外注という位置づけが中心でしたが、2025年はAIの実務への組み込みやWebマーケティングなど、事業成長に直結する戦略領域を担うパートナーへとその役割が進化しています。また、上場企業におけるリピート利用の増加や、中小企業への活用拡大も顕著な傾向として確認されました。

労働人口の減少という課題を抱える日本において、一人ひとりのプロが持つ知見を、場所や組織の壁を越えて流通させることは、社会全体の生産性向上に寄与する手段の一つとして期待されています。当社は、今後もサービスカテゴリや提供手段の拡張等により、日本経済を支えるインフラとして市場をリードし、「すべてが揃うサービスマーケットプレイス」の拡大を目指します。

＜調査概要＞

調査期間 ：株式会社ココナラ

対象サービス：ココナラスキルマーケット、ココナラテック、ココナラアシスト、ココナラコンサル、ココナラプロ、ココナラBPO

調査対象 ：会員登録時に「法人」属性、及び利用目的を「発注（購入）」と回答したアカウント

集計期間 ：2025年4月1日～2026年2月28日

※本調査では、小数点第一位を四捨五入しています。

株式会社ココナラ

（グロース市場・コード番号4176）

代表者 ：代表取締役社長CEO 鈴木歩

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20－1 渋谷インフォスタワー6F

事業内容 ：

・知識・スキル・経験を売り買いできる日本最大のスキルマーケット「ココナラスキルマーケット」

・オリジナルのデジタルコンテンツを気軽に出品・購入できる総合マーケットプレイス「ココナラコンテンツマーケット」

・求人や仕事を掲載するだけで、多数のプロから応募が集まる「ココナラ募集」

・ニーズにぴったりのプロ人材に直接アプローチができる「ココナラスカウト」

・一人ひとりにあった弁護士が見つかる検索メディア「ココナラ法律相談」

・即戦力のITフリーランスを最速でご提案「ココナラテック」

・フルリモートのアシスタントに手間な業務をまるっとお任せ「ココナラアシスト」

・業界トップクラスのプロ人材がプロジェクトを推進「ココナラコンサル」

・案件に最適な実名トップクリエイターをご紹介「ココナラプロ」

・成果直結型のプロ集団が事業の課題に応える、チーム型ビジネス支援「ココナラBPO」

グループ会社：株式会社ココナラテック、株式会社みずほココナラ、株式会社フレームキャリア

https://coconala.co.jp