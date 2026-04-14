【ビジネスコーチ、日本経済新聞社とコーチング資格事業開始】第1弾はマネジメント・役員経験者対象に

ビジネスコーチ株式会社

ビジネスコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細川 馨、東証グロース：9562、以下「当社」）は、株式会社日本経済新聞社（以下「日本経済新聞社」）と共同で、経営リテラシーを備えた真のプロフェッショナルであるエグゼクティブコーチを輩出する「日経エグゼクティブコーチ資格取得プログラム」を開講することをお知らせいたします。

1. 本プログラム提供の背景と目的

VUCA時代を経てBANI時代の到来や人的資本経営の加速により、企業の経営層には迅速な変革が求められています。エグゼクティブコーチには、コーチングスキルのみならず、生成AIの活用を含めた最新の経営課題を共有できる高い視座と広い視野が不可欠です。

本プログラムは、20年間で500社以上の支援実績を持つ当社の対話メソッドと、日本経済新聞社が提供する最新の経営リテラシーを統合した約3か月間の集中コースです。経営層の信頼できるパートナーとして、行動変容と事業成果を同時に引き出す「日経・ビジネスコーチ認定プロフェッショナルエグゼクティブコーチ」の輩出を目的としています。

2. 「日経エグゼクティブコーチ資格取得プログラム」の特長

- 実践力を磨く多層的な学び全8回の集合研修に加え、経営およびビジネス経験豊富なプロコーチによる個別コーチング（全3回）、受講者同士のピアコーチング、最新の生成AIを活用した経営革命セッションなどを実施します- 日本経済新聞社との共同主催による高い専門性日経が提供する「MBA Essentials(TM)」や「NIKKEI TEST」を通じて、戦略・財務・組織などの経営リテラシーを体系的に習得できる機会を提供します。- 認定資格と修了後のサポート試験合格者は、「日経・ビジネスコーチ認定プロフェッショナルエグゼクティブコーチ」として認定されます。また、当社からの案件紹介契約（保証なし）や、オンラインコミュニティ「コーチングラボ」での継続教育を提供します。

3. プログラムの概要

【会社概要】

- 開催期間2026年6月27日（土）～9月12日（土）- 受講料金1,100,000円（税込）※2026年5月31日（日）までの申し込みで早割価格 990,000円（税込）が適用されます 。- 実施形式ライブ配信（Zoom）および会場開催（日経・大手町セミナールーム）のハイブリット形式 。- 主な講師陣・橋場 剛（ビジネスコーチ株式会社 取締役副社長）・本田 賢広（ビジネスコーチ株式会社 パートナー・エグゼクティブコーチ）・倉嶌 洋輔 氏（株式会社Focus on 代表取締役）・寺崎 文勝 氏（株式会社寺崎人財総合研究所 代表取締役）- 申し込み方法下記URLよりお申し込みください。https://school.nikkei.co.jp/special/exe-coach/

社名：ビジネスコーチ株式会社（東証グロース上場：9562）

代表者：代表取締役社長 細川 馨

所在地：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神虎ノ門ビル12階

設立：2005年4月6日

事業内容：人材開発および組織開発支援

URL：https://www.businesscoach.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

ビジネスコーチ株式会社 広報担当

TEL：03-3528-8022（代表）

E-mail：contact@businesscoach.co.jp