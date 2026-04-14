スターバックス 日本上陸30周年！　スターバックスとゆかりのある各界の著名人約20名と紡ぐ特別連載、4月20日（月）より始動

スターバックスコーヒージャパン株式会社

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 最高経営責任者 CEO：森井久恵）は、日本上陸30周年企画として2026年4月20日（月）より、スターバックスにゆかりのあるさまざまな業界の著名人とともに紡ぐ、日本上陸30周年特別連載「#わたしとスターバックス」を公開します。コーヒーを片手に過ごした朝、誰かと分かち合ったあの一杯、仕事や創作の傍らにあったあの場所。スターバックスがみなさんの日常の傍らにそっとあり続けた30年間の様々な瞬間を著名人の方々に語っていただいたストーリーをお届けします。

※画像はイメージです。■ スターバックス日本上陸30周年特別連載「#わたしとスターバックス」が4月20日よりスタート！

1996年8月2日、東京・銀座に日本1号店がオープンしてから、2026年で30年。この軌跡の中でスターバックスは約30万人のパートナー（従業員）とともに日本全国47都道府県・約2,100店舗へと成長し、累計約60億回の「ありがとう」をお客様に届けてきました。その「ありがとう」の数と同じだけ、心と記憶に残るストーリーがあります。

この節目に際して、スターバックスとつながりを築いていただいた著名人の方々にご協力をいただき、特別連載「#わたしとスターバックス」をFASHIONSNAP公式SNSにて4月20日より順次公開されます。テーマは「あなたとスターバックスの物語」。著名人たちがご自身の言葉で語る、スターバックスとのエピソードの数々が詰まった貴重なこの企画。

本連載には、約20名のスターバックスにゆかりのあるさまざまな業界の方々にご参加いただきました。ファッションの分野からは株式会社ビームス代表取締役社長・設楽洋さん、アート業界からは数々のスターバックスの商品やカップデザインそして、店舗のアートなどを手がけてくださった太田翔伍さん、音楽シーンからはスターバックスのホリデーを彩るオリジナル楽曲を制作してくださった平井大さん、そしてスターバックスを制作の場としてもご愛用いただいているいきものがかり・HIROBAの水野良樹さんなど、それぞれのフィールドで第一線を走り続けるゲストたちが、ご自身とスターバックスとの特別なつながりについて語ってくださっています。

さらに、2023年にスターバックスの絵本制作をともに行った鈴木おさむさん、イラストレーターの伊豆見香苗さん、THE RAMPAGEの吉野北人さん、矢吹奈子さん、高橋愛さんなど、多彩な顔ぶれのみなさんが続々登場。好きなビバレッジ、スターバックスがそばにあったあの瞬間。語られるエピソードはひとりひとり異なり、その分だけ豊かな30年という時間の中にあったちょっとした瞬間が浮かび上がってきます。その人ならではの言葉で綴られる「スターバックスとのエピソード」をぜひお楽しみください。

【連載企画はこちらよりご覧ください。】

・企画名：日本上陸30周年特別連載「#わたしとスターバックス」

・遷移先：「FASHIONSNAP」公式Instagram（https://www.instagram.com/fashionsnapcom/）

・連載開始日：4月20日（月）

◆ スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 https://www.starbucks.co.jp/

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社は、1996年に東京・銀座に日本第1号店を開業。全世界80を超えるマーケットで約40,000店舗以上、日本全国47都道府県において2,100店舗 (2025年12月末時点、ライセンス店舗を含む）のコーヒーストアを展開しております。約6万人のパートナー(従業員)が、一杯のコーヒーを通じて、人と人とのつながりと心あたたまるひとときを提供しております。2019年2月28日には、世界5拠点目となる「スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京」をオープンしました。全国に広がる、人・社会、地球環境、地域とつながりを育むストーリーは、「STARBUCKS STORIES JAPAN(https://stories.starbucks.co.jp/?nid=mm)」で紹介しております。