税理士法人ＡＳＣ、Uniposを活用して専門職の「個人商店化」を打破

Unipos株式会社

人と組織の力を引き出し組織課題を解決するUnipos株式会社（所在：東京都港区）は、

税務・会計の専門家集団である税理士法人ＡＳＣ（所在：東京都港区）において、ピアボーナス(R) Uniposの活用により、専門職特有の「個人商店化」を解消し、採用ブランディングと若手の定着率向上を実現したことをお知らせします。同法人はUniposを「精神的インフラ」と位置づけ、多忙な時期でも互いを称え合える心理的安全性の高い組織へと進化を遂げました。

導入背景：専門職集団が陥る「ナレッジの属人化」という業界共通の壁

士業やコンサルティングなどの専門職組織では、個々の案件完結型になりやすく、高度なノウハウが個人の「暗黙知」として埋没する「個人商店化」が大きな課題となっています。

税理士法人ＡＳＣでも、多忙な業務の中で「自分の仕事さえ終わればいい」という閉鎖的な空気感への懸念がありました。また、こうした環境は求職者にとっても「殺伐として相談しづらい雰囲気なのではないか」という不安要素となり、採用市場で“選ばれる会社”になるためにも、組織変革が求められていました。

解決策：感謝・称賛を「オープン」にすることで、一人一人の良い仕事を組織の資産へ

同法人は2020年9月、パートスタッフを含む全社を対象にUniposを導入。支店長などの管理職層が率先して活用する中で、Unipos独自の「返信機能を持たない」というプロダクト特性が大きな役割を果たしています。

確定申告等の繁忙期、現場のスタッフは膨大なタスクに追われます。通常、上司から称賛や激励のメッセージが届くと「すぐに返信しなければ」という心理的負担（返信コスト）が発生しがちですが、Uniposには返信機能がないため、受け取った側は純粋に喜びや承認を享受するだけで完結します。

一対一のチャットで完結しがちな感謝やナレッジの共有を、全社員が見られるタイムライン上で「オープン化」し、かつ「送る側も受け取る側も負担がない」仕組みを導入したことが、モチベーション向上はもちろん、社員の良い仕事が組織全体の資産になるようになりました。

導入成果：業界特有の課題解消と求職者が惹かれる「孤立させない」組織文化の醸成

横浜店支店長の鵜之沢様が、メンバーに対して実際に送られた投稿。個人の努力が組織の財産になったことを明記しながら、苦労をねぎらわれています

Uniposの活用により、主に以下の3点において顕著な成果が表れています。

１．「個人商店化」の解消とナレッジ共有の活性化

「誰がどの案件に詳しいか」がタイムライン上で可視化され、自然と相談やノウハウ共有が生まれる土壌が整いました。個人の成果が「組織の資産」へと転換され始めています。

２．採用力の強化：求職者の不安を「制度」で払拭

「殺伐としていない、助け合える環境」が強力な採用力となっています。面接では求職者から「Uniposとはどのような制度か」という質問が頻繁に寄せられ、業界にありがちな課題を払拭する象徴的な施策として機能しています。実際に、新入社員からもインターン等で実感した「気軽に相談できる雰囲気の良さ」を入社動機に挙げる声が寄せられており、Uniposを土台とした心理的安全性の高い組織文化が採用成功に直結しています。

３．若手・パートスタッフの定着と貢献の可視化

自身の行動が正しいか不安を抱きやすい若手にとって、届く「拍手」や「メッセージ」は仕事の正誤判定となる「答え合わせ」の場となり、モチベーション向上と早期離職防止に寄与しています。

税理士法人ＡＳＣ 横浜支店長の鵜之沢 巧様コメント

仕事は人生の大部分を占めるからこそ、楽しく仕事ができる「遊びの余裕（ゆとり）」が重要であると私たちは考えています。日々の貢献に光を当てるUniposを、その「ゆとり」を維持するための精神的なインフラです。社員の幸福度と組織の成長を両立させる姿勢は、現代に求められる人的資本への投資そのものだと考えています。当社はこれからもUniposの活用を通じて、労働力不足やエンゲージメント低下といった課題を解決し、より良い組織づくりを実現いたします。

より詳しい情報は下記の記事をご覧ください

税理士法人ＡＳＣ様のUnipos支援事例詳細は下記よりご覧いただけます。

https://unipos.me/ja/blog/ascinc

以上

■Unipos株式会社について

Unipos株式会社は、ピアボーナス(R)「Unipos」をはじめとするテクノロジーの力と、経営・人事・管理職向けの各種コンサルティングサービスの両輪で、人と組織の力を引き出し、『「最高の集団を自らつくる」時代をつくる』というパーパスの実現を目指しています。

https://unipos.me/ja/?utm_source=pressrelease260414

■Unipos最新支援事例が掲載された「UniposBLOG」

https://unipos.me/ja/blog

■組織風土改革を知り、学び、活かす「UNITEpoweredbyUnipos」

https://unite.unipos.co.jp/

■Unipos株式会社概要

社名Unipos株式会社

所在地東京都港区虎ノ門3丁目1－1虎の門三丁目ビルディング4F

代表取締役社長松島稔