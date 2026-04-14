Appier（エイピア）自律型AI活用事例：『Omio（独）交通比較予約プラットフォーム』のグローバル展開を加速

Appier Group 株式会社

Appier Group株式会社 (エイピア、本社: 東京都港区、代表取締役CEO: チハン・ユー、東証プライム: 4180、以下Appier) は、『自律型AIサービス AaaS（Agentic AI as a Service）』を提供するAIネイティブ企業として、最先端の研究でマーケティング・テクノロジーを推進しています。この度、交通比較予約のOmio（本社：独ベルリン）との協業成果を発表しました。OmioはAppierの自律型AIの導入により、わずか1年で新規ユーザー獲得を、スペインから欧州21カ国へ急拡大させることに成功し、CPA（顧客獲得単価）を目標内に抑えつつも、ROI（投資利益率）を最大化させるという、攻めと守りの両立を実現させました。

導入背景：効率的なグローバル拡大への挑戦

Appierの広告クラウドソリューション「AIBID（アイビッド）」

異なる移動手段を組み合わせる「マルチモーダルな旅」のパイオニアであるOmioは、世界45カ国以上、2,000社を超える信頼性の高い交通パートナーと提携し、鉄道、バス、航空券、フェリーの比較・予約サービスを28カ国語以上で展開、何百万人もの旅行者に提供しています。

スペイン市場での成功を収めたOmioの次なる成長戦略は、厳格なCPA（顧客獲得単価）とROAS（広告費用対効果）を維持しながら、複雑な多国籍市場において効率的に規模を拡大し、収益性の高い新規サービスの利用を促進することでした。

Appierソリューション：自律型AIによる「根拠のあるマーケティング」戦略

この目標達成のため、OmioはAppierの広告クラウドソリューション「AIBID（アイビッド）(https://www.appier.com/ja-jp/products/aibid)」を導入しました。導入の決め手は、メディアミックスモデリング（MMM：広告の各媒体が成果に与える貢献度を統計的に分析する手法) を活用した「自律型インクリメンタリティ（純増効果測定）」機能です。



AIが実際に「どの広告がどれだけ会員登録の純増に貢献したか」など、真の広告効果を継続的に分析しました。このデータに裏打ちされた、精度が高いマーケティングにより、確実な投資判断が可能になりました。

欧州21カ国で「新規サービス利用」を一挙拡大

常時稼働のAIによる最適化により、Omioは展開地域を広げながらも、一貫して集客コストを予算内に収め、高い収益性を守り抜きました。スペインから始まったプロジェクトは、わずか1年で欧州21カ国を網羅し、ビジネスを力強く牽引する成長エンジンへと進化を遂げました。

Appierの自律型AIは、人間が手作業で広告を止めてテストをするといった従来の手法は不要で、AIがどの広告をどこに出すべきかをリアルタイムで、自律的に判断しています。

- 賢い予算配分： 予約に繋がりやすい場所へ予算を集中。- 無駄の排除： パフォーマンスの低い配信先を自動ブロックし、広告投資を極限まで最適化。

これにより、単に露出を増やすだけの成長ではなく、真に利益をもたらすユーザーを大規模に獲得することに成功しました。

「3段階」のクリエイティブ戦略で成長とROIを両立

急速な拡大と持続可能な利益を両立させたのが、構造化された3段階の戦略です。

収益性の高いグローバル成長の実現

- データ蓄積： ディスプレイ広告で初期の流入を確保し、AIモデルが学習するための土台を構築。- 多言語展開で最適化： 欧州各市場で多言語テストを実施。イタリア語やフランス語にローカライズされた広告が英語版を大きく上回る成果を出すなど、市場ごとのインサイトを特定し、効果の高い特典をインタラクティブな形式に反映。- ユーザーエンゲージメントの強化： 「スクラッチで割引をゲット」などのプレイアブル広告（体験型広告）を活用。Omioの強みである多様な移動手段とコストメリットを強調し、深い顧客エンゲージメントと高い成約率を実現。Appier x Omio 自律型AI活用Image

継続的な改善とAIによる自動化を通じて、Omioは欧州全域での「新規サービス利用」を飛躍的に拡大しました。Omioのアプリパフォーマンス・マーケティング・マネージャーであるAnastasiia Ivanova氏は次のように述べています。

「Appierとの連携により、高い収益性を維持しながら、効率的に新規市場を拡大することができました。わずか1年で、私たちの協業はスペインから21カ国へと広がり、一貫してCPAとROASの目標を達成することができました。Appierは、専門的な知見に裏打ちされた、AIによるデータ最適化を提供してくれます。成長を牽引する強固で長期的なパートナーシップを築くことができました」

Omioは、自律型AIによる『真の広告効果（インクリメンタリティ）』の可視化で、高い収益性とグローバル規模での拡大を両立させ、競争の激しい世界市場において、持続可能な成長を遂げています。

会社概要

Omioについて(https://www.omio.jp/)

Omio（オミオ）は、鉄道、バス、航空券、フェリーの比較・予約を一つのプラットフォームで完結させ、国境を越えた移動の計画・予約を可能にする世界大手のトラベルプラットフォームです。世界45カ国以上で展開し、2,000社を超える信頼性の高い交通パートナーと提携しています。また、28カ国語以上に対応し、多様な決済方法を提供することで、世界中の何百万人もの旅行者にシームレスな旅行体験を届けています。

Appierについて(https://www.appier.com/ja-jp/)

Appier（東証プライム：4180）は、『AIをもっとシンプルに』というビジョンのもと、2012年にAIネイティブ企業として設立されました。Appierの「広告クラウド」「パーソナライゼーションクラウド」「データクラウド」は、リアルタイムに思考し、自ら最適解を導く高度な自律型AIが搭載された「自律型AIサービス（AaaS: Agentic AI as a Service）」を通して、最先端の広告・マーケティング技術を提供しています。AIをビジネス成果（ROI）に直結させることで、顧客企業の成長を支援しており、現在、アジア太平洋地域、米国、欧州に17の拠点を構えグローバルで事業を展開しています。

東京証券取引所プライム上場（IR情報(https://www.appier.com/ja-jp/investor-relations-home)）



