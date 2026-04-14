パルミジャーニ・フルリエ 2026年新作コレクションをジュネーブで発表

パルミジャーニ・フルリエ・ディストリビューション・ジャパン株式会社

パルミジャーニ・フルリエは、4月14日よりスイス ジュネーブで開催中の”Watches & Wonders Geneve 2026 ”にて、2026年の新作コレクションを発表しました。



メゾン創設30周年となる本年、パルミジャーニ・フルリエは、再び革新でウォッチメイキングの最高峰を塗り替えます。

「トンダ PF」からは、世界初の試みとなるクロノグラフの新たな建築的構造を提示した「トンダ PF クロノグラフ ミステリューズ」がワールド・プレミアとして登場。この革新的な機構は、ダイヤル中央に五本の針を同軸上に配置するという、前例のない構造。クロノグラフを作動させると、三本の針が展開して時間・分・秒を計測し、残る二本の針が常用時の表示を継続します。数年の歳月をかけて開発されたこの機構は、ウォッチメイキングにおける極めて独創的な表示方式を実現しました。

(C)Parmigiani Fleurier

(C)Parmigiani Fleurier

「トリック」からは、創設時のビジョンにオマージュを捧げながら、新たな装飾技術であるハンマード・ダイヤルや、ローズゴールドでできたムーブメントにはクル・ド・パリの貴重なギョーシェが手作業で施されています。ひとつひとつのディテールが、創業当時からメゾンを導いてきた哲学を反映しています。伝統への深い敬意と、高付加価値な職人の手仕事によってもたらされる機械的卓越性への、揺るぎない追求が、ひとつひとつの時計を生み出します。

(C)Parmigiani Fleurier(C)Parmigiani Fleurier

”機械式時計製造の偉大な伝統を、保全しつつ未来へと繋ぐこと”。30年前、メゾンの創業者ミシェル・パルミジャーニはあるひとつのビジョンを形にしました。メティエ・ダールに敬意を払い、機械芸術の新たな美を追求は続きます。