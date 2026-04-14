株式会社メディカルネット

当社は、株主優待制度の内容を下記のとおり変更することといたしましたので、お知らせいたします。

記

１. 変更の理由

株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を高め、より多くの方々に中長期的に当社株式を保有していただくことを目的として、株主優待を実施してまいりました。

このたび、当社株主優待制度における株主様の利便性向上を目的に、優待品目を従来の「ＱＵＯカード」から株式会社デジタルプラス（証券コード：3691）が提供する「デジタルギフト(R)」に変更することといたしました。株主の皆様におかれましては、何卒ご理解をいただき、引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。

２. 変更の時期

基準日を2026年５月31日とする株主優待制度より、変更後の制度を適用いたします。

３. 変更の内容

(１)変更前

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12372/table/114_1_36907a4b490b16c79591809e0e0e93dc.jpg?v=202604140951 ]

（注）「保有期間１年以上」…株主名簿基準日（５月31日および11月30日）の「株主名簿」に連続３回以上１単元（100株）以上記載された同一株主番号の株主様をいいます。

「保有期間３年以上」…株主名簿基準日（５月31日および11月30日）の「株主名簿」に連続７回以上１単元（100株）以上記載された同一株主番号の株主様をいいます。

(２)変更後

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12372/table/114_2_468fca7c33c69ea91d81cf8da6dc6207.jpg?v=202604140951 ]

（注１）「保有期間１年以上」…株主名簿基準日（５月31日および11月30日）の「株主名簿」に連続３回以上１単元（100株）以上記載された同一株主番号の株主様をいいます。

「保有期間３年以上」…株主名簿基準日（５月31日および11月30日）の「株主名簿」に連続７回以上１単元（100株）以上記載された同一株主番号の株主様をいいます。

（注２）株式会社デジタルプラスが提供するデジタルギフト(R)を指します。株主様は交換品の中からお好きな優待品目をお選びいただけます。

対象となる交換品の例は以下のとおりです。なお、交換品の内容は今後変更される可能性がございます。

Amazonギフトカード、PayPay、楽天ポイント、ｄポイント、auPAY、nanakoポイント、その他

※デジタルギフト(R)は、株式会社デジタルプラスの登録商標であります。

デジタルギフト(R)の交換先の各種名称については、各社の商標または登録商標であります。

４. 進呈の時期及び方法

株主名簿に記載された住所宛に基準日から３ヶ月以内を目途に発送いたします。

５. 優待品の受取方法

対象株主様宛に「株主優待のご案内」を郵送いたします。株主優待のご案内」に沿ってWEB上でご希望の品目を選択していただき、受取手続きをお願いいたします。なお、選択期間を過ぎた場合は、受取手続きができなくなるため、選択期間内の受取手続き完了をお願いいたします。

６. 業績への影響について

株主優待制度の変更に伴い発生する費用は、2025年８月28日に公表しました「中期経営計画」の業績予測数値に織り込み済みです。

７．その他

今後につきましても当社の株主還元策を総合的に勘案し、中長期保有の株主様への還元を含め、継続的かつ積極的な株主還元を行っていく方針であります。

以上