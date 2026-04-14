田中美久のファンミーティングが2026年5月に開催決定！チケプラにてファンクラブ先行受付中！

株式会社チケットプラス

電子チケットサービス「チケプラ」や主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラスは、2026年5月16日（土）に開催される、『田中美久「miclub」ファンクラブイベント』のファンクラブ最速先行受付を開始しました。また、チケプラ電子チケットおよびチケプラTradeが本公演で採用されたことをお知らせします。

■田中美久、待望のファンミーティング開催決定！

2013年、11歳でHKT48に3期生として加入し、約10年間にわたりグループのエースとして活躍した田中美久。2023年12月の卒業後は俳優・グラビアモデルとして精力的に活動を続け、MBSドラマ特区『シンデレラ・コンプレックス』でドラマ初主演を務めるなど飾らないキャラクターと溢れる表現力で活動の幅を広げています。

また、グラビア活動でも存在感を放ち、2026年3月9日には3rd写真集『ぜんぶ、ほんと』（集英社）を発売。「Z世代のグラビアクイーン」と称される美貌で、俳優・モデルとして着実に進化を遂げています。

そして今回、待望のファンミーティング『田中美久「miclub」ファンクラブイベント』の開催が決定！席種ごとに特典も充実しており、"みくりん"ならではの特別な時間が用意されています。ぜひこの機会にご応募ください！

本イベントのチケットは「チケプラアプリ」にて発券します。

チケットの申し込みから受け取り、当日のご入場まで、スマホ1つですべて完結！アプリを開くだけで、スムーズにご入場いただけます。

また、本イベントにやむを得ず行けなくなってしまった方は、公式リセールサービス「チケプラTrade」をご利用ください。チケプラTradeはファンの方がライブやイベントに行けなくなった際にご利用いただけるリセールサービスです。アーティスト事務所様やイベント主催者様が許可していない非公式の場（転売サイトやSNSなど）でチケットを転売する行為が問題視される中、チケプラTradeは不正転売を防ぐファンのためのサービスとして評価を得ています。公演日直前までチケットを購入できるのも特徴の一つです。

【公演詳細】

田中美久「miclub」ファンクラブイベント

⚫︎公演日程

2026年5月16日（土）

【第1部】開場11:30／開演 12:00

【第2部】開場14:30／開演 15:00

【第3部】開場17:30／開演 18:00

東京｜大崎ブライトコアホール

⚫︎チケット料金（税込）

・特別席（みくシート） 20,000円

※最前列席

※個別お見送り会

※特別グッズ付き

・自由席（入場整理番号付） 6,600円

※ピクチャーチケット仕様

⚫︎受付期間

2026年4月13日（月）18:00 ～ 2026年4月26日（日）23:59

▶︎詳細・お申し込みはこちら

https://tanakamiku-fc.jp/tickets/all/pages/1

▶︎田中美久オフィシャルサイト ｜ファンクラブ「miclub」

https://tanakamiku-fc.jp/

■本イベントではチケプラ・チケプラTradeが採用されています！

【累計1,000組以上のアーティストに導入されている電子チケット】

2014年に業界内で先駆けてサービスを開始。自社アプリの「チケプラアプリ」、または企業様が既に提供されている既存アプリに機能を簡単に組み込むことができる「チケプラSDK（電子チケット導入キット）」により電子チケットサービスを提供しています。

【同じサービス内でリセールの利用が可能】

やむを得ない事情で公演に参加できなくなったお客様が定価で再販売することのできるリセールサービス「チケプラTrade」をアプリからシームレスに利用することができます。

■株式会社チケットプラスについて

エンターテインメントサービスを幅広い領域から展開する株式会社エムアップホールディングスの一員として、チケット事業を運営。電子チケットアプリ「チケプラ」や、主催者の公認の公式チケットリセールサービス「チケプラTrade」、チケットアドオンキット「チケプラSDK」などさまざまなサービス*を展開しています。アーティストの導入実績及び利用者は増加し続けており、「チケプラサービス」は累計1000組以上、50万人規模のツアーなど数多くの実績を誇っています。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供していきます。

※サービス自体はEMTG（旧名称）という名称で2008年からスタートしており、業界に先駆けて提供してきました。

会社名 ： 株式会社チケットプラス

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材等のお申し込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。