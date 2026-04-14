サイバー・バズと講談社ViVi事業部が共同運営するSNSメディア「MYPE」、「ViVi 超ポジティブ EXPO 2026」にて体験ブースを展開決定

株式会社サイバー・バズ

ソーシャルメディアマーケティング事業を展開する株式会社サイバー・バズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高村 彰典）は、株式会社講談社 ViVi事業部と共同運営するSNSメディア「MYPE（マイプ）」が、2026年5月17日（日）にTFTホール1000で開催される「ViVi 超ポジティブ EXPO 2026」にて体験ブースを展開することをお知らせいたします。



「ViVi 超ポジティブ EXPO 2026」は、講談社ViVi事業部が主催・企画する体験型イベントです。今回のテーマは「LOVE」。ViViモデルやインフルエンサー、ViVi読者が集い、ファッション、ビューティ、ライフスタイルなど多彩なコンテンツを通じて、“自分を可愛くするヒント”と出会える場として展開されます。MYPEは本イベントへのブース展開を通じて、SNS上で育ててきたトレンド発信を、来場者とのリアルな接点へと拡張してまいります。

「MYPE」TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@mype___(https://www.tiktok.com/@mype___)

■MYPEブースについて

MYPEブースでは、来場者への様々なサンプリング商品のお渡しを予定しています。合わせて、ブース内に設置するサイネージでは、MYPEの各種動画を放映予定です。普段はSNS上で視聴されるコンテンツを、オフライン空間でも体験できる設計にすることで、商品やブランドの魅力をより立体的に届けます。

MYPEが目指すのは、単に情報を“届ける”ことにとどまらず、生活者の共感や行動につながる接点をつくることです。今回のブース展開は、その接点をオンラインからリアルへと広げる取り組みであり、MYPEの世界観やコンテンツ体験を、会場の中で直接感じていただける機会となります。

■MYPEの特徴と強み

MYPEは、サイバー・バズと講談社ViVi事業部が共同で運営するSNSメディアです。ViViが長年培ってきたトレンドを捉える編集力、若年層との強い接点、そしてサイバー・バズが持つSNSマーケティング・インフルエンサーマーケティングの知見を掛け合わせ、“次世代のトレンドをつくる”ことを目指しています。

SNSが発達した現代において、トレンドの発信源は多岐にわたり、その移り変わりもかつてないほど速くなっています。多様化・高速化するトレンドの中で、ブランドが存在感を発揮し続けるためには、単に流れを追うだけでなく、先んじて“次のトレンドを仕掛ける力”が不可欠です。

実際にMYPEでは、タイアップ投稿をきっかけに、MYPE発のコンテンツや表現が他のインフルエンサーによる投稿にも広がる事例が生まれています。MYPEがつくった投稿の流れがSNS上で波及し、単発の発信にとどまらず、トレンドの広がりにつながっている点も大きな特徴です。ブランドや商品の魅力を伝えるだけでなく、その発信を起点に新たな文脈や話題が生まれていくことが、MYPEならではの価値です。

コスメ、ファッション、ライフスタイル、フード、イベントなど幅広い領域で共感と拡散を生むコンテンツを展開し、次世代のトレンドを創出していきます。

「MYPE」TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@mype___

■MYPEブース協賛出展について

今回のMYPEブースでは、サンプリング商品のお渡しとサイネージ放映を組み合わせることで、会場来場者に対してブランドやコンテンツの魅力を複合的に伝える場を創出します。ViViイベントが持つリアルな集客力と、MYPEが持つSNS発信力を掛け合わせることで、イベント会場ならではの新たなコミュニケーション体験を実現してまいります。

なお、本ブースでは企業向けの協賛枠も用意しており、来場者への商品接点とMYPEタイアップ動画の活用を組み合わせた展開が可能です。

■「ViVi 超ポジティブ EXPO 2026」開催概要

イベント名：ViVi 超ポジティブ EXPO 2026

開催日：2026年5月17日（日）

会場：TFTホール1000（東京都江東区有明3丁目4－10 TFTビル西館2F）

テーマ：「LOVE」

主催・企画：株式会社講談社 第二事業本部 ViVi事業部

URL：https://www.vivi.tv/expo2026spring/

■株式会社サイバー・バズ 会社概要

2006年に創業、2019年にマザーズ上場（現グロース市場）。現在「コミュニケーションを価値に変え、世の中を変える。」というミッションのもと、インフルエンサーを主軸としたソーシャルメディアマーケティング事業を展開。「インフルエンサーサービス」「SNSアカウント運用」「インターネット広告販売」などSNS周辺領域のソリューションを一気通貫で提供。

・事業内容：ソーシャルメディアマーケティング事業、ライブ配信プラットフォーム事業、HR事業、投資事業

・所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町12－10 住友不動産渋谷インフォスアネックス4,5,6F

・東京証券取引所グロース市場 証券コード 7069

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