佐賀バルーナーズ戦の見どころ4月25日(土),26日(日)@沖縄サントリーアリーナ

沖縄バスケットボール株式会社

今季レギュラーシーズン最後のホーム戦となる4月25日(土),26日(日)は、佐賀バルーナーズを沖縄サントリーアリーナへ迎えます。

シーズン終盤に入り、強豪チームに対しても一歩も引かない熱戦を展開している佐賀。「佐賀一丸」を掲げ、組織力を武器とする相手との対戦は、一瞬の油断も許されません。

団結の力を胸に、沖縄サントリーアリーナを白く染め、満員のホームで熱い応援をお願いします！

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■佐賀の組織力を、キングスの遂行力で上回ることができるか

攻守共に全員バスケを体現する佐賀バルーナーズ。組織的な堅守からリズムを作り、連動したパスワークで得点を重ねるそのスタイルは、キングスとの類似点も多い相手です。

平均18.7得点の#22 タナー・グローヴス選手の加入により攻撃の選択肢が広がった佐賀に対し、キングスがいかにチーム一丸となった遂行力で上回れるかが問われます。ホーム最終節という節目にふさわしいキングスの強みを最大限に活かしたバスケットが重要となる一戦です。

佐賀の攻撃の起点は、リーグ3位の平均6.1アシストを誇る#25 角田太輝選手(※)。彼に自由なプレーを許さず、チーム全体で連動してパスコースを遮断する強固なディフェンスが不可欠です。相手に得意な形を作らせない守備の遂行力は、勝利への絶対条件となります。

守備でリズムを掴んだ後、勝機を確実にするのがインサイドの攻防です。ここで鍵を握るのが、平均リバウンド数9.4でリーグランキング4位と圧倒的な存在感を放つ#45 ジャック・クーリー選手(※)。強みを最大限に発揮し、セカンドチャンスから得点へ繋げ、試合の主導権を握ることも重要となります。

「キングスらしさ」を徹底し、レギュラーシーズンホーム最終節を勝利で締めくくれるか。ぜひ、沖縄サントリーアリーナで共に戦いましょう！

・注目選手<佐賀バルーナーズ >

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/36112/table/1339_1_0c8fb75cb52bba24f8c43bd02f8fe4ee.jpg?v=202604140451 ]

・注目選手<琉球ゴールデンキングス>

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/36112/table/1339_2_cbf58ac54c71a4e042fc49b4b7598550.jpg?v=202604140451 ]

※4/14時点

■試合情報

・対戦相手：佐賀バルーナーズ

・日時：4月25日(土)、26日(日) 18:05 TIP-OFF

▷試合情報はこちら(https://goldenkings.jp/lp/game_20260425_20260426/)

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