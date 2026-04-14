TWOSTONE&Sons 2026年８月期 第２四半期決算発表 中長期の事業拡大を目的とした採用投資継続、主力事業売上高は27四半期連続で最高値更新

株式会社TWOSTONE&Sons

株式会社TWOSTONE&Sons（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：河端保志、代表取締役COO：高原克弥、証券コード：7352、以下 当社）は、本日2026年４月14日、2026年８月期 第２四半期決算を発表しました。



■2026年８月期 第２四半期業績サマリー

・第２四半期会計期間業績

四半期売上高は4,921百万円となり、前年比149百万円増（3.1％増）で着地いたしました。前期においては、コンサル・アドバイザリー事業の大型のM&Aアドバイザリー案件の成約があった影響もあり、当期の売上高成長率は減速していますが、主力のエンジニアマッチング事業の売上高は、27四半期連続で最高値更新を継続しております。

第２四半期も引き続き、中長期の事業拡大を目的とした採用投資を実行いたしました。主に正社員エンジニアやコンサル人材の採用投資を行った結果、採用投資額は前年比138百万円増となりました。

積極的な戦略投資の結果、販管費は前年比で585百万円増加し、営業利益は△105百万円で着地しております。

四半期で見ると営業利益はマイナスの着地となっておりますが、企業成長に伴う利益還元を経営の重要課題と捉え、今期末の配当金の増配を決定しております。

第３四半期も攻めの投資を加速させ、更なる事業規模の拡大を狙ってまいります。

・2026年８月期 第３四半期以降について

第３四半期以降も、中長期的な成長を見据えた攻めの経営を継続するとともに、2027年８月期の収益拡大をけん引する各種成長施策を推進してまいります。

そのために既存事業のスケールアップと並行して、新たな成長エンジンとなる経営幹部候補の採用を強化してまいります。エンジニア力やマーケティング力といった当社の強みを生かした新規事業の立案・実行をすることで、持続的かつ非連続的な事業成長を実現してまいりたいと考えております。

またM&Aについては、引き続き自社の周辺領域のロールアップM&Aを中心に、戦略的なM&Aの加速を狙ってまいります。

既存事業の成長とM&Aの非連続的な成長を組み合わせることで、飛躍的な成長や企業価値の最大化を意識した経営を行ってまいります。

■2026年８月期の注力ポイントと進捗

2026年８月期は、「既存事業への積極的な投資」「ロールアップを駆使した戦略的なM&Aの実行」「ガバナンスの強化」の３点を注力ポイントとして掲げております。

まず「既存事業への積極的な投資」に関して、エンジニア稼働数は前年同期比で10.1％増となり、エンジニアマッチング事業の売上高連続更新を継続しております。また、第２四半期も前期に引き続き積極的な採用投資を行いました。正社員エンジニアも41名採用、コンサル人材も17名採用するなど、中長期の収益拡大に向けた成長基盤を構築できたと考えております。これらの人材を用いて、グループ全体の成長スピードを加速させていきたいと考えております。

次に「ロールアップを駆使した戦略的なM&Aの実行」に関して、M&Aの検討数は280件、前年比39.3％増と、検討数を増やしております。また第２四半期は、当社初となる株式交換を採用した株式会社FAMのM&Aをクロージングしました。株式交換を採用したことにより、資本効率の最適化を意識した戦略的なM&Aが実行できていると考えております。引き続き、M&Aの検討・実行を積極的に続けてまいります。

最後に「ガバナンスの強化」に関して、M&A企業に対してPMIを継続するとともに、グループ会社の合併の検討など経営の効率化を進行しております。今期より、社外取締役であった長谷川を社内取締役として選任することで、経営体制の強化を図っております。引き続き、経営規律の強化・ガバナンスの向上を通して、企業価値向上を意識した経営を行ってまいります。

■詳細のご案内

▼詳細は、当社IRページ掲載の資料をご確認くださいませ。

https://twostone-s.com/ir/

▼本日、第２四半期決算説明会を開催いたします。

・概要：2026年８月期 第２四半期決算説明会

・日時：2026年４月14日（火）19:30～

・登壇者：代表取締役CEO 河端 保志

・申し込みページ：https://zoom.us/webinar/register/WN_rKGrPHbzR7aeEWIN0djfyA



当社は、今後も「不合理な常識を疑い、新しい合理的な常識を作り出す」という意味を込めた「BREAK THE RULES」を掲げ、IT人材や企業の価値向上のみに留まらず、不合理な常識にとらわれる社会課題解決に寄与してまいります。



■TWOSTONE&Sonsについて

エンジニアプラットフォーム事業を中心に様々なソリューションサービスを提供するホールディングカンパニー。2013年株式会社Branding Engineerとして創業、2020年7月7日に東京証券取引所マザーズ市場（現：グロース市場、証券コード：7352）へ新規上場。2023年６月１日に、「株式会社TWOSTONE&Sons（ツーストーンアンドサンズ）」に社名変更し、ホールディングス体制へと移行。

グループ全体で幅広い事業を展開し、世の中の社会課題を解決する事業集団として社会に貢献してまいります。詳しくは、TWOSTONE&Sonsコーポレートサイト（https://twostone-s.com/）をご覧ください。

TWOSTONE&Sonsグループの主力事業

AI 時代における事業開発のスタンダードの構築・実装を行う事業開発ファーム enableX

https://enablex-inc.com/

企業のAI導入から社内定着までの伴走型パートナー AI推進室

https://growth-one.co.jp/

フリーランスエンジニアと企業のマッチングサービス Midworks

https://mid-works.com/

"生成AI領域"に特化した即戦力フリーランスIT人材のマッチング支援 Midworks for AI

https://lp.mid-works.com/ai

ITエンジニア特化型転職支援サービス TechStars Agent

https://techstars.jp/lp/agent/

総合Webマーケティングソリューションサービス Digital Arrow Partners

https://b-engineer.co.jp/digital-arrow-partners/

企業のマーケティング課題をプロマーケターが解決する Expert Partners Marketing

https://expertpartners.jp/marketing/business/

TWOSTONE&Sonsのニュースリリースはこちらから

https://twostone-s.com/news/