KEECOON「転倒湯漏れ防止」温調ケトル販売好調。10~100℃の間で1℃刻みの温度調節と安全性が選ばれる理由

テークオフ株式会社

KEECOON転倒湯漏れ防止電気ケトル（KC-WK-3912）は、販売開始より好評を博しています。「転倒お湯もれ防止」機能搭載の温調電気ケトルについて、その人気の秘密を公開いたします。新安全基準に適応し、ドリップコーヒーの淹れやすさを考慮した「4mm細長い注ぎ口」とプロ仕様の1℃刻み温度調節機能を備えた本製品は、安心とこだわりを両立する「おうちカフェ」の必需品として、多くのユーザーに選ばれています。さらに、転倒湯漏れ防止構造や空焚き防止機能も備え、安全機能が充実していました。新しい生活を格上げするアイテムとして注目されています。

選ばれる3つの理由

1. 狙ったところにドリップしやすい4mm細長い注ぎ口

美味しいコーヒーを淹れるために不可欠な「細い注ぎ」を追求しました。一般的な製品よりもさらに長細い4mmの注ぎ口を採用し、お湯の量やスピードを繊细にコントロールが可能です。ドリップ初心者でも狙った場所へ、思いのままにお湯が行き渡ります。おうちでのハンドドリップ体験を、より豊かで贅沢な時間へと変えます。豆本来の香りと風味を最大限に引き出します。

2. 「こだわりを形にする」10～100℃の1℃刻み温度調節

コーヒーは90℃、緑茶は80℃、粉ミルクは70℃など、飲み物や用途によって最適な温度は異なります。本製品は10℃から100℃まで1℃単位で設定が可能です。リアルタイムの温度表示により、誰でも簡単にプロの淹れ方を再現できます。

3. 新安全基準に適応。転倒しても安心の「湯もれ防止設計」

あなたとあなたの家族の笑顔を守りたいから、安全機能の充実に努めてきました。新安全基準に適応し、蓋がロック状態で万が一ケトルが転倒してもお湯がこぼれにくい設計を採用します。また、注ぎ口も倒れても上を向く設計です、小さなお子様やペットのいるご家庭でも、安心してお使いいただける設計が「選ばれる最大の理由」となっています。

その他の特長

●広口内容器

内容器の奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。

●内側くっきり目盛

本体に入れる水量の調整がしやすい目盛つき。

●2時間保温

沸とう後、設定の保温温度で保温し、約2時間後に自動的に待機状態に戻ります。2杯目のお茶やコーヒー、スープを飲む際、再沸とうの必要がありません。

●必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー900Ｗ」

カップ1杯（150ml）約70秒で沸きます。（室温23℃・水温23℃・定格消費電力、当社調べ）

●SUS304内容器

高品質の304ステンレス素材を採用しました。

●自動電源オフ

沸とう後、設定の保温温度で保温し、約2時間後に自動的に電源が切れます。（保温選択時）

沸とうを検知して、自動的に電源オフ（待機状態）します。（保温切選択時）

●空だき防止

空だきを検知して、自動的にヒーターへの通電を遮断します。

●沸とう完了を音でお知らせ

●メモリー機能

本体を電源プレートから外しても、3分間に設定を維持します。本体を戻せば、前回の設定で運転を再開します。

製品概要

本件に関するお問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166854/table/29_1_3ddf8b6e2d1e020c3cb4b77446f14be2.jpg?v=202604141051 ]

担当部署： 広報担当

担当者： 横田

E-mail： dealer@keecoon.com

公式サイト：https://keecoon.jp/(https://keecoon.jp/)