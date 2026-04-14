洗浄がラクに！圧倒的に時短！人件費を削減！省エネ高圧洗浄システム「ジェットリンクス」

有光工業株式会社

有光工業株式会社（本社：大阪市東成区深江北1丁目3-7、代表取締役社長：有光大幸、以下「アリミツ」）は2026年4月15日より省エネ高圧洗浄システム「ジェットリンクス」に新シリーズを追加し受注を開始します。

アリミツの「ジェットリンクス」は、洗浄における面倒な準備・片付け作業がなくなります。洗浄機本体やタンクなどの備品を現場に置く必要がなく、スッキリした環境で洗浄作業が可能です。ジェットリンクス本体と洗浄現場を配管でつなぐことで、使いたい場所で、使いたいときに、すぐに洗浄作業を始めることが可能です。

左：タンクの準備や吸吐水ホースの接続などの作業が必要 右：ホースを配管に繋げればすぐに使用可能動画 :https://youtu.be/boQVcO19XNQ

ジェットリンクス1台で、同時に複数の場所で洗浄ができます。

（一部の使用例）

・ハンドノズルで床や器具の洗浄

・フォーミングノズルで泡洗浄

・コンベア自動洗浄ノズルで使用

・回転ノズルでタンク自動洗浄

・温水による高圧洗浄 etc.

使用イメージ図

ジェットリンクスはアリミツ独自のシステムにより、洗浄する場所の数（吐水量）に応じてモータの回転数を自動制御します。使用していないときはモータを停止し、使用する分だけの動力しか使わないため節電・節水となる省エネシステムです。

【試算条件】ノズル（4.9MPa,14.8L/min）を2本使用した場合の一般的な洗浄機の出力（7.5kw）/ ジェットリンクスの出力（4.36kw）特許取得のアリミツ製プランジャポンプ搭載

耐久性・メンテナンス性にすぐれたプランジャポンプ搭載で、長くご使用いただけます。

更に省エネな高効率IE5モータ搭載型も

アリミツの技術だからこそ可能にした、さらなる消費電力（CO2）削減が可能な「IE5モータ搭載型」のジェットリンクスもラインアップ！

【試算条件】従来型ジェットリンクスと新型ジェットリンクスを比較した場合の最大値。回転数などの条件により変動します。

工場の規模や洗浄する場所の数により、オーダーメイドも可能です。お客様に最適な仕様をご提案をいたします。

新名称「ジェットリンクス」について

今回の新シリーズの発売に合わせて名称を社内公募し、新名称を決定いたしました。

「つながり」「つなぐ」「関連」「輪」などを意味するリンクと、「高圧洗浄水の噴射」を意味するジェットを合わせて「ジェットリンクス」「JET LinX」といたしました。離れて設置した本体とノズルをつなげて使用するイメージに合致すること、一般的な名称であり短くて呼びやすいことを考慮いたしました。離れた場所をジェットでつなぎ、洗浄の常識を変えていく。「ジェットリンクス」が、皆様に新たな洗浄体験と快適さをお届けできることを願っております。

カタログ :https://ebook.wisebook4.jp/view/arimitsu/58584/

動画 :https://youtu.be/boQVcO19XNQ

◆製品のお問い合わせ

有光工業株式会社

マーケティング部マーケティング課：06-6973-2019

ホームページ問い合わせ先：https://www.arimitsu.co.jp/contact/

私たちの原点は100年培った高圧ポンプ技術

それは挑戦する人々や企業に新たな可能性を示すもの

社会や産業の課題に立ち向かい未来を動かす『動力』こそが

私たちが目指す姿