人々の暮らしの本来の価値を追求したReal Value(リアルバリュー)アパートの新ブランド「TocA」が始動

株式会社トレス・ディベロップメント

トレスグループのグループ会社である株式会社トレス・ディベロップメント（以下：「トレス））（本社 ： 東京都中央区 ／ 代表取締役 ： 鈴木良 ・ 山田光）が新たに開始した人々の暮らしの本来の価値を追求したReal Value(リアルバリュー)アパートを土地より取得・建築・販売・管理する事業（以下「本事業」）について、ブランド名を「TocA（ト-カ）」（以下「TocA」）に決定しましたので、お知らせします。

ブランドコンセプト

今の時代は新たな価値や社会の変革をもたらす、「イノベーション」を起こす事に取り憑かれている。イノベーションの源泉である「離れた知と知の組み合わせ」を実現する為には「ダイバーシティ（多様性）」がより推進され、世の変化のスピードが目まぐるしい。

人々の暮らし方も、生き方も、考え方さえも、日々変化しています。

そんな時代にあって、生活の礎である住居もたくさんの在り方や、価値観が生まれています。

だからこ、トレスは住居の不変的価値である「暮らしやすさ」を実現する為に限られた空間の中で間取りを中心とした生活空間、設備等にこだわることを追求します。

物価高により事業として成立させる為には制限が多い事が実情の中でも可能な限り性能面も追求します。

それこそがトレスが本事業で提案する「本来の価値」Real Value(リアルバリュー)です。

ブランド名である「TocA」には、それぞれのアルファベットの頭文字を取りつつ、メインターゲットとなる単身者やカップル、ディンクスの方々の新たな暮らしや生活、出会い・旅立の機会や変化の起点となるトレスのアパートを人々にお届けしたい。この機会「Opportunity（オポチュニティ）」や変化「Change（チェンジ）」を創り出すトレス「TRES」のアパート「Apartment」を通じて、より豊かなライフスタイルと空間を提供したいという想いを込めました。

本事業の第一弾となる「TocA新柴又」（所在地：東京都葛飾区）を2026年１月に着工致しましたのでお知らせいたします。今後、第二弾となる「TocA西新井」（所在地：東京都足立区）を2026年4月着工を予定してます。

トレスグループ

- 商号：株式会社トレス・ディベロップメント- 住所：東京都中央区銀座三丁目７-６・１０階- 代表者：鈴木良/山田光- 資本金：100,000,000円- トレスグループWEBサイト：https://tres-group.jp(https://tres-group.jp/)- トレスアローズWEBサイト：https://tres-arrows.co.jp